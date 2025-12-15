ETV Bharat / bharat

जानिए रिकॉर्ड बहुमत से केरल सिविक पोल का चुनाव जीतने वाली यास्मीन से, जानिए कैसे बदल रही हैं समाज

यास्मीन अरिम्ब्रा ने दिव्यांगों, गरीबों, और मुफलिसी में जी रहे लोगों के समाज में बहुत सारा काम कर रही हैं.

Kerala Civic Poll
केरल के सिविक पोल में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली यास्मीन अरिम्ब्रा (दाएं). (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 4:27 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

मलप्पुरम (केरल): दिव्यांग लोगों के एक ग्रुप ने दुख के साथ कहा, "हम ऐसे लोग नहीं हैं जो दूसरों से भीख मांगना चाहते हैं, और कोई भी हमें नौकरी देने को तैयार नहीं है, क्योंकि हम देख नहीं सकते. अगर हमारे पास नौकरी होती, तो हमें ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता, जहां हमें इस तरह विनती करनी पड़े."

यास्मीन अरिम्ब्रा वह इंसान हैं, जिन्होंने उन्हें गले लगाया.

जब केरल में लोकल बॉडी इलेक्शन में सबसे ज़्यादा बहुमत के साथ उनकी ऐतिहासिक जीत के बारे में पूछा गया, तो यास्मीन ने दिव्यांग लोगों, महिलाओं और बच्चों को सपोर्ट करने की कहानियां शेयर कीं. वह इस इलेक्शन में केरल में सबसे ज़्यादा बहुमत पाने वाली कैंडिडेट हैं. मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट पंचायत के लिए मुस्लिम लीग कैंडिडेट के तौर पर, यास्मीन ने "लैडर" (कोनी, पार्टी का सिंबल) के जरिए 33,668 वोटों का रिकॉर्ड बहुमत हासिल किया. इस सफलता के पीछे बहुत ध्यान से प्लान किए गए डेवलपमेंटल काम और महिला एम्पॉवरमेंट हैं.

चेरूर डिवीजन से भारी बहुमत से जीत का उनका रास्ता ताकत, बेसहारा लोगों का दर्द जानने, कमजोर लोगों को सपोर्ट करने और महिला एम्पॉवरमेंट को हासिल करने से बना था. इस तरह यास्मीन केरल के लोगों के बीच जानी-मानी हुईं. वह एक सोशल वर्कर, खेती-बाड़ी में एंटरप्रेन्योर और अभी मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट पंचायत की मेंबर हैं. इस महिला लीडर की जिंदगी से यह साफ है कि उनकी पॉपुलैरिटी रातों-रात नहीं, बल्कि सिस्टमैटिक डेवलपमेंटल कामों से मिली है.

मलप्पुरम जिले के कंजर्वेटिव तेन्नाला पंचायत की यास्मीन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं की थी. बाद में, उन्होंने कड़ी मेहनत और सेल्फ-स्टडी से आगे बढ़ीं और अब उनके पास पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री है. पंचायत मेंबर बनने के बाद, उन्होंने तेन्नाला गांव को पूरी तरह से बदल दिया, जिससे तरक्की और विकास के रास्ते खुल गए. वह जो सबक देती हैं, वह यह है कि विकास का मतलब सिर्फ सड़कों और नहरों को सुंदर बनाना नहीं है, बल्कि समाज के पिछड़े तबके को गले लगाना भी है.

एक प्रोजेक्ट जो लोगों के दिलों तक पहुंचा: यास्मीन ने एक ऐसा प्रोजेक्ट लागू करके लोगों के दिलों तक पहुंचीं, जिससे देखने में दिक्कत वाले लोगों को वोकेशनल ट्रेनिंग और नौकरी मिली. पेरुमन्ना क्लारी पंचायत में यह प्रोजेक्ट केरल में लागू होने वाला अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है. यह दिव्यांग लोगों, खासकर देखने में दिक्कत वाले लोगों को नौकरी की ट्रेनिंग और खुद के काम के मौके देता है. इस मकसद के लिए एक खास स्किल सेंटर भी बनाया गया है.

यास्मीन ने ETV भारत को बताया, "हम यहां आने वाले नेत्रहीन लोगों से पूछते हैं कि वे किस तरह का काम करने के लिए तैयार हैं, और उसके आधार पर, हम उन्हें नौकरी देने का इरादा रखते हैं. पहले चरण में, हम साइकिल के पुर्जों को जोड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं. पुर्जों को हमारे सेंटर में लाया जाता है. फिर वे हर साइकिल के पुर्जे फिट करते हैं. उन्हें इस आधार पर महीने की सैलरी दी जाएगी कि वे कितने पुर्जे फिट करते हैं."

यास्मीन बताती हैं कि नन्नंबरा डिवीजन में लागू इस प्रोजेक्ट से जिले के दूसरे दिव्यांग लोगों को फायदा होगा. एक बार में करीब तीस लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है. मलप्पुरम जिला पंचायत में नन्नंबरा डिवीजन की मौजूदा सदस्य के तौर पर, यास्मीन ने कई डेवलपमेंट एक्टिविटीज लागू की हैं. उन्होंने ETV भारत को बताया कि पिछले पांच सालों में उन्होंने जो डेवलपमेंट का काम किया, उसी की वजह से उन्हें यह शानदार जीत मिली.

यास्मीन ने कहा, "मैंने इस कार्यकाल में दिव्यांग लोगों, महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारे डेवलपमेंट का काम किया है. इसी का नतीजा है कि UDF इस बार बिना किसी विरोध के सभी 33 सीटें जीतने में कामयाब रही. जिला पंचायत सदस्य के तौर पर, मैं अपने डिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट एक्टिविटीज ला पाई. अलग-अलग सेक्शन के लिए अलग-अलग प्रोजेक्ट लागू किए गए. मैं चिल्ड्रन पार्क, सीनियर सिटिजन्स के लिए एक खास पार्क, उनके लिए एक्सरसाइज की सुविधा, शाम को बैठने की जगह और कल्चरल इवेंट्स के लिए एक स्टेज जैसी सुविधाओं वाला एक पार्क बनवा पाई. महिलाओं के लिए एक हेल्थ क्लब शुरू करना भी मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान लागू की गई कामयाबियों में से एक है."

यास्मीन ने नन्नंबरा डिवीजन में विमेंस हेल्थ क्लब, योग करने की सुविधाओं और बच्चों के लिए नेचर और झरने का मजा लेने के लिए ओझुर में बनाए गए पार्क को भी डेवलपमेंट की बड़ी उपलब्धियों के तौर पर बताया.

उन्होंने एजुकेशन सेक्टर के डेवलपमेंट पर ₹5 करोड़ खर्च किए, जिसमें उनके डिवीजन के स्कूलों में एक हाई-टेक लैब लाना भी शामिल है. उन्होंने गर्व से कहा कि डिस्ट्रिक्ट पंचायत में नन्नंबरा डिवीजन को रिप्रेजेंट करते हुए अपने पांच सालों में वह ₹26 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लागू कर पाईं.

कुदुम्बश्री के जरिए तरक्की: यास्मीन की जिंदगी में 2010 में एक नया मोड़ आया, जब वह कुदुम्बश्री मिशन की मेंबर बनीं, जो राज्य सरकार की महिला सशक्तीकरण पहल है. 2012 में, उन्हें पंचायत-लेवल यूनिट (CDS) का चेयरपर्सन चुना गया. उन्होंने तेन्नाला पंचायत की खाली जमीन पर धान की खेती शुरू करने के लिए 500 से ज़्यादा महिलाओं को इकट्ठा किया. वह 'तेन्नाला एग्रो प्रोड्यूसिंग कंपनी' की मैनेजिंग डायरेक्टर बनीं, जो "तेन्नाला" ब्रांड के चावल की मार्केटिंग करती है. इस काम को 'राइस रेवोल्यूशन' के नाम से भी जाना जाता है और इसने दुनिया भर में ध्यान खींचा है.

64 दिव्यांग बच्चों की मां: वह दिव्यांग बच्चों के लिए खास तौर पर 'ब्लूम्स' नाम का एक स्कूल भी चलाती हैं. यास्मीन ने उनके लिए एक स्कूल शुरू करने का फैसला तब किया, जब उन्होंने ऐसे माता-पिता देखे, जिन्होंने अपने बच्चों को छोड़ दिया था और ऐसी महिलाएं जो काम पर नहीं जा पा रही थीं, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों के साथ घर पर रहना पड़ता था. स्कूल में अभी 64 दिव्यांग बच्चे हैं. यास्मीन टीचरों की सैलरी समेत सभी खर्च उठाती हैं.

खेती में बड़ी कामयाबी, 'चावल की क्रांति': तेन्नाला राइस, मलप्पुरम जिले के तेन्नाला में कुदुम्बश्री के तहत शुरू किया गया एक सफल काम था, और दुनिया भर में जाना जाता था. वह इस कंपनी की MD थीं. उनकी खेती पूरी तरह से ऑर्गेनिक तरीके से होती थी, जिसमें केमिकल खाद या पेस्टीसाइड का इस्तेमाल नहीं होता था.

यास्मीन ने किसानों के ग्रुप को लीड किया, ताकि परती जमीन ली जा सके, खेती शुरू की जा सके और "तेन्नाला राइस" ब्रांड बनाया जा सके. हालांकि, बाढ़ की वजह से बिजनेस रुक गया. अभी इसका सिर्फ एक हिस्सा ही चल रहा है.

इसके पीछे तेनाला एग्रो फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड नाम की एक किसानों की कंपनी थी. इस कंपनी की ओनरशिप उन महिला किसानों के पास थी, जो कुदुम्बश्री मेंबर थीं. यास्मीन ने करीब 500 महिलाओं के साथ यह वेंचर शुरू किया था. वे "तेनाला राइस" ब्रांड की सीधे मार्केटिंग करती थीं, जिससे बिचौलिए खत्म हो जाते थे और किसानों को बेहतर कीमत मिलती थी.

उन्होंने 2011 से 2017 तक CDS चेयरपर्सन के तौर पर काम किया और सोशल सेक्टर में साथी महिलाओं को सपोर्ट किया. इस दौरान, उन्होंने तेनाला राइस के अलावा आश्रयम प्रोजेक्ट, स्पर्शम और सेवाश्री जैसे कई प्रोजेक्ट्स को लागू किया.

अवार्ड्स: यास्मीन को कई अवार्ड मिले हैं, जिनमें राज्य की बेस्ट CDS चेयरपर्सन, कैराली की ज्वाला, एशियानेट की स्त्री शक्ति, मनोरमा की पेनोरुमा और चिट्टिलापिल्ली फाउंडेशन अवार्ड शामिल हैं.

आगे बढ़ते हुए...यास्मीन ने कहा कि उनका लक्ष्य चेरूर डिवीजन में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लागू करना है, जो उन्होंने जीते. उन्होंने कहा कि इस डिवीजन में खेती के लिए बहुत पोटेंशियल है और उनका मकसद खेती में क्रांति लाना है. इस खूबसूरत इलाके में टूरिज्म सेक्टर में अनगिनत संभावनाएं हैं. इसके लिए, बेसिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज को और बेहतर बनाने की जरूरत है.

उन्होंने आगे कहा कि वह इस डिवीजन को शिक्षा और दूसरे क्षेत्रों में डिस्ट्रिक्ट पंचायत द्वारा लागू की जा रही लोगों के लिए अच्छी एक्टिविटीज में सबसे आगे लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगी.

यास्मीन शब्द का मतलब है चमेली का फूल. यहां, यह पिछड़े लोगों को गले लगाने के लिए खिलता है. यास्मीन एक मिसाल हैं, जिन्होंने एक कंजर्वेटिव समाज की चुनौतियों को पार किया है और महिला एम्पॉवरमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप और डेवलपमेंट की कामयाबियों का एक परफेक्ट उदाहरण बन गई हैं.

ये भी पढ़ें -स्थानीय निकाय के चुनावों में लेफ्ट गठबंधन को बड़ा झटका, कांग्रेस उत्साहित, भाजपा ने भी मारी एंट्री

TAGGED:

YASMIN ARIMBRA
BIGGEST MAJORITY
MALAPPURAM DISTRICT PANCHAYAT
KERALA CIVIC POLL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.