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महिला पहलवान विनेश फोगाट को नहीं मिली राहत, सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं मिली

जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने भारतीय कुश्ती संघ को निर्देश दिया कि वो 6 जुलाई तक अपने नोटिस पर फैसला ले.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 7:46 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने महिला कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट को कोई भी राहत देने से फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट ने विनेश फोगाट को निर्देश दिया कि वो भारतीय कुश्ती संघ के कारण बताओ नोटिस का विस्तृत जवाब दे. जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव की बेंच ने भारतीय कुश्ती संघ को निर्देश दिया कि वो 6 जुलाई तक अपने नोटिस पर अंतिम फैसला कर ले. अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी.

दरअसल, विनेश फोगाट ने याचिका दायर कर भारतीय कुश्ती संघ की ओर से एशियन गेम्स सेलेक्शन ट्रायल से बाहर करने के फैसले को चुनौती दी है. विनेश फोगाट की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजशेखर राव ने कहा कि इस मामले में जितना दिख रहा है उतना ही सब कुछ नहीं है. उन्होंने कोर्ट ने विनेश फोगाट को सेलेक्शन ट्रायल में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की. ट्रायल 30 मई से शुरू होने वाला है. कोर्ट ने इस मांग का नामंजूर करते हुए कहा कि आप भारतीय कुश्ती संघ के नोटिस का जवाब दें. इस बीच भारतीय कुश्ती संघ 6 जुलाई तक इस मामले पर अंतिम फैसला करे.

बता दें कि, विनेश फोगाट को सेलेक्शन ट्रायल में हिस्सा लेने से मना कर दिया है. भारतीय कुश्ती संघ का कहना है कि ये सेलेक्शन ट्रायल केवल 2025 के सीनियर नेशनल चैंपियनशिप, 2026 के फेडरेशन कप और अंडर-20 नेशनल चैंपियनशिप के विजेताओं के लिए है. फोगाट ने इन तीनों की स्पर्धाओं में जीत हासिल नहीं की थी. उन्होंने 2024 के ओलंपिक के बाद अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी थी. बाद में वो दिसंबर 2025 में कुश्ती खेलने के लिए वापस आ गयी.

भारतीय कुश्ती संघ ने फोगाट को अनुशासनहीनता, एंटी डोपिंग रुल्स का उल्लंघन करने और रिटायरमेंट के बाद स्पर्धा में वापसी के लिए जरूरी नियमों का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था. भारतीय कुश्ती संघ ने कहा कि वापसी से पहले छह महीने का नोटिस देना होता है जो फोगाट ने नहीं दिया. भारतीय कुश्ती संघ ने 2024 में फोगाट के ज्यादा वजन की ओर से अयोग्य करार देने का मामला उठाते हुए कहा है कि इससे देश की फजीहत हुई.

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महिला पहलवान विनेश फोगाट
DELHI HIGH COURT
VINESH PHOGAT NOT ALLOWED IN TRIALS

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