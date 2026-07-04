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बुखार से पीड़ित छात्रा को 6 किलोमीटर तक कंधों पर उठाकर चली, अब वार्डन हेमा की हो रही तारीफ

वार्डन हेमा बुखार से पीड़ित छात्रा को लेकर दुर्गम रास्तों से होते हुए अस्पताल पहुंची ( ETV Bharat )

अमरावती: आंध्र प्रदेश के एक आदिवासी आश्रम स्कूल की महिला वार्डन ने बुखार से तप रही एक छात्रा को अपने कंधों पर उठाकर 6 किलोमीटर दुर्गम इलाकों से होते हुए अस्पताल पहुंची. एक आदिवासी आश्रम स्कूल की महिला वार्डन के दया और समर्पण के शानदार काम की बहुत तारीफ हो रही है.मामला, पार्वतीपुरम मान्यम जिले के गुम्मलक्ष्मीपुरम की है.

यहां आदिवासी आश्रम स्कूल की वार्डन हेमा ने तेज बुखार से पीड़ित एक छात्रा को लगभग छह किलोमीटर तक अपने कंधों पर उठाकर पहाड़ी और मुश्किल इलाके से चली. वह किसी भी हाल में बच्ची की जिंदगी को बचाना चाहती थी.

बुखार से छात्रा की हालत बेहद नाजुक हो गई थी. सबसे दुख की बात यह थी कि, वे जिस इलाके में रहते हैं, वहां अच्छी सड़क नहीं होने के कारण बीमार बच्चे को गाड़ी से ले जा पाना मुश्किल था. ऐसे में मदद का इंतजार किए बिना, वार्डन हेमा ने लड़की को अपने कंधों पर उठाया और मुश्किल रास्ते पर करीब छह किलोमीटर पैदल चलकर ऐसी जगह पहुंचीं जहां मेडिकल मदद मिल सकती थी. उनके तुरंत लिए गए फैसले से यह पक्का हो गया कि छात्रा को बिना किसी और देरी के इलाज मिल जाएगा.

आंध्र प्रदेश महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. रायपति शैलजा ने हेमा के हौसले और उसकी इंसानियत की काफी तारीफ की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तारीफ शेयर करते हुए, डॉ. शैलजा ने वार्डन के काम को सार्वजनिक सेवा का एक प्रेरणा देने वाला उदाहरण बताया.