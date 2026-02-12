ETV Bharat / bharat

FEMA उल्लंघन: पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वास्थ्य कारणों से कोर्ट में पेश नहीं हुए

पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन सिंह के बेटे रनिंदर सिंह शुक्रवार को ईडी की पूछताछ के लिए पेश होंगे.

Captain Amarinder Singh and Raninder Singh
कैप्टन अमरिंदर सिंह और रनिंदर सिंह (file photo-ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 12, 2026 at 7:06 PM IST

चंडीगढ़: पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के कथित उल्लंघन से जुड़े एक मामले में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ के लिए लुधियाना में पेश नहीं हुए.

अमरिंदर और उनके बेटे रनिंदर सिंह को इस मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने बुलाया था. कैप्टन सिंह के वकीलों ने उनकी खराब सेहत के कारण कोर्ट से व्यक्तिगत पेश होने से छूट मांगी थी.

कैप्टन सिंह की हाल ही में मोहाली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में घुटने की सर्जरी हुई है और वे अभी डॉक्टरों की देखरेख में हैं. दूसरी ओर, उनके बेटे रनिंदर सिंह, जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) के पूर्व अध्यक्ष हैं, की पेशी शुक्रवार को तय की गई है.

रनिंदर ने कहा कि कानून मानने वाले नागरिक होने के नाते, हम हर जांच एजेंसी के साथ पूरा सहयोग करेंगे. इस सिलसिले में रनिंदर ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "हमें कानून के राज पर पूरा भरोसा है और हमें पूरा भरोसा है कि सच और न्याय की जीत होगी." यह मामला 2016 का है, जब अमरिंदर सिंह कांग्रेस में थे.

उनके बेटे को भी ईडी ने 23 अक्टूबर, 2020 को जालंधर ऑफिस में बुलाया था, ताकि उनसे स्विट्जरलैंड में फंड के कथित मूवमेंटऔर टैक्स हेवन ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में एक ट्रस्ट बनाने के बारे में पूछा जा सके. आयकर विभाग ने 2016 में लुधियाना में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पिता-पुत्र के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी.

इसमें रनिंदर सिंह पर विदेशी बिजनेस इकाइयों के जरिए मेंटेन और कंट्रोल किए गए विदेशी संपत्ति का लाभार्थी होने का आरोप लगाया गया.

आयकर विभाग ने यह भी आरोप लगाया था कि वह जिनेवा, स्विट्जरलैंड में एचएसबीसी प्राइवेट बैंक (SUISSE) दक्षिण अफ्रीका में रखे गए विदेशी बैंक खाते के लाभार्थी थे. इसमें कहा गया था कि रनिंदर सिंह ने यह दावा करके एजेंसी को गुमराह किया कि उनके पास अपने परिवार की आय और विदेश में ट्रस्टों से संबंधित दस्तावेज नहीं हैं.

दस्तावेज से पता चला कि रनिंदर सिंह, जुलाई 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में उनके और एचएसबीसी ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के बीच बने जैकरांडा ट्रस्ट के 'सेटलर' थे, जो ट्रस्टी के तौर पर काम कर रहे थे.

पिता-पुत्र की जोड़ी ने लुधियाना कोर्ट के आदेश के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपील की थी, जिसमें कहा गया था कि आयकर रिकॉर्ड में फ्रांसीसी गणराज्य द्वारा भारत सरकार को दी गई सीक्रेट जानकारी है, और दोनों देशों के बीच दोहरा कराधान समझौता के तहत किसी अजनबी को ऐसी कोई भी जानकारी देने पर खास रोक है.

सितंबर 2025 में, हाई कोर्ट ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के ऑर्डर को सही ठहराया और कहा कि यह सही वजह से था और इसमें कोई कानूनी कमी या गलती नहीं थी.

