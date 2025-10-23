ETV Bharat / bharat

कर्नाटक के मैसूरु में कन्या भ्रूण हत्या का मामला, पुलिस छापेमारी में 5 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने उस जगह पर छापेमारी की जहां कन्या भ्रूण हत्या की जा रही थी ( ETV Bharat )

मैसूरु: कर्नाटक के मैसूरु में भ्रूण लिंग परीक्षण और हत्या का मामला सामने आया है. स्वास्थ्य अधिकारियों और कर्मचारियों के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर कन्या भ्रूण हत्या करने वालों को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि, मैसूरु मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का गृह जिला भी है. पुलिस को सूचना मिली कि, मैसूरु तालुक के हनुगनहल्ली स्थित एक घर में भ्रूण की जांच की जाती है. इसके तुरंत बाद आनन-फानन में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आलीशान घर में अपराध को अंजाम दे रहे बदमाशों ने ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को निशाना बनाया था. लाखों रुपये लेकर स्कैनिंग करने वाली टीम गर्भ में पल रहे भ्रूण का लिंग पता करती थी. फिर, अगर भ्रूण कन्या होता, तो गर्भपात करा दिया जाता था. पुलिस ने रेड मारकर इस शर्मनाक और गलत काम में शामिल लोगों को गिरफ्तार किया और इस कार्य में इस्तेमाल किए गए उपकरण भी जब्त कर लिए. जिला स्वास्थ्य अधिकारी पीसी कुमारस्वामी ने बताया कि, लिंग जांच मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. यह अभियान स्वास्थ्य विभाग के डीडी विवेक, मांड्या के डीएचओ मोहन और मैसूर के डीएचओ पीसी कुमारस्वामी के नेतृत्व में चलाया गया.