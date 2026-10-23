लालू बना नाना, मोनी ने स्वस्थ बच्चे को दिया जन्म, अब नामकरण की तैयारी
रांची के भगवान बिरसा मुंडा उद्यान की मादा हिप्पोपोटेमस मोनी ने एक बच्चे को जन्म दिया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 12:35 PM IST
रांची: लालू नाना बन गया है. उसकी बेटी ने एक बच्चे को जन्म दिया है. अब बच्चे के नामकरण की तैयारी चल रही है. ये खुशखबरी रांची से आई है जहां भगवान बिरसा जैविक उद्यान की मादा हिप्पोपोटेमस (दरियाई घोड़ा) मोनी ने 22 अक्टूबर की सुबह एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है. मोनी चर्चित हिप्पो की जोड़ी लालू और लिली की बेटी है. इस नए मेहमान के साथ उद्यान में हिप्पो की कुल संख्या बढ़कर 11 हो गई है.
भगवान बिरसा मुंडा उद्यान के चिकित्सक डॉ राकेश जोजो के अनुसार, जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह स्वस्थ है. अच्छी बात यह है कि मोनी खुद इसी उद्यान में जन्मी है. वह जू की चर्चित हिप्पो की जोड़ी लालू और लिली की बेटी है और उसका जन्म 20 जनवरी 2023 को हुआ था. कम उम्र में मां बनना उद्यान के सफल प्रजनन कार्यक्रम को दर्शाता है.
'हिप्पो के बच्चे का जन्म उद्यान के लिए हर्ष का विषय'
भगवान बिरसा मुंडा उद्यान के निदेशक जब्बर सिंह ने आधिकारिक रूप से प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि जू में हिप्पो के बच्चे का जन्म उद्यान के लिए हर्ष का विषय है, यह वन्यजीवों के संरक्षण एवं सफल प्रजनन का एक अच्छा उदाहरण है. उन्होंने बताया कि उद्यान में वन्यजीवों की उचित देखभाल और संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, नवजात बच्चे और उसकी मां मोनी के स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जा रही है और दोनों को अभी विशेष निगरानी में रखा गया है.
नामकरण की हो रही है तैयारी
भगवान बिरसा मुंडा जू प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार, मोनी के नवजात हिप्पो का नाम क्या हो, इसके लिए आम लोगों से भी सुझाव मांगे जाएंगे. शीघ्र की नवजात हिप्पो के नामकरण की औपचारिकता पूरी की जाएगी.
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