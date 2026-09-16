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हुंकार नारी शक्ति की: 35.74 लाख चेहरों से गायब हुआ डर; 'सशक्ति' अभियान ने बदला दिल्ली की बेटियों का कल

दिल्ली की बेटियों से अब गायब हुआ डर, जानिए क्या है 'सशक्ति' अभियान? रिपोर्ट-धनंजय वर्मा

'सशक्ति' अभियान ने बदला दिल्ली की बेटियों का कल
'सशक्ति' अभियान ने बदला दिल्ली की बेटियों का कल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 16, 2026 at 8:17 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की सड़कों पर जब कोई लड़की अकेली चलती है तो अक्सर उसके दिल के किसी कोने में एक अनजाना डर छुपा होता है. लेकिन सोचिए, यदि वही लड़की रास्ते में किसी मुसीबत का सामना होने पर घबराने के बजाय हमलावर की आंखों में आंखें डालकर मुकाबला करे, तो? डर का यह नया मोड़ ही 'सशक्ति' की असली कहानी है.

दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वूमेन एंड चिल्ड्रन (SPUWAC) द्वारा चलाए जा रहे सेल्फ डिफेंस अभियान ने दिल्ली की 35 लाख से अधिक बेटियों को बेबसी के अंधेरे से निकालकर आत्मविश्वास के उजाले में खड़ा कर दिया है. वर्ष 2002 में बोया गया एक छोटा सा बीज आज एक आज विशाल वटवृक्ष बन चुका है. ईटीवी भारत से विशेष बातचीत के दौरान SPUWAC की डीसीपी नेहा यादव ने इस शानदार सफर की दास्तां साझा की.

आत्मरक्षा का मंत्र, 2002 से 2026 तक का बेमिसाल रिकॉर्ड

दिल्ली में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वर्ष 2002 में दिल्ली पुलिस ने लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने की एक दूरदर्शी पहल की शुरुआत की. 31 अगस्त 2026 तक के आंकड़े खुद इस मुहिम की सफलता की गवाही देते हैं. अभियान के तहत अब तक 35,74,057 स्कूली व कॉलेज की छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, गृहणियों व कमजोर वर्गों की महिलाओं को आत्मरक्षा के दांव-पेच सिखाए जा चुके हैं. दिल्ली के कोने-कोने में अब तक कुल 18,877 सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग प्रोग्राम (क्लासेज व कैंप) आयोजित किए जा चुके हैं.

'सशक्ति' अभियान ने बदला दिल्ली की महिलाओं का कल
'सशक्ति' अभियान ने बदला दिल्ली की महिलाओं का कल (ETV Bharat)

डीसीपी नेहा यादव बताती हैं,''इस ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य लड़कियों को हिंसक बनाना नहीं है. अक्सर बचपन से एक्सपोजर न मिलने के कारण जब बच्चियों के सामने कोई विषम या खतरनाक परिस्थिति आती है, तो वे सहम जाती हैं. हमारी ट्रेनिंग का मकसद उस डर की स्थिति को कंट्रोल करना, सही तरीके से रिएक्ट करना, सिचुएशन को हैंडल करना व खुद को सुरक्षित बाहर निकालना सिखाना है.''

सिर्फ फाइट नहीं, कानूनी और साइबर ज्ञान भी

दिल्ली पुलिस का 'सशक्ति' अभियान केवल शारीरिक ब्लॉक या किक तक सीमित नहीं है. ट्रेनिंग व वर्कशॉप के दौरान महिलाओं व बच्चों को सर्वांगीण सुरक्षा दी जाती है. सुरक्षा से जुड़ी शॉर्ट फिल्में दिखाई जाती हैं. इसके साथ ही हेल्पलाइन नंबर, Do’s & Don’ts, तथा गुड टच और बैड टच की जानकारी देने वाले पम्पलेट बांटे जाते हैं. क्लासेस के दौरान साइबर क्राइम से बचाव, कानूनी अधिकार, मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) पर भी जागरूक किया जाता है.

सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करती छात्राएं
सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग करती छात्राएं (ETV Bharat)

डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि नियमित कैंप्स के अलावा हर साल छुट्टियों में ऑनलाइन व ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के जरिए दिल्लीभर में समर और विंटर कैंप लगाए जाते हैं. इनमें नुक्कड़ नाटक, मेंटल हेल्थ, हाइजीन व चाइल्ड राइट्स पर भी विशेष लेक्चर होते हैं. उन्होंने बताया कि सर्दियों में विंटर कैंप की संख्या डबल करने की योजना पर भी काम चल रहा है.

राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चमका दिल्ली पुलिस का नाम

लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स (दो बार): दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2017 में 2,08,125 और वर्ष 2018 में 3,25,081 महिलाओं को ट्रेनिंग देकर लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लगातार दो बार अपना नाम दर्ज कराया.

महिला अस्तित्व सम्मान 2026: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए SPUWAC की सेल्फ डिफेंस विंग को 16 जनवरी 2026 को प्रतिष्ठित महिला अस्तित्व सम्मान से नवाजा गया.

ISO सर्टिफिकेट (ISO 9001:2015): गुणवत्तापूर्ण क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम व बेहतरीन ट्रेनिंग के लिए 4 फरवरी 2026 को यूनिट को ISO 9001:2015 सर्टिफिकेट प्रदान किया गया.

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स: 13 फरवरी 2026 को दिल्ली पुलिस को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान मिला. यह सम्मान 2002 से 2025 तक 16,922 कार्यक्रमों के जरिए 30,09,298 महिलाओं और बच्चों को सशक्त बनाने के लिए दिया गया.

डीसीपी नेहा यादव कहती हैं,

''अवार्ड्स के साथ-साथ हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार वह पल होता है जब समर व विंटर कैंप से ट्रेनिंग लेकर जाने के बाद बच्चियां दिल्ली पुलिस का आभार व्यक्त करती हैं और उनके चेहरे पर एक अटूट विश्वास दिखता है.''

सीमित संसाधनों से बड़ा परिवर्तन

डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि दिल्ली पुलिस के पास करीब 22 मुख्य ट्रेनर्स की सक्षम टीम है जो दिन-रात इस काम में जुटी है. इसके साथ हेल्पिंग हैंड स्टाफ के अलावा दिल्ली के हर जिले में स्थित परिवर्तन सेल के ट्रेनर्स की भी मदद ली जाती है. दिल्ली पुलिस अब समर कैंप्स के वेन्यू को 4 से बढ़ाकर 8 करने व अपनी ट्रेनिंग कैपेसिटी को दोगुना करने पर काम कर रही है.

दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल उत्तम श्रीवास्तव और ट्रेनिंग करती छात्राएं
दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल उत्तम श्रीवास्तव और ट्रेनिंग करती छात्राएं (ETV Bharat)

समाज व पुरुषों के नाम डीसीपी नेहा यादव का संदेश

डीसीपी नेहा यादव ने कहा कि पुरुषों की जिम्मेदारी है कि वे ऐसा माहौल तैयार करें जहां किसी महिला को डर या असुरक्षा महसूस न हो. साथ ही उन्होंने कहा कि अचानक कुछ गलत होने पर लड़कियां सहमें नहीं, बल्कि तुरंत रिएक्ट करें और मदद मांगने में झिझक न दिखाएं. घटना होने पर उसे छिपाएं नहीं. आपातकालीन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन 1091 या दिल्ली पुलिस के सोशल मीडिया हैंडल पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं. पुलिस उनकी मदद करेगी.

डीसीपी नेहा यादव और अन्य लोग
डीसीपी नेहा यादव और अन्य लोग (ETV Bharat)

ग्राउंड पर गूंजा छात्राओं का आत्मविश्वास

दिल्ली में कई जगह SPUWAC टीम द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है. ईटीवी भारत की टीम ने शेख सराय स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल स्टडीज में चल रहे ट्रेनिंग सेंटर पर पहुंचकर छात्राओं से बातचीत की तो उनमें गजब का आत्मविश्वास दिखाई दिया. इस दौरान छात्राओं ने अपना अनुभव साझा किया. छात्रा शगुन मेहरा ने कहा कि आज के दौर में यह ट्रेनिंग हर लड़की के लिए बेहद जरूरी है. सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग से उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़ा है.

वहीं, भूमिका ने कहा कि पहले लगता था कि मुश्किल वक्त में कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन अब खुद की रक्षा करने का भरोसा आ गया है. एक अन्य खुशबू पांडेय ने कहा कि हाथ, बाल या गला पकड़े जाने पर आरोपी को धूल कैसे चटानी है, यह सीखा. अब मैं छोटी बच्चियों को भी ट्रेनिंग दूंगी. जबकि, काजल कुमारी और रेशमा खान ने कहा कि अकेले सफर करने का मेरा डर अब पूरी तरह खत्म हो चुका है. अगर पास में बचाव का कोई साधन न हो, तब भी खुद को कैसे सुरक्षित रखना है. यह सीखकर हम बेहद गौरवान्वित हैं.

योगा करती महिलाएं
योगा करती महिलाएं (ETV Bharat)

दुपट्टा, बैग और पेन बने हथियार इसकी भी देतें हैं ट्रेनिंग

ट्रेनिंग दे रहे दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल उत्तम श्रीवास्तव ने बताया कि जरूरत पड़ने पर हम पानी की बोतल, लेडीज बैग, दुपट्टा, पेन व चाबी जैसी रोजमर्रा की चीजों को हथियार की तरह इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं. 10 दिन की बेसिक ट्रेनिंग के बाद अगर कोई छात्रा चाहे, तो उसे चाकू या धारदार हथियार से हमले के समय बचाव की एडवांस लेवल ट्रेनिंग भी दी जाती है. उन्होंने कहा कि जब लोग मदद करने के बजाय मोबाइल से वीडियो बनाने लगते हैं, ऐसे समय में लड़की का खुद अपनी ढाल बनना ही सबसे बड़ा हथियार है.

वहीं, इंस्टीट्यूट आफ वोकेशनल स्टडीज प्रिंसिपल डॉ. मंदिरा गुप्ता ने दिल्ली पुलिस की इस पहल का दिल से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हर साल इस कार्यक्रम से छात्राओं का मनोबल व कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाता है. सशक्ति केवल एक पुलिस कार्यक्रम नहीं है, यह दिल्ली की बेटियों के स्वाभिमान, साहस व आत्मनिर्भरता का प्रतीक है. जब 35.74 लाख बेटियां अपनी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी खुद उठाने का हौसला रखती हैं, तो समाज में अपराध के खिलाफ एक मजबूत दीवार खड़ी होती है. दिल्ली पुलिस का यह अभियान साफ संदेश देता है कि अब डरना नहीं, लड़ना और जीतना है.

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