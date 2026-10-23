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लालू बना नाना, मोनी ने स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म, अब नामकरण की तैयारी

अपने बच्चे के साथ मादा हिप्पो मोनी ( Etv Bharat )

रांची: लालू नाना बन गया है. उसकी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है. अब बच्चे के नामकरण की तैयारी चल रही है. ये खुशखबरी रांची से आई है जहां भगवान बिरसा जैविक उद्यान की मादा हिप्पोपोटेमस (दरियाई घोड़ा) मोनी ने 22 अक्टूबर की सुबह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है. मोनी चर्चित हिप्पो की जोड़ी लालू और लिली की बेटी है. इस नए मेहमान के साथ उद्यान में हिप्पो की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है.

भगवान बिरसा मुंडा उद्यान के चिकित्सक डॉ राकेश जोजो के अनुसार, जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ है. अच्छी बात यह है कि मोनी खुद इसी उद्यान में जन्मी है. वह जू की चर्चित हिप्पो की जोड़ी लालू और लिली की बेटी है और उसका जन्म 20 जनवरी 2023 को हुआ था. कम उम्र में मां बनना उद्यान के सफल प्रजनन कार्यक्रम को दर्शाता है.