बुखार से पीड़ित छात्रा को 6 किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर चली, अब वार्डन हेमा की हो रही तारीफ
बुखार से छात्रा की हालत बेहद नाजुक हो गई थी. ऐसे में हेमा ने तुरंत फैसला लेते हुए उसे कंधों पर उठाया और अस्पताल पहुंचीं.
Published : July 4, 2026 at 9:09 AM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी आश्रम स्कूल की महिला वार्डन ने बुखार से तप रही एक छात्रा को अपने कंधों पर उठाकर 6 किलोमीटर दुर्गम इलाकों से होते हुए अस्पताल पहुंची. एक आदिवासी आश्रम स्कूल की महिला वार्डन के दया और समर्पण के शानदार काम की बहुत तारीफ हो रही है.मामला, पार्वतीपुरम मान्यम जिले के गुम्मलक्ष्मीपुरम की है.
यहां आदिवासी आश्रम स्कूल की वार्डन हेमा ने तेज बुखार से पीड़ित एक छात्रा को लगभग छह किलोमीटर तक अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ी और मुश्किल इलाके से चली. वह किसी भी हाल में बच्ची की जिंदगी को बचाना चाहती थी.
बुखार से छात्रा की हालत बेहद नाजुक हो गई थी. सबसे दुख की बात यह थी कि, वे जिस इलाके में रहते हैं, वहां अच्छी सड़क नहीं होने के कारण बीमार बच्चे को गाड़ी से ले जा पाना मुश्किल था. ऐसे में मदद का इंतजार किए बिना, वार्डन हेमा ने लड़की को अपने कंधों पर उठाया और मुश्किल रास्ते पर करीब छह किलोमीटर पैदल चलकर ऐसी जगह पहुंचीं जहां मेडिकल मदद मिल सकती थी. उनके तुरंत लिए गए फैसले से यह पक्का हो गया कि छात्रा को बिना किसी और देरी के इलाज मिल जाएगा.
आंध्र प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. रायपति शैलजा ने हेमा के हौसले और उसकी इंसानियत की काफी तारीफ की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तारीफ शेयर करते हुए, डॉ. शैलजा ने वार्डन के काम को सार्वजनिक सेवा का एक प्रेरणा देने वाला उदाहरण बताया.
डॉ. शैलजा ने लिखा कि, प्रतिबद्धता, जिम्मेदारी और इंसानियत के साथ अपनी ड्यूटी निभाने के लिए वार्डन हेमा को दिल से बधाई. उन्होंने तेज बुखार से पीड़ित एक छात्रा को लगभग छह किलोमीटर तक अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ियों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों से चलीं ताकि समय पर मेडिकल केयर मिल सके. लड़की की जान बचाने में हेमा की सेवा, दया और लगन की भावना सच में तारीफ के काबिल है.
उन्होंने आगे कहा कि हेमा ने दिखाया है कि ड्यूटी सिर्फ आधिकारिक जिम्मेदारी तक सीमित नहीं है. उन्होंने आगे कहा, जब जिम्मेदारी इंसानियत के साथ जुड़ जाती है, तो इसमें जान बचाने की ताकत होती है. जो अधिकारी इतने लगन से काम करते हैं, उन्हें समाज के लिए रोल मॉडल बनना चाहिए.
उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है कि सेवा की इस नेक भावना से और भी बहुत से लोग प्रेरित होंगे." इस घटना की बहुत तारीफ हुई है. कई लोगों ने वार्डन हेमा की तारीफ की है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी से कहीं ज्यादा किया और अपनी देखरेख में छात्रा के प्रति बहुत ज्यादा दया दिखाई.
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