भारत-नेपाल सीमा पर कनेक्टिविटी की दो बड़ी सौगातें, जानें क्यों महत्वपूर्ण है बनबसा ड्राई पोर्ट और छारछुम पुल परियोजना
जानें भारत-नेपाल सीमा पर बनबसा ड्राई पोर्ट और छारछुम ब्रिज प्रोजेक्ट की खासियतें. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 23, 2026 at 8:58 PM IST
देहरादून: नेपाल के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस मीट थी. इसमें कई बड़े प्रोजेक्ट्स और परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन हुआ. इनमें से दो बड़े प्रोजेक्ट्स का सीधा संबंध उत्तराखंड से है. नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है. इसी को देखते हुए धारचूला में काली नदी पर बने छारछुम पुल और बनबसा (चंपावत) में विकसित ड्राई पोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया गया.
क्यों जरूरी है छारछुम पुल: जनवरी 2022 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 1 फरवरी 2022 को भारत-नेपाल के बीच छारछुम अंतरराष्ट्रीय पुल के निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे. फिर 19 सितंबर 2022 को दोनों देशों ने एक साथ परियोजना का शिलान्यास किया था. अगस्त 2022 में पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी पर मोटर पुल बनना शुरू हुआ और साल 2024 में मेन स्ट्रक्चर तैयार हुआ. दो साल बाद 23 नवंबर 2026 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर पुल को दोनों देशों की जनता के लिए खोल दिया है.
उत्तराखंड में इंटरनेशनल बॉर्डर पर छारछुम पुल और बनबसा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्धाटन #indianepalborder #charchumbridge #banbasacheckpost खबर के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें https://t.co/7Sr9a7DArj https://t.co/nMtkvyjp24— ETVBharat Uttarakhand (@ETVBharatUK) November 23, 2026
यह पुल केवल आवाजाही का माध्यम नहीं बल्कि भारत और नेपाल के बीच दशकों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों को सीमावर्ती बुनियादी ढांचे की सौगात है. उत्तराखंड की नेपाल से लगती सीमा पर सड़क संपर्क और व्यापारिक गतिविधियों को इस पुल से जरिए नई दिशा मिलेगी.
एक तरफ धारचूला और नेपाल के दार्चुला के बीच मोटर वाहनों के आवागमन का नया रास्ता खुला है, तो दूसरी तरफ बनबसा के माध्यम से नेपाल के तराई क्षेत्र तक व्यापारिक संपर्क को आधुनिक स्वरूप देने की तैयारी है. इन परियोजनाओं का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि उत्तराखंड की नेपाल से लगती सीमा पर कई ऐसे इलाके हैं जहां भौगोलिक परिस्थितियों के कारण आवागमन और माल परिवहन आज भी चुनौती बना हुआ है.
अब बेहतर सड़क संपर्क और आधुनिक व्यापारिक सुविधाओं के जरिए दोनों देशों के सीमांत क्षेत्रों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. सरकार के साथ-साथ जानकार भी इसे प्रदेश और देश के लिए महत्वपूर्ण मान रहे हैं.
काली नदी पर बना छारछुम पुल धारचूला और दार्चुला के बीच सीधा मोटर संपर्क: पिथौरागढ़ जिले की धारचूला तहसील के छारछुम क्षेत्र में काली नदी पर तयार किया गया यह पुल भारत और नेपाल के बीच सीमावर्ती संपर्क की दृष्टि से महत्वपूर्ण है. यह पुल भारतीय क्षेत्र के छारछुम को नेपाल के दार्चुला जिले की महाकाली नगरपालिका के असिगाड़ा क्षेत्र से जोड़ता है. काली नदी के दोनों ओर बसे गांवों के लोगों के बीच लंबे समय से सामाजिक पारिवारिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं, लेकिन नदी पर मोटर वाहन से आवागमन की सुविधा नहीं होने के कारण लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था.
कहीं झूला पुल तो कहीं रस्सियों के सहारे नदी पार करना लोगों की मजबूरी रही है. वहीं सड़क मार्ग से एक-दूसरे के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए काफी लंबा अतिरिक्त रास्ता (करीब 200 KM) तय करना पड़ता था. अब छारछुम में मोटर पुल तैयार होने से दोनों देशों के बीच सड़क संपर्क का एक नया विकल्प मिल गया है. इस पुल के शुरू होने से धारचूला और दार्चुला के बीच आवाजाही अधिक सुविधाजनक होने के साथ ही सीमावर्ती गांवों के लोगों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
करीब 200 किलोमीटर का चक्कर होगा कम सीमावर्ती लोगों को बड़ी राहत: छारछुम मोटर पुल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके शुरू होने से भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच आवागमन में लगने वाली अतिरिक्त दूरी कम हो सकेगी.
डीएम आशीष भटगाईं के मुताबिक,
अब तक काली नदी के दोनों किनारों पर रहने वाले लोगों को कई स्थानों पर नदी पार करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का सहारा लेना पड़ता था. मोटर मार्ग से एक-दूसरे तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी. इस पुल के माध्यम से कुछ निर्धारित यात्राओं में करीब 200 किलोमीटर तक का अतिरिक्त चक्कर बच जाएगा. इसका सीधा लाभ स्थानीय निवासियों व्यापारियों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को मिल जाएगा खासकर नेपाल के दार्चुला और आसपास के पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए भारतीय बाजारों तक पहुंच आसान हो जाएगा. भारत के धारचूला क्षेत्र के लोगों को भी नेपाल के सीमावर्ती बाजारों तक पहुंचने के लिए बेहतर संपर्क उपलब्ध होगा.
33 करोड़ की लागत 110 मीटर लंबा और दो लेन का है पुल: छारछुम अंतरराष्ट्रीय मोटर पुल का निर्माण करीब 32.98 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. काली नदी पर बने इस पुल की लंबाई 110 मीटर और कुल चौड़ाई 10.5 मीटर है. इसमें वाहनों की आवाजाही के लिए 7.5 मीटर चौड़ा कैरिज-वे बनाया गया है. दो लेन का यह पुल सीमावर्ती क्षेत्र में सड़क परिवहन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है.
भारत सरकार ने दिया पूरा आर्थिक सहयोग: परियोजना के लिए पूरा वित्तीय सहयोग भारत सरकार की ओर से दिया गया है. निर्माण की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग (PWD) को सौंपी गई थी. सितंबर 2022 में इस परियोजना की आधारशिला रखी गई थी. भारत की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नेपाल की तरफ से तत्कालीन उद्योग वाणिज्य एवं आपूर्ति मंत्री दिलेंद्र प्रसाद बडू ने शिलान्यास कार्यक्रम में हिस्सा लिया था. करीब चार साल की प्रक्रिया के बाद अब इस पुल का लोकार्पण दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने किया है.
व्यापारिक गतिविधियों का रास्ता भी हुआ मजबूत: अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार मधुकांत बताते हैं कि, छारछुम पुल की उपयोगिता केवल लोगों की आवाजाही तक सीमित नहीं है बल्कि इसे भारत और नेपाल के बीच स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने वाली परियोजना के रूप में भी देखा जा रहा है.
इसके लिए सीमा शुल्क से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करना जरूरी था. इसी दिशा में केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 20 नवंबर 2026 को अधिसूचना जारी की. इस अधिसूचना के जरिए सीमा शुल्क अधिनियम के तहत छारछुम मोटर पुल को भारत के मल्ला छारछुम गांव और नेपाल के दार्चुला मुख्यालय के असिगाड़ा क्षेत्र को जोड़ने वाले मोटर मार्ग के रूप में शामिल किया गया. इससे इस मार्ग के जरिए औपचारिक सीमा पार व्यापार के लिए कानूनी और प्रशासनिक आधार मजबूत हुआ है. अब दोनों देशों की तरफ सीमा शुल्क सुरक्षा जांच और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं का प्रभावी संचालन इस मार्ग की वास्तविक व्यापारिक उपयोगिता तय करेगा, जो दोनों देशों के लिए एक बेहतर भविष्य के भी संकेत है.
बनबसा ड्राई पोर्ट से नेपाल इस क्षेत्र तक पहुंचेगा सामान: छारछुम पुल के साथ चंपावत जिले के बनबसा में विकसित ड्राई पोर्ट भी भारत-नेपाल व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण परियोजना है. बनबसा उत्तराखंड में नेपाल की सीमा से जुड़ा प्रमुख व्यापारिक और आवागमन केंद्र है. यहां विकसित की जा रही आधुनिक व्यापारिक सुविधा का उद्देश्य सीमा पार माल की आवाजाही, कस्टम संबंधी प्रक्रियाओं और परिवहन व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित बनाना है.
इस परियोजना के जरिए भारत के बनबसा को नेपाल के कंचनपुर जिले के दोधारा चांदनी क्षेत्र से बेहतर संपर्क देने की योजना है. इसके लिए करीब 3.06 किलोमीटर लंबा चार लेन का संपर्क मार्ग भी महत्वपूर्ण कड़ी है. इससे नेपाल के तराई क्षेत्र से आने वाले मालवाहक वाहनों को भारतीय सड़क नेटवर्क तक पहुंचने में सुविधा मिलने की उम्मीद है.
ड्राई पोर्ट की व्यवस्था के तहत माल के भंडारण, कस्टम जांच, दस्तावेजी औपचारिकताओं और परिवहन से संबंधित सुविधाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराने का उद्देश्य होता है. इससे सीमा पर अलग-अलग प्रक्रियाओं में लगने वाला समय कम करने और व्यापार को अधिक सुगम बनाने में मदद मिल सकती है.
क्या होता है ड्राई पोर्ट और क्यों है बनबसा परियोजना महत्वपूर्ण: मधुकांत बताते हैं, ड्राई पोर्ट को सामान्य भाषा में जमीन पर विकसित ऐसा व्यापारिक केंद्र कहा जा सकता है जहां समुद्री बंदरगाहों की तरह आयात-निर्यात से संबंधित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं.
यहां मालवाहक वाहनों से सामान पहुंचता है और कस्टम जांच दस्तावेजों का सत्यापन भंडारण तथा आगे परिवहन की प्रक्रिया पूरी की जाती है. अंतरराष्ट्रीय सीमा पर ऐसी सुविधाएं विकसित होने से व्यापारियों को बार-बार अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और माल की आवाजाही व्यवस्थित हो सकती है.
बनबसा में ऐसी सुविधा विकसित होने से भारत और नेपाल के बीच व्यापारिक गतिविधियों को नया आधार मिलने की संभावना है, खासकर नेपाल के कंचनपुर और आसपास के इलाकों से आने वाले व्यापारियों के लिए यह महत्वपूर्ण साबित हो सकता है. वहीं भारतीय कारोबारियों को भी नेपाल के बाजारों तक सामान पहुंचाने में बेहतर परिवहन सुविधा मिल सकती है. इस परियोजना के सफल संचालन से माल परिवहन गोदाम ट्रांसपोर्ट लोडिंग-अनलोडिंग और अन्य सहायक कारोबारों में रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद बढ़ जाएगी.
स्थानीय व्यापारियों किसानों और युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर: बेहतर सीमा संपर्क का सबसे महत्वपूर्ण लाभ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिल सकता है. धारचूला और दार्चुला के आसपास के क्षेत्रों में कृषि, पशुपालन, स्थानीय उत्पादों और छोटे व्यापार पर बड़ी आबादी निर्भर है सड़क संपर्क बेहतर होने से फल-सब्जियों, कृषि उपज और अन्य स्थानीय वस्तुओं को बाजार तक पहुंचाने में आसानी हो सकती है. नेपाल के क्षेत्र के व्यापारियों को भारतीय बाजारों तक पहुंचने का विकल्प मिलेगा जबकि धारचूला और पिथौरागढ़ के व्यापारियों के लिए नेपाल के बाजारों में कारोबार बढ़ाने की संभावनाएं खुलेंगी.
पर्यटन और पारिवारिक रिश्तों को भी मिलेगी नई मजबूती: उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के मुताबिक, भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के बीच केवल व्यापारिक संबंध ही नहीं हैं बल्कि यहां रहने वाले लोगों के पारिवारिक और सांस्कृतिक रिश्ते भी काफी पुराने हैं. काली नदी के दोनों ओर बसे परिवारों के बीच रिश्तेदारी धार्मिक गतिविधियों और सामाजिक आयोजनों में भागीदारी लंबे समय से होती रही है. बेहतर सड़क संपर्क मिलने से लोगों को एक-दूसरे के क्षेत्र तक पहुंचने में आसानी होगी इसके साथ ही धारचूला और आसपास के हिमालयी इलाकों में पर्यटन गतिविधियों को भी फायदा मिलेगा.
नेपाल के दार्चुला और सुदूर पश्चिम क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यटन स्थलों तक भारतीय पर्यटकों की पहुंच बेहतर हो जाएगी. इसी तरह नेपाल से आने वाले पर्यटक उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों से जुड़ सकते हैं. इसका लाभ स्थानीय होटल कारोबार, टैक्सी संचालकों, दुकानदारों और पर्यटन सेवाओं से जुड़े लोगों को मिलने की उम्मीद है.
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