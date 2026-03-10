दिल्ली में LPG आपूर्ति खत्म होने की आशंका से गैस सेवा केंद्रों पर कतार में खड़े दिखे लोग, कही ये बात

ETV Bharat / bharat

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 10, 2026 at 4:10 PM IST

नई दिल्ली: देश के तमाम बड़े महानगरों में कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की किल्लत ने व्यापारी जगत की चिंताएं बढ़ा दी हैं. इससे दिल्ली भी अछूता नहीं है. मंगलवार को दिल्ली में एलपीजी की आपूर्ति खत्म होने की आशंका से लोग सिलेंडर लेकर गैस सेवा केंद्रों पर कतार में खड़े नजर आए. वहीं तेल कंपनियों (HPCL, IOCL) की ओर से जारी ताजा निर्देशों के बाद दिल्ली के हजारों होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट संचालकों के सामने चूल्हा जलाने का संकट खड़ा हो गया है.

दिल्ली में गैस एजेंसी पर मौजूद कर्मचारी ने बताया कि ग्राहकों को अभी तक पता ही नहीं था कि बुकिंग अब 25 दिन के अंतराल पर ही हो रही है. दूसरा ये भी है कि सर्वर इशू के चलते बुकिंग में भी दिक्कत आ रही ह, जिससे लोगों का परेशान होना स्वभाविक है. वहीं हमारे पास समस्या यह है कि बुकिंग होने और पर्ची प्रिंट होने के बाद ही सिलेंडर दे पा रहे हैं.

लगाया ये आरोप: वहीं एजेंसी पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, मेरे सभी दस्तावेज पूरे थे और सिलेंडर की बुकिंग भी की हुई थी. हम आप अप्लाई करेंगे तो 25 दिन में एक ही बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन सप्लाई करने वाले कई बार रेहड़ी वालों को थोड़े पैसे ज्यादा मिलने के चक्कर में वहां सिलेंडर दे देते हैं. ऐसी स्थिति में हमें ही कभी एक हफ्ते रुकने तो कभी सर्वर डाउन होने की बात कह दी जाती है. आखिर हम क्या करें. सारा काम छोड़ के 3 घंटे एजेंसी पर खड़े हुए तब जाकर सिलेंडर की डिलीवरी मिली है.

इन्हें रखा गया जरूर सेवा में: दिल्ली के चांदनी चौक, कनॉट प्लेस और करोल बाग जैसे प्रमुख फूड हब में इस फैसले का असर दिखने लगा है. दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत अब ₹1,883 के पार जा चुकी है. कई गैस एजेंसियों ने रेस्टोरेंट मालिकों को साफ कह दिया है कि आगामी आदेश तक नए ऑर्डर लेना मुश्किल होगा. हालांकि, राहत की बात यह है कि अस्पतालों और शिक्षण संस्थानों के मेस के लिए सप्लाई को फिलहाल 'जरूरी सेवाओं' के तहत जारी रखा गया है.

इसलिए रखा गया 25 दिन का अंतराल: केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल रिफाइनरियों को तत्काल प्रभाव से एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और उसे प्राथमिकता के आधार पर घरेलू उपयोग के लिए आवंटित करने का आदेश जारी किया है. मंत्रालय की तरफ से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति में अनिश्चितता को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. सरकार की प्राथमिकता करीब 33 करोड़ घरेलू गैस कनेक्शन धारकों को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना है. रिफाइनरियों को निर्देशित किया गया है कि उत्पादन में होने वाली किसी भी अतिरिक्त वृद्धि को सीधे घरेलू वितरण चैनलों में भेजा जाए. सरकार का कहना है कि दो रीफिल बुकिंग के बीच 25 दिनों का अंतराल बाजार में गैस की किल्लत की अफवाहों और कालाबाजारी की संभावनाओं को खत्म करने के लिए तय किया गया है.

