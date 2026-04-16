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'दाना-पानी लगाओ.. पक्षियों को बचाओ', बिहार में शादी का कार्ड बना चर्चा का विषय

रंजन ने ढाई सौ फीट ऊंचे रामशिला पहाड़ पर चढ़कर खुला पिंजड़ा लगाना शुरू किया. दर्जनों खुले पिंजरे रामशिला पहाड़ पर इस बार भी लगाए गए हैं. अब यह अभियान घर-घर में भी पहुंच रहा है. अब रंजन का एक बड़ा उद्देश्य है, पक्षियों को संरक्षण करना. जिस तरह से पंछी घरों से दूर होते जा रहे हैं. उसकी एक बड़ी चिंता रंजन को लगी रहती है.

कैसे आया ये अदभुत ख्याल?: इस बारे में रंजन कहते हैं कि वह पंछी प्रेमी हैं. 2017 से ही इस काम में लगे हैं. वे कहते हैं घर, पेड़, पहाड़ पर जब पंछियों का सन्नाटा देखा तो इसे दूर करने की ठान ली और फिर पंछियों के संरक्षण के लिए कुछ कर गुजरने का एक बड़ा प्रण लिया और तब से पक्षियों का संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं. घर में शादी थी तो लगा कि क्यों न कार्ड पर ये संदेश छपवा दें. इससे कुछ न कुछ तो असर जरूर होगा.

"मेरे द्वारा पंक्षियों के संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे अभियान को और बढ़ाने के लिए शादी के निमंत्रण कार्ड पर पंछियों को दाना पानी देने की व्यवस्था करने का स्लोगन लिखवाया गया है. मेरे पास कई फोन आ चुके हैं. मुझे लोग कह रहे कि यह एक बेहतरीन पहल है. इसकी मुझे खुशी है कि लोग इस शादी कार्ड के माध्यम से जागरूक भी हो रहे हैं और पंछी के बारे में सोच भी रहे हैं."- रंजन कुमार, पंछी प्रेमी

शादी कार्ड चर्चा का विषय: शादी कार्ड के माध्यम से अपील करने वाले का नाम रंजन कुमार 'पंछी प्रेमी' भी लिखा गया है. अब यह शादी कार्ड जहां-जहां भी जा रहा है. वहां- वहां चर्चा का विषय बन जा रहा है, क्योंकि शादी कार्ड से निमंत्रण मिलने पर लोग आते हैं. यह शादी कार्ड दूर-दूर तक जाता है. इस तरह यह शादी कार्ड एक चर्चा का विषय बन गया है. यह शादी कार्ड पंछी प्रेम को लेकर जागरूकता का संदेश दे रहा है.

कब है शादी?: रंजन के भाई निरंजन और चचेरी बहन अंजलि की शादी इसी महीने है. 20 अप्रैल को अंजली की शादी है तो 21 अप्रैल को निरंजन की शादी है. इस शादी के कार्ड में पहले पन्ने पर सामान्य परिचय के साथ-साथ पंछियों के संरक्षण से जुड़ा बड़ा संदेश भी लिखा है. शादी कार्ड के पहले पन्ने पर सामान्य परिचय के अलावे रंजन कुमार ने एक निवेदन का स्लोगन लिखा है.

शादी कार्ड पर पक्षी बचाव का संदेश: बागेश्वरी संजय नगर के रहने वाले रंजन कुमार पक्षी प्रेमी हैं. इनके घर में भाई-बहन की शादी है. शादी के लिए जो कार्ड छपे हैं, उसमें निमंत्रण के साथ-साथ भावुक अपील की गई है. इसमें लिखा है, 'इस तपती गर्मी में अपने घर या ऑफिस के छतों पर पंछियों के लिए दाना-पानी की व्यवस्था करें'. शादी कार्ड पर इस तरह से निमंत्रण के साथ-साथ की गई इस अनूठी पहल की खूब सराहना हो रही है.

गया: बिहार के गया में एक अनोखी पहल हुई है. यह अनूठी पहल पंछियों से प्रेम की एक मिसाल भी है. दरअसल, एक युवक ने पंछियों के संरक्षण के मकसद से शादी के निमंत्रण कार्ड पर पक्षियों को दाना-पानी की व्यवस्था करने की गुजारिश की है. शादी का ये निमंत्रण कार्ड काफी चर्चा में है और इसकी सराहना भी हो रही है.

पक्षियों के लिए पानी का इंतजार करते रंजन कुमार (ETV Bharat)

पक्षी बचाने के लिए दिन-रात प्रयास: पंछियों के लिए काम करना, उनके लिए खाना और पानी का इंतजाम करना अब तो रंजन के रोजाना की दिनचर्या में शामिल हो गया है. पेड़ों पर खुला पिंजरा टांगना, सिकोरा बनाना और लगाने के अलावे खुले पिंजरे में पंछियों के लिए रोजाना दाना पानी देना, यह सभी उसकी दिनचर्या में शामिल है. उनके साथ अब कुछ युवा भी उनकी इस कोशिश में योगदान दे रहे हैं.

रंजन का यह अभियान पंछियों को लेकर अत्यंत ही जागरूक करने वाला है. यही वजह है कि रंजन का अभियान पहाड़ों से होते हुए घरों तक भी पहुंच रहा है. गया के रामशिला, बागेश्वरी समेत कई मोहल्ले में रंजन खुद जाकर खुला पिंजड़ा टांगते हैं या फिर अन्य मिट्टी या प्लास्टिक के बर्तनों में भी दाना- पानी की व्यवस्था करते हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं.

पेड़ पर पक्षियों के लिए दाने का प्रबंध करते रंजन कुमार (ETV Bharat)

इन परोपकार के कार्यों के लिए वे कहीं से कोई सहायता राशि भी नहीं लेते हैं. नि:स्वार्थ भाव से पंछियों के संरक्षण को लेकर रंजन कुमार अथक परिश्रम करते दिखते हैं. पहले इन्होंने अपने घर से पंछियों के लिए दाना-पानी की शुरुआत की थी. शुरुआत में मिट्टी के बर्तन के साथ इसकी शुरुआत की गई. फिर इसे आगे बढ़कर टीन की मदद से खुला पिंजरा बनाया गया.

इनका बनाया गया खुला पिंजड़ा रामशिला पहाड़, रामशिला और बागेश्वरी में घरों में लगने लगा तो पंछी भी आने लगे. इस तरह जहां रामशिला पहाड़ से पंछी गौण हो रहे थे और घरों से भी दूर हो रहे थे तो रंजन के प्रयास से एक बड़ा संदेश सामने आया कि इंसान चाहे तो पंछियों का संरक्षण किया जा सकता है और जिस तरह से पूर्व में पंछी हमारे घरों में आया- जाया करते थे. वह रौनक, वह चहचहाहट फिर से लौट सकती है.

रंजन कुमार की अनोखी पहल (ETV Bharat)

रंजन बताते हैं कि पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि घरों से गौरैया की चहचहाट, मैना की आवाज और कौवे का कांव-कांव दूर होने लगा है. यह खतरे की घंटी है. पंछी प्रकृति- पर्यावरण संतुलन के लिए अनमोल वरदान है. उनकी कई तरह की उपयोगिता पर्यावरण संतुलन को बनाए रखती है.

क्यों घट रही है पक्षियों की संख्या?: रंजन बताते हैं कि आज जिस तरह से पेड़ों को काटा जा रहा है. बिल्डिंग भवन निर्माण कार्य तेजी से बढ़े हैं. पहाड़ों से जंगल का ह्रास हुआ है. बिल्डिंग-भवन निर्माण के लिए जिस तरह से पेड़ काटे गए, उस तरह से लगाए नहीं गए. इसके कारण पंछी हमसे दूर हो रहे हैं.

रंजन आगे कहते हैं, 'क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा कारण है. पहले खेतों में कीट पतंग होते थे, जिसे प्राकृतिक रूप से पंछी अपना भोजन बनाते थे लेकिन अत्यधिक कीटनाशक का इस्तेमाल भी पंछियों के दूर होने का कारण बन गया है, क्योंकि उनके मूल भोजन इनसे दूर हो चले हैं. पानी की समस्या भी एक कारण है.'

2017 से पक्षी बचाओ अभियान में लगे हैं रंजन कुमार (ETV Bharat)

वह कहते हैं कि सबसे मुख्य कारण तो ये है कि जब इंसान पंछियों के लिए सोचना बंद कर दे. दाना-पानी की व्यवस्था से दूर हो जाए तो हमारी परंपरा, घर की रौनक का हिस्सा रहे कौवे, मैना, गौरैये सब दूर होते चले जाएंगे.

क्या बदलाव आए हैं?: रंजन कुमार बताते हैं कि वर्ष 2017 से पंछियों के संरक्षण की दिशा में काम कर रहे हैं. पिछले 9 साल से उनके प्रयास से एक बड़ा बदलाव आया है. लोगों की सोच बदली है. पंछियों के प्रति सकारात्मक हुए हैं. यही वजह है कि लोगों का साथ मिल रहा है. मोहल्ले टोले के युवक भी अब इस काम में मदद करने लगे हैं.

रंजन चाहते हैं कि पंछियों की हमारे घरों और पेड़ों-पहाड़ों पर वापसी हो ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे. पंछी जिस तरह से पहले हमारे घरों में आते थे, उससे कहा जा सकता है कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा रहे हैं. पहले हम लोग पंछियों को देखते थे लेकिन अब हमारे घरों से दूर हो चले हैं.

लोगों से की भावुक अपील?: रंजन ने लोगों से अपील की है कि वे भी अपने घरों और आसपास में पशु-पक्षियों के भोजन-पानी की व्यवस्था करें ताकि वह भूखे न रहे. वे कहते हैं कि शादी के कार्ड पर लोगों की सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है लेकिन वह चाहते हैं लोग उस पर अमल भी करे, तभी कार्ड पर संदेश छपवाने का मकसद कामयाब हो पाएगा.

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