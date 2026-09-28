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निर्भया केस के 14 साल बाद भी वही खौफ: दिल्ली-एनसीआर में खौफनाक वारदातों का सिलसिला जारी, सड़क पर छात्राओं का आक्रोश

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली में 2024 महिलाओं के साथ अपराध के कुल 13396 मामले दर्ज किए गए थे.

निर्भया केस के 14 साल बाद भी वही खौफ
दिल्ली एनसीआर की घटनाओं पर सड़क पर उतरी छात्राएं (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 28, 2026 at 7:44 PM IST

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नई दिल्ली: ग्रेटर नोएडा से कश्मीरी गेट तक चलती स्लीपर बस में 16 वर्षीय नाबालिग से गैंगरेप व कालकाजी के आस्था कुंज पार्क में पिस्तौल-चाकू की नोक पर छात्रा से हैवानियत जैसी इन दो दिल दहला देने वाली घटनाओं ने राजधानी में महिला सुरक्षा को लेकर बेहत आक्रोश देखने को मिल रहा है. ये दोनों घटनाओं ने वर्ष 2012 के निर्भया कांड की खौफनाक यादें ताजा कर दी हैं.

मामले की गंभीरता को देखते हुए जहां एक तरफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा कि केवल संवेदना जताने से काम नहीं चलेगा, अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. वहीं दूसरी ओर दिल्ली विश्वविद्यालय व अन्य कालेजों की हजारों छात्राएं सोमवार को 'हम औरतें आज़ाद हैं' के नारों के साथ सड़कों पर उतर आई हैं. एनसीआरबी की रिपोर्ट में देश में सबसे अधिक महिला अपराध दर (130.7) के साथ दिल्ली शीर्ष पर बनी हुई है, जो इस कड़वे सच को पुख्ता करती है.

दिल्ली में सड़क पर छात्राओं का आक्रोश (ETV Bharat)

आज 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं व नाबालिगों के खिलाफ हाल ही में सामने आए दुष्कर्म और यौन उत्पीड़न के मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है. जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने कहा कि ये घटनाएं कानून लागू करने वाली एजेंसियों व सार्वजनिक प्रशासन की गंभीर नाकामी को दर्शाती हैं. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ने ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही चलती स्लीपर बस में नाबालिग से गैंगरेप जैसी हालिया घटनाओं की तुलना वर्ष 2012 के निर्भया कांड से की है.

कोर्ट ने कहा कि रोशनी (लाइट), निगरानी (कैमरे/सर्विलांस) व गश्त की कमी के कारण पार्क, बसें व मेट्रो स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों को हाई-रिस्क जोन (खतरनाक क्षेत्र) नहीं बनने दिया जा सकता है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं के बाद केवल संवेदना जताना या बयान देना काफी नहीं है बल्कि अधिकारियों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए.

सड़क पर छात्राओं का आक्रोश
सड़क पर छात्राओं का आक्रोश (ETV Bharat)

इन दो घटनाओं ने दहलाया दिल

1. चलती स्लीपर बस में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म

बीती 4 अगस्त को ग्रेटर नोएडा के परी चौक से दिल्ली के कश्मीरी गेट के बीच 11वीं कक्षा की एक 16 वर्षीय छात्रा, जो अपनी मां की डांट के बाद घर से निकली थी. बारिश के दौरान मदद के बहाने एक निजी स्लीपर बस में (UP 83 ET 3789) ड्राइवर व कंडक्टर ने उसे बैठा लिया. चलती बस के भीतर ही आरोपियों ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया. दिल दहला देने वाली इस वारदात की गंभीर बात ये रही कि यह बस उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से दिल्ली कश्मीरी गेट तक लगभग 47 किलोमीटर का सफर तय करती रही, लेकिन रास्ते में दिल्ली या उत्तर प्रदेश की किसी भी पुलिस चेकपोस्ट ने इसे नहीं रोका.

वारदात के बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि नियमों का उल्लंघन कर बस के केबिन में गहरे पर्दे लगे हुए थे. इस बस पर पहले से ही परमिट उल्लंघन व ओवरस्पीडिंग के 63 हजार रुपये के 12 चालान पेंडिंग थे. इतना ही नहीं बस का सीसीटीवी भी बंद था. सामूहिक दुष्कर्म के बाद आरोपियों ने पीड़िता को दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास रिंग रोड पर छोड़ दिया था. दिल्ली पुलिस की डीसीपी नार्थ निहारिका भट्ट के मुताबिक पीड़िता की सूचना पर तुरंत पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. सीसीटीवी फुटेज खंगालकर चालक व परिचालक दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. मामले में आगे की जांच जारी है, जिससे अरोपियों को कड़ी सजा दी जा सके.

2. कालकाजी के आस्था कुंज पार्क में गैंगरेप

बीती 21 सितंबर की रात करीब पौने 9 बजे दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के आस्था कुंज पार्क (कालकाजी मंदिर व एलएसआर कॉलेज के पास) एक 17 वर्षीय नाबालिग लड़की अपने जन्मदिन पर आशीर्वाद लेने कालकाजी मंदिर गई थी. मंदिर से दर्शन करने के बाद वह अपने एक दोस्त के साथ इस पार्क में बैठी थी. इसी दौरान तीन आरोपी (आसिफ, हेमंत व मुकेश) वहां पहुंचे. तीनों आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दोनों किशोरों को कानूनी कार्रवाई की धमकी देते हुए डराया. इसके बाद पिस्तौल व चाकू के बल पर उन्होंने लड़के के साथ मारपीट की. इसके बाद लड़की को पार्क के एक सुनसान हिस्से में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया.

पीड़िता के दोस्त द्वारा पीसीआर कॉल करने के बाद पुलिस ने तुरंत अरोपियों की तलाश शुरू कर दी. 22 सितंबर की सुबह पुलिस ने मुख्य आरोपी आसिफ को घेरा, जहां उसने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसके पैर में गोली मारकर पकड़ लिया. बाकी दोनों आरोपियों को भी कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

महिला सुरक्षा को लेकर आक्रोश व विरोध प्रदर्शन

इन दोनों घटनाओं के साथ राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ आए दिन हो रहे अपराध घटनाओं के बाद लगातार विरोध बढ़ रहा है. कालकाजी इलाके में घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था व पार्क में खराब लाइटिंग को लेकर भारी विरोध हुआ. इसके चलते लेडी श्रीराम कॉलेज को अपनी ऑफलाइन क्लासेज तक सस्पेंड करनी पड़ी थीं. अब सुप्रीम कोर्ट ने आज विशेष रूप से इन दोनों मामलों को उठाते हुए कहा कि बीती 4 अगस्त की बस वाली घटना ने वर्ष 2012 के निर्भया कांड की दर्दनाक यादें ताजा कर दी हैं. कोर्ट ने कड़े शब्दों में पूछा कि निर्भया फंड व इतने सालों के कड़े कानूनों के बावजूद, आज भी एक प्राइवेट बस 47 किमी तक बिना रोक-टोक अपराध को अंजाम देते हुए कैसे घूम सकती है. कैसे राजधानी के सार्वजनिक पार्क शाम के बाद महिलाओं के लिए पूरी तरह असुरक्षित हो चुके हैं.

दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन
दुष्कर्म की घटनाओं के खिलाफ प्रदर्शन (ETV Bharat)

छात्राओं का सड़कों पर उतरना और 'सॉलिडेरिटी मार्च'

कालकाजी इलाके के आस्था कुंज पार्क की घटना लेजी श्रीराम कॉलेज के बेहद करीब हुई थी, जिसके बाद मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए कॉलेज के बैक गेट से महज 50 मीटर दूरी पर पुलिस एनकाउंटर भी हुआ था. इससे छात्राओं में असुरक्षा की भावना इतनी बढ़ गई इसके चलते सैकड़ों की संख्या में छात्राओं ने 23 और 25 सितंबर को कॉलेज व आसपास की सड़कों पर उतरकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करते हुए मार्च निकाला था. यह विरोध अभी तक थमा नहीं है. अभी भी छात्राओं में आक्रोश है और वह विभिन्न तरीकों से अपने विरोध को जाहिर कर रही हैं.

हम औरतें आज़ाद हैं का नारा

बीती 25 सितंबर को दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के विभिन्न कॉलेजों की छात्राओं ने श्री फोर्ट रोड पर "हम औरतें आज़ाद हैं" के बैनर तले एक बड़ा मार्च निकाला था. प्रशासन के शाम के बाद नो-एंट्री वाले रवैये पर छात्राओं का गुस्सा इस बात पर फूटा कि सुरक्षा देने के बजाय प्रशासन व कुछ पार्कों में शाम 7 बजे के बाद महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाने जैसे कदम उठाए जाने लगे. प्रदर्शन में शामिल छात्राओं ने इस पिंजरे में बंद करने वाली मानसिकता का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि "समस्या हमारे बाहर निकलने में नहीं, बल्कि अपराधियों की मानसिकता व लचर सुरक्षा में है. सोमवार को भी दिल्ली विश्वविद्यालय समेत अन्य कालेज की छात्रओं व समाजिक कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर महिला सुरक्षा को लेकर आवाज बुलंद की.

महिला अपराध पर क्या कहता है एनसीआरबी का डेटा

नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 2024 की रिपोर्ट पर नजर डालें तो देश की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के साथ अपराध के कुल 13396 मामले दर्ज किए गए थे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के बाद दिल्ली महिला अपराध में पांचवें नंबर पर दर्ज की गई थी. हालांकि वर्ष 2024 में क्राइम रेट में दिल्ली पहले स्थान पर रहा. प्रति लाख की आबादी पर दिल्ली की 130.7 महिलाओं के साथ अपराध हुआ. तेलंगाना में 128.6 प्रति लाख महिलाएं अपराध दर रही, ओडिशा (118.3), हरियाणा (96.4) व इसके बाद राजस्थान (91.3) का स्थान रहा. महिलाओं के साथ रेप करने वाले 96.8 प्रतिशत आरोपी पहचान वाले थे.

"सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर स्वतः संज्ञान लेना एक अत्यंत सराहनीय व आवश्यक कदम है. निर्भया कांड व कड़े कानूनों के बावजूद यदि अपराधी बेखौफ होकर 47 किलोमीटर तक चलती बस या सार्वजनिक पार्कों में ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, तो यह सीधे तौर पर जमीनी गश्त व सर्विलांस की नाकामी है. पुलिस प्रशासन को कागजी वादों से आगे बढ़कर स्ट्रीट लाइटिंग, बस चेकिंग व पार्क सुरक्षा जैसे ठोस उपाय करने होंगे. महिलाओं की सुरक्षा पर केवल प्रतिबंध या बयानबाजी नहीं, बल्कि त्वरित न्याय व कड़ी प्रशासनिक जवाबदेही ही समाज में कानून का डर कायम कर सकती है." -एलएन राव, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं दिल्ली पुलिस के पूर्व डीसीपी-

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