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डर था कि लद्दाख कहीं दूसरा मणिपुर न बन जाए,, लेकिन केंद्र संग हालिया वार्ता सकारात्मक बदलाव: वांगचुक

सोनम वांगचुक ( file photo-ANI )

By PTI 5 Min Read

नई दिल्ली : कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के प्रतिनिधियों और केंद्र के बीच हाल में हुई वार्ता एक ‘‘सकारात्मक कदम’’ है, लेकिन उन्होंने आगाह किया कि क्षेत्र में विश्वास बहाली की प्रक्रिया अभी अधूरी है. उन्होंने पिछले वर्ष हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों के अब तक न सुलझने, निजी उपकरणों की जब्ती और आंदोलन से जुड़े संगठनों पर की गई कार्रवाई का हवाला देते हुए कहा कि पूर्ण विश्वास बहाल होना अभी बाकी है. गृह मंत्रालय की उप-समिति के साथ हालिया दौर की बातचीत के बाद शनिवार को ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि गुरुवार की बैठक के बाद उनके दृष्टिकोण में कुछ बदलाव आया है, लेकिन वह अब भी सतर्क बने हुए हैं. वांगचुक ने हिरासत में लिए जाने के अपने पिछले अनुभव का जिक्र करते हुए कहा, ‘‘इस बैठक से कुछ फर्क पड़ा है... वरना मैं बहुत निराश था.’’ उन्होंने कहा कि रिहाई के आदेश में “विश्वास का माहौल” बनाने और “सार्थक एवं रचनात्मक संवाद” की दिशा में आगे बढ़ने का उल्लेख किया गया था. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर स्थिति इन आश्वासनों को प्रतिबिंबित नहीं करती है. वांगचुक ने कहा, “जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हो रहा था। लोग बंट रहे थे - लेह और कारगिल, बौद्ध आपस में लड़ रहे थे, मुसलमान आपस में लड़ रहे थे. हमें लगा कि विश्वास बहाली नहीं हो रही है और सार्थक संवाद की संभावना भी कम दिख रही थी.’’ उन्होंने कहा, ‘‘पिछला सप्ताह बहुत ही नकारात्मक रहा. हर जगह संघर्ष था. मुझे लगा कि लद्दाख एक और मणिपुर बन जाएगा; यह उसी दिशा में बढ़ रहा था.’’ उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ हालिया बातचीत से कुछ राहत मिली है. गृह मंत्रालय की उप-समिति के साथ हुई बैठक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘दोनों पक्षों ने एक कदम आगे बढ़ाया है.’’ वांगचुक ने कहा कि आशावाद इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार आने वाले हफ्तों में ठोस कदम उठाती है या नहीं. कार्यकर्ता ने कई ऐसे अनसुलझे मुद्दों की ओर ध्यान दिलाया, जो भरोसे को कमजोर कर रहे हैं, जिनमें उनका मोबाइल फोन भी शामिल है, जिसे लगभग आठ महीने पहले प्रदर्शनों के दौरान जब्त कर लिया गया था और अब तक वापस नहीं किया गया है.