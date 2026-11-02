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गोड्डा में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर लगा यौन शोषण का आरोप, महिला रसोइया ने थाना में दिया आवेदन

प्रतीकात्मक तस्वीर ( Etv Bharat )

गोड्डाः जिला में सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक महिला द्वारा यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया है. पीड़िता मिशन स्कूल में रसोइया का काम करती हैं, जो प्रिंसिपल का भी खाना बनाती है. वहीं महिला का पति स्कूल में बच्चों का खाना बनाने का काम करते हैं.

पीड़िता के अनुसार, स्कूल प्रिंसिपल खाना पकाने के बदले महिला को 9000 और पति को 7 हजार रुपया प्रति माह देता था. लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल महिला से छेड़छाड़ और उसका शारीरिक शोषण करने लगा. महिला द्वारा विरोध करने पर उसे नौकरी से हटाने की बात करके धमकाने लगा.