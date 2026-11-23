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भारत-नेपाल सीमा पर कनेक्टिविटी की दो बड़ी सौगातें, जानें क्यों महत्वपूर्ण है बनबसा ड्राई पोर्ट और छारछुम पुल परियोजना

भारत-नेपाल सीमा पर कनेक्टिविटी की दो बड़ी सौगातें ( PHOTO-ETV Bhart )

देहरादून: नेपाल के प्रधानमंत्री और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज दिल्ली में ज्वाइंट प्रेस मीट थी. इसमें कई बड़े प्रोजेक्ट्स और परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन हुआ. इनमें से दो बड़े प्रोजेक्ट्स का सीधा संबंध उत्तराखंड से है. नेपाल की सीमा से सटे होने के कारण अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्तराखंड की हिस्सेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है. इसी को देखते हुए धारचूला में काली नदी पर बने छारछुम पुल और बनबसा (चंपावत) में विकसित ड्राई पोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण और शिलान्यास किया गया.

क्यों जरूरी है छारछुम पुल: जनवरी 2022 में केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद 1 फरवरी 2022 को भारत-नेपाल के बीच छारछुम अंतरराष्ट्रीय पुल के निर्माण को लेकर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे. फिर 19 सितंबर 2022 को दोनों देशों ने एक साथ परियोजना का शिलान्यास किया था. अगस्त 2022 में पिथौरागढ़ के धारचूला में काली नदी पर मोटर पुल बनना शुरू हुआ और साल 2024 में मेन स्ट्रक्चर तैयार हुआ. दो साल बाद 23 नवंबर 2026 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने मिलकर पुल को दोनों देशों की जनता के लिए खोल दिया है.