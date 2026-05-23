संतरी और चूल्हा-चौका में बीत गई पूरी जवानी! कुछ ऐसी है नक्सलियों के महिला कैडर की कहानी
क्या सपने थे और हकीकत कैसी रही. ये हाल बयां कर रही हैं पूर्व महिला नक्सली. रांची से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट
Published : May 23, 2026 at 10:03 AM IST
रांचीः नक्सलबाड़ी से शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा हिंसक आंदोलन अब अपने खात्मे की कगार पर है. दशकों पहले समानांतर सरकार बनाने के सपने के साथ शुरू हुआ यह रक्तरंजित संघर्ष, सुरक्षाबलों की कड़ी जवाबी कार्रवाई और बदलते वक्त के कारण अब नक्सलवाद का 'लाल सूरज' अब पूरी तरह अस्त होने की दिशा में है.
झारखंड के साथ-साथ पड़ोसी राज्यों से भी नक्सलियों के पांव उखड़ने लगे हैं. सुरक्षा बलों की लगातार चौकसी और कार्रवाई से नक्सली लगातार इनकी गोलियों का शिकार हो रहे हैं. उनके कसते शिकंजे से अब आखिरी दम भरने के लिए भरने के लिए हथियार डालना ही उनके लिए सही विकल्प सामने आया. इसकी बनगी नजर आई 21 मई 2026 को जब झारखंड पुलिस के सामने 27 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया. इनमें 10 महिला नक्सली भी शामिल रहीं.
झारखंड पुलिस मुख्यालय में आत्मसमर्पण के दौरान जो तस्वीर सामने आई, वो अनकही और अनदेखी महिला नक्सलियों का दर्द बयां करने के लिए काफी थी. किसी की बुझती आंखों में एक उम्मीद नजर आई तो किसी के कठोर चेहरे पर फीकी ही सही लेकिन एक दबी खुशी सामने आई. किसी ने अपने भविष्य को गोद में उठाए हथियार के बोझ से खुद को अलग कर लिया.
झारखंड के नक्सली संगठनों में महिलाओं की भूमिका को लेकर अक्सर तरह-तरह की बातें सामने आती रहती हैं. यह भी एक सच्चाई है कि कुछ महिलाएं संगठन में सिर्फ नेतृत्व के काफी करीब रही लेकिन अधिकांश महिला नक्सलियों का जीवन संगठन में जाने के बाद पूरी तरह बर्बाद हो गया.
कोई मन से तो किसी ने प्रेम में पड़कर संगठन को चुना
21 मई 2026 को झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक साथ 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. सरेंडर करने वाले में 10 महिला नक्सली भी शामिल रहीं. रेखा मुंडा, बासुमति, वंदना, सुनीता, बसंती, अनिशा, सपना, विमली और नीति माई इन सभी नक्सलियों ने एक साथ पुलिस के सामने हथियार डाले.
झारखंड के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि जब एक साथ 10 महिला नक्सलियों ने पुलिस के सामने हथियार डाले. सभी महिला नक्सलियों की कहानी भी अलग-अलग है. किसी ने प्यार में पड़कर अपने प्रेमी के साथ संगठन में शामिल हो गईं, तो कोई अपनी स्वेच्छा से संगठन के प्रति आस्था की वजह से जंगल का रुख कर गईं.
'संगठन में जाकर पता चला- कोई सम्मान नहीं'
जब नक्सली एक साथ आत्मसमपर्ण कर रहे थे उस दौरान एक तस्वीर ने सभी को अंदर से झकझोर दिया. सारंडा के जंगल में कभी आतंक का पर्याय रहीं शांति ने अपने मासूम बच्चे को गोद में लेकर सरेंडर किया. शांति के साथ उसके पति नक्सली बिंज हांसदा उर्फ दर्शन ने भी सरेंडर किया. शांति और दर्शन ने संगठन में रहते हुए एक दूसरे से विवाह किया और फिर उनका एक बच्चा भी हुआ.
शांति ने बताया कि बच्चा होने के पहले से ही वह संगठन छोड़ना चाहती थी ताकि अपने बच्चों को वह एक बेहतर भविष्य दे सके. गर्भकाल के समय जंगल में उनका समय काफी कठिनाई में बीता. शांति ने बताया कि इसी बीच जब उनका बच्चा मात्र एक माह का था तब सारंडा में भीषण एनकाउंटर हुआ और पांच महिला नक्सलियों सहित 17 नक्सली मारे गए थे.
इस एनकाउंटर के बाद शांति ने अपने पति को हर हाल में सरेंडर करने के लिए मनाया. अपने मासूम बच्चे को लेकर चिंता में पड़े नक्सली दंपती ने पुलिस से संपर्क किया और किसी तरह जंगल से निकलकर सरेंडर करने में सफल रहे. शांति ने बताया कि उसे यह लगा था कि भाकपा माओवादी क्रांति की राह पर है लेकिन जब वह संगठन में गईं तब उसके सारे सपने टूट गए.
संतरी की ड्यूटी और खाना बनाना ही मुख्य काम
साल 2018 में गांव के एक युवक के प्यार में पड़कर बासुमति भी अपनी इच्छा से संगठन में शामिल हो गई. उसे लगा कि संगठन में जाकर वह कुछ बड़ा करेगी लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. बासुमति ने बताया कि संगठन में जितनी भी महिला नक्सली थी सबके दो ही काम थे. पहला संतरी की ड्यूटी यानी पहरेदारी करना और दूसरा पूरे दस्ते के लिए दो समय का खाना बनाना. महिला नक्सली बताती हैं कि जंगल में खाना बनाना बेहद मुश्किल भरा काम है. लकड़ी पर 60 से अधिक लोगों का खाना बनाना अपने आप में बेहद कठिन चुनौती भरा होता है.
संतरी ड्यूटी सबसे खतरनाक
महिला नक्सली वंदना ने बताया कि जंगल में संतरी ड्यूटी सबसे खतरनाक होता है. नक्सली संगठन के शीर्ष नेता का यह आदेश होता था कि महिला कैडर ही संतरी की ड्यूटी करेंगी. संतरी के तौर पर दिनभर चौकस रहना पड़ता था. क्योंकि जंगल में सुरक्षा बलों का मूवमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था. ऐसे में अगर एनकाउंटर होता तो सबसे पहला शिकार महिला नक्सली ही बनती थी.
महिला नक्सलियों ने बताया कि जनवरी महीने में जब पुलिस और उनके साथियों के बीच एनकाउंटर शुरू हुआ था, उस दौरान संतरी ड्यूटी पर पांच महिलाएं एनकाउंटर में मारी गईं. संतरी का यही काम होता था कि वह लगातार पुलिस की मूवमेंट पर नजर रखें, अगर पुलिस पार्टी कैंप के आसपास से कहीं गुजरने वाली है तो उसकी सूचना अपने साथियों को दे.
परिवार के साथ समय बिताना चाहती है और कोई परिवार बसाना
आत्मसमर्पण करने वाली 10 नक्सलियों में अधिकांश काफी कम उम्र की हैं. सरकारी की आत्मसमर्पण नीति के तहत सभी को अब ओपन जेल में रहना है. जहां उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का भी मौका मिलेगा. बातचीत के दौरान अधिकांश महिला नक्सलियों का यही कहना था कि वह एक बेहतर जीवन जीने का प्रयास करेंगी.
जिन महिला नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है उनकी औसत उम्र 18 साल से लेकर 22 साल के बीच है. शांति को छोड़कर बाकी किसी की शादी नहीं हुई है. ऐसे में सभी का सपना है कि सजा पूरी करने के बाद वह अपना घर बसाए.
साल 2026 में छह मारी गईं, 10 ने किया सरेंडर
साल 2026 महिला नक्सलियों के लिए बेहद बुरा साबित हुआ है. नक्सली इतिहास में यह पहली बार हुआ जब झारखंड में साल 2026 में 6 महिला नक्सली एनकाउंटर में मारी गईं. सारंडा में एक साथ पांच महिला नक्सली एनकाउंटर में मारी गई थी वहीं इसी वर्ष चतरा में कुख्यात महिला नक्सली नताशा भी एनकाउंटर में मारी गई थी. छह नक्सली साथियों के मारे जाने के बाद ही महिला नक्सलियों ने बड़ी संख्या में हथियार डाले हैं.
साल 2026 में सुरक्षा बलों के साथ हुए मुठभेड़ में कुल 17 नक्सली मारे गये. इनमें पांच महिला नक्सली भी शामिल थीं. वहीं मार्च महीने में चतरा-हजारीबाग बार्डर पर चार नक्सली मारे गए थे. इनमें 15 लाख का इनामी शहदेव महतो, महिला नक्सली नताशा, बुद्धदेव और एक अन्य शामिल था.
शहदेव महतो अपने कुछ साथियों के साथ हजारीबाग के केराडरी जंगल से गुजर रहा था. इसी बीच हजारीबाग पुलिस को नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी मिल गई. जिसके बाद चतरा पुलिस के साथ नक्सलियों के खिलाफ अभियान शुरू किया. इस अभियान को कारगार बनाने के लिए कोबरा की टीम को शामिल किया गया. इसी बीच नक्सली हजारीबाग की सीमा को पार कर चतरा पहुंच गए. जंगल में ही पुलिस और नक्सलियों के बीच आमना-सामना हो गया, दोनों तरफ से हुई फायरिंग में चार नक्सली मौके पर ही ढेर हो गए.
अब जंगल में संख्या बहुत कम
जनवरी में 17 नक्सलियों को एक साथ मारे जाने और उसके बाद एक साथ 27 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने के बाद झारखंड में लाल आतंक लगभग खत्म होने के कगार पर है. आत्मसमर्पण करने वाली महिला नक्सलियों ने बताया कि संगठन के शीर्ष नेताओं से उनकी बातचीत नहीं होती थी. कभी-कभी वह उन्हें देख पाती थी जब कोई खास मीटिंग हुआ करता था. महिला नक्सलियों के अनुसार अब संगठन में महिलाओं की संख्या चार से पांच ही बची हैं.
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