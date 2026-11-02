गोड्डा में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर लगा यौन शोषण का आरोप, महिला रसोइया ने थाना में दिया आवेदन
गोड्डा में निजी स्कूल के प्रिंसिपल पर महिला रसोइया ने यौन शोषण का आरोप लगाया है.
Published : November 2, 2026 at 9:45 PM IST|
Updated : November 2, 2026 at 10:02 PM IST
गोड्डाः जिला में सुंदरपहाड़ी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ एक महिला द्वारा यौन शोषण का मामला दर्ज कराया गया है. पीड़िता मिशन स्कूल में रसोइया का काम करती हैं, जो प्रिंसिपल का भी खाना बनाती है. वहीं महिला का पति स्कूल में बच्चों का खाना बनाने का काम करते हैं.
पीड़िता के अनुसार, स्कूल प्रिंसिपल खाना पकाने के बदले महिला को 9000 और पति को 7 हजार रुपया प्रति माह देता था. लेकिन इसके बाद प्रिंसिपल महिला से छेड़छाड़ और उसका शारीरिक शोषण करने लगा. महिला द्वारा विरोध करने पर उसे नौकरी से हटाने की बात करके धमकाने लगा.
इस दौरान पीड़िता के पति को काम के बहाने बाहर भेजकर प्रिंसिपल ने महिला का शारीरिक शोषण किया. इसी क्रम में महिला गर्ववती हो गयी, बात बिगड़ता देख प्रिंसिपल महिला को निजी अस्पताल में ले जाकर उसका गर्भपात करवाया. जिसमें आरोपी के 60 हजार रुपये खर्च हो गए. आरोपी प्रिंसिपल ने महिला से कहा कि ये राशि वो उसी से वसूल करेंगे.
ऐसे में पीड़िता का मामला तूल पकड़ने और स्थानीय स्तर पर रफा-दफा करने का प्रयास भी हुआ. पीड़िता ने पूरे मामले को लेकर सुंदरपहाड़ी थाना में आवेदन दिया है. इसे लेकर सुंदरपहाड़ी थाना प्रभारी विधान चंद्र पटेल ने बताया कि उनके पास पीड़िता का आवेदन आया है और मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गयी हैँ. अब तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पीड़िता का मेडिकल टेस्ट भी किया गया.
वहीं पीड़ित महिला ने इस मामले को राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य ममता मंडल के समक्ष रखा है. इसको लेकर ममता मंडल ने कहा कि वो ऐसे मामले को बर्दाश्त नही करेंगी और आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की जाएगी. वो इस मामले को लेकर गोड्डा एसपी से भी बात कर शीघ्र कार्रवाई की बात मांग करेंगी.
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