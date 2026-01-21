परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ी गई छात्रा लापता, जूते और स्कार्फ चिनाब नदी के किनारे मिले...असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड
डोडा जिले में लापता लड़की की तलाश जारी है. पुलिस के मुताबिक, लड़की के जूते और स्कार्फ चिनाब नदी के किनारे मिले.
Published : January 21, 2026 at 5:18 PM IST
डोडा(जम्मू कश्मीर): जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में स्थित सरकारी डिग्री कॉलेज परीक्षा के दौरान कथित तौर पर नकल करते हुए पकड़ी गई एक छात्रा लापता हो गई. इस घटना के बाद जम्मू-कश्मीर उच्च शिक्षा विभाग ने एक असिस्टेंट प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है और मामले की जांच के आदेश दिए हैं.
इस मामले में विभाग की तरफ से जारी आदेश में, कॉमर्स विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर मंजूर अहमद को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही उन्हें डायरेक्टर कॉलेजेस जम्मू कश्मीर के साथ अटैच कर दिया गया है.
लड़की लापता, असिस्टेंट प्रोफेसर सस्पेंड, क्या बोले प्रिंसिपल
जीडीसी डोडा के प्रिंसिपल जावेद इकबाल ने ईटीवी भारत को बताया कि 16 जनवरी को इंग्लिश लिटरेचर की परीक्षा के दौरान पहले सेमेस्टर के छात्र को असिस्टेंट प्रोफेसर मंजूर अहमद समेत सुपरवाइजरी स्टाफ ने मोबाइल फोन के साथ पकड़ा था, जो गलत तरीकों के इस्तेमाल का संकेत था.
लड़की ने अपना मोबाइल फोन दिया
प्रिंसिपल ने ईटीवी भारत को बताया कि, सुपरवाइजरी स्टाफ ने छात्रा से कहा कि, उसके पास जो कुछ भी मटीरियल हैं, उन्हें सौंप दिया जाए. वहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर मंजूर अहमद ने भी लड़की से ऐसा ही कुछ कहा, जिसके बाद लड़की ने अपना मोबाइल फोन दे दिया. प्रिंसिपल ने बताया कि, उसके बाद उसे मोबाइल फोन वापस पाने के लिए एक फॉर्म पर साइन करने को कहा गया, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं है कि लड़की को भविष्य की परीक्षाओं से रोके जाने की किसी ने धमकी दी थी.
लड़की कॉलेज से निकली पर घर नहीं पहुंची
प्रिंसिपल ने आगे बताया कि छात्रा उस दिन दोपहर करीब 3 बजकर 45 मिनट पर कॉलेज से निकली थी. परिवार के सूत्रों के मुताबिक, वह कॉलेज से निकलने के बाद गायब हो गई. पुलिस स्टेशन डोडा में छात्रा की फॉर्मल मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई और सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया.
लड़की के जूते और स्कार्फ नदी के किनारे मिले
ईटीवी भारत से बात करते हुए एसएसपी डोडा संदीप मेहता ने कहा कि, खोज-तलाश अभियान के दौरान पुलिस को लड़की के जूते और स्कार्फ (स्टोल) चिनाब नदी के किनारे मिले. एसएसपी ने बताया कि, लापता लड़की अभी तक नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि, लड़की की खोजबीन जारी है.जम्मू और कश्मीर के उच्च शिक्षा विभाग ने लड़की के सुसाइड करने के शक वाले हालात की जांच के आदेश दिए हैं.
क्या लड़की ने क्या सुसाइड?
इस पूरे मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर मंजूर अहमद को सस्पेंड कर दिया गया है और जांच पूरी होने तक डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर के साथ अटैच कर दिया गया है. उच्च शिक्षा विभाग के कमिश्नर सेक्रेटरी राम निवास शर्मा के जारी एक अलग आदेश के मुताबिक, डायरेक्टर कॉलेज शेख एजाज बशीर और डिप्टी सेक्रेटरी हायर एजुकेशन संजय टिक्कू और अंडर सेक्रेटरी हायर एजुकेशन सैयद इशरत परवेज की अगुवाई में एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें इसके सदस्य होंगे. यह कमेटी लड़की के संदिग्ध सुसाइड की जांच करेगी और सात दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी.
ये भी पढ़ें: कश्मीरी गेट इलाके में किडनैप 3 साल की मासूम को पुलिस ने किया बरामद, बेटी से मिल छलके पिता के आंसू