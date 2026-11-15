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भारी LPG गैस सिलेंडर के झंझट से छुटकारा, बुकिंग के 4 घंटे के भीतर डिलीवरी, आसान कनेक्शन के साथ मजबूत सुरक्षा

भारी LPG गैस सिलेंडर के झंझट से छुटकारा, बुकिंग के 4 घंटे के भीतर डिलीवरी ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: रसोई में इस्तेमाल होने वाले गैस सिलेंडर का स्वरूप अब जल्द बदलने जा रहा है. अब भारी लोहे के सिलेंडर की जगह हल्के प्लास्टिक कंपोजिट सिलेंडर ले लेंगे. इन सिलेंडरों में न तो जंग लगने की समस्या होगी और न ही इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कोई परेशानी होगी. इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिहाज से भी इन्हें बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है. खास बात ये है कि गैस बुकिंग और डिलीवरी की व्यवस्था में भी बदलाव होगा. इसमें बुकिंग के चार घंटे के भीतर सिलेंडर मिल सकेगा. साथ ही महीने में एक सिलेंडर लेने की बाध्यता खत्म होने से उपभोक्ता जरूरत के मुताबिक सिलेंडर ले सकेंगे.

आपकी रसोई में अब तक इस्तेमाल होने वाले भारी-भरकम लोहे के गैस सिलेंडर की जगह जल्द ही हल्के और पारदर्शी सिलेंडर लेने की तैयारी है. गैस सिलेंडर के इस्तेमाल से जुड़ी कई ऐसी परेशानियां हैं, जिनका सामना उपभोक्ताओं को अक्सर करना पड़ता है. कभी सिलेंडर का वजन उठाने की दिक्कत तो कभी गैस खत्म होने का पता नहीं चलना, कभी समय पर डिलीवरी न होना तो कभी गैस चोरी की शिकायत. लेकिन अब इन परेशानियों को दूर करने के लिए बाजार में प्लास्टिक से बने स्मार्ट गैस सिलेंडर को उतारा गया है. इंडेन की ओर से इसे एक्स्ट्रा लाइट नाउ (XtraLight Now) नाम दिया गया है. यह सिलेंडर न केवल वजन में हल्का है, बल्कि इसमें कई ऐसी खूबियां भी हैं, जो इसे पारंपरिक लोहे के सिलेंडर से अलग बनाती है.