कन्या भ्रूण हत्या लैंगिक भेदभाव का भद्दा रूप, SC का रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ केस रद्द करने से इनकार
हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या राष्ट्रीय चिंता का विषय है और PCPNDT एक्ट को गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए.
By Sumit Saxena
Published : February 24, 2026 at 3:04 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि देश के कई हिस्सों में लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव अभी भी आम है और इस सामाजिक बुराई का एक भद्दा और बुरा रूप कन्या भ्रूण हत्या के रूप में दिखता है.
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने सोमवार को अपने फैसले में गुरुग्राम के एक रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (PCPNDT Act) के तहत दर्ज केस को रद्द करने से मना कर दिया.
पीठ ने 70 पन्नों के फैसले में कहा, "देश के कई हिस्सों में लड़कियों और महिलाओं के साथ भेदभाव अभी भी आम है. इस तरह की सामाजिक बुराई का सबसे बुरा रूप लड़कियों की भ्रूण हत्या के रूप में दिखता है. ऐसे अपराध की ओर पहला कदम भ्रूण का लिंग पता लगाना है."
पीठ ने कहा कि संसद ने न सिर्फ लिंग निर्धारण और चयन को गैरकानूनी बनाया है, बल्कि गर्भधारण पूर्व और जन्म से पहले की सभी संबंधित तकनीकों और प्रक्रियाओं पर भी रोक लगा दी है, और निर्धारित प्रारूप में संबंधित रिकॉर्ड रखना जरूरी कर दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तय फॉर्म में रिकॉर्ड न रखना PCPNDT एक्ट और नियमों के तहत एक अपराध होगा, और इस मामले में, पहली नजर में यह रिकॉर्ड में आया है कि याचिकाकर्ता ने गर्भवती महिला का अल्ट्रासोनोग्राफी किया था. पीठ ने कहा, "भ्रूण का लिंग न बताने के अलावा, उसने कानून के तहत जरूरी रिकॉर्ड रखा है या नहीं, यह ट्रायल का मामला है. इसलिए, यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें ट्रायल को शुरू में ही रोक दिया जाए."
पीठ ने कहा कि पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के प्रावधान के अनुसार, गर्भवती महिला पर अल्ट्रासाउंड करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह क्लिनिक में इसका पूरा रिकॉर्ड निर्धारित तरीके से रखे और इसमें पाई गई कोई भी कमी या अशुद्धि पीसीपीएनडीटी अधिनियम की धारा 5 या 6 का उल्लंघन मानी जाएगी.
हरियाणा सरकार के वकील ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या राष्ट्रीय चिंता का विषय है और PCPNDT एक्ट जैसे सामाजिक कल्याण कानूनों को पूरी गंभीरता से लागू किया जाना चाहिए. वकील ने कहा, "बहुत अधिक टेक्निकल आधार पर शिकायत की कार्रवाई को शुरू में ही रद्द करने से विपरीत संदेश जाएगा और जमीनी स्तर पर लागू करने की प्रक्रिया कमजोर होगी."
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "लिंग अनुपात में गड़बड़ी से महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाएं बढ़ने और तस्करी, दुल्हन खरीदने आदि के तरीकों में बढ़ोतरी होने की संभावना है. यह लड़कियों को बचाने की कोशिश है. PCPNDT एक्ट का फोकस संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत लड़कियों के जीवन के अधिकार की रक्षा करना है."
पीठ ने कहा कि यह कानून भारत में ऐसे अपराध को रोकने और बिना भेदभाव वाली दुनिया के लिए वैश्विक नजरिये के साथ तालमेल बिठाने के उद्देश्य से बनाया गया है.
शीर्ष अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कहा कि गुरुग्राम ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने लंबित केस को रद्द नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "इसलिए, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश में किसी दखल की जरूरत नहीं है. हालांकि, हम यह साफ करते हैं कि हमने आरोपों की योग्यता पर कोई राय नहीं दी है और सबूतों की विश्वसनीयता और स्वीकार्यता के बारे में सभी बातें खुली रखी गई हैं."
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने रेडियोलॉजिस्ट के खिलाफ की गई छापेमारी में अपनाई गई प्रक्रिया में गलती पाई और कहा कि सिविल सर्जन PCPNDT एक्ट के तहत जिला उपयुक्त प्राधिकारी के चेयरपर्सन हैं, लेकिन उनके द्वारा जारी किए गए संचार से यह पता नहीं चलता कि अथॉरिटी ने याचिकाकर्ता के ठिकाने पर छापेमारी करने के लिए मिलकर कोई फैसला लिया है.
पीठ ने कहा कि प्रतिवादियों ने ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं रखा है जिससे पता चले कि जिला उपयुक्त प्राधिकारी के सदस्यों की कोई राय एक जैसी थी, जिसके आधार पर चेयरपर्सन ने 17 सितंबर, 2015 का संचार/आदेश जारी किया था.
