Ground Report: बिहार में छेड़खानी का खौफ, बेटियों का स्कूल-कोचिंग जाना बंद
बिहार के विभिन्न जिलों में छात्राओं के साथ हुई घटना के बाद परेशान हैं परिवार वाले. रिपोर्ट-राजेश सिंह-अमित कुमार-सुमन मिश्रा-कृष्णनंदन
Published : September 26, 2026 at 8:18 PM IST
पटना/जमुई/समस्तीपुर: बिहार के जमुई, समस्तीपुर और बांका में लड़कियों से छेड़खानी और घटना का वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय अभिभावकों और बेटियों में डर का माहौल है. जिस तरह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, उसे लेकर कई परिवारों ने सुरक्षा की चिंता करते हुए अपनी बेटियों को स्कूल और कोचिंग भेजना बंद कर दिया है. इस घटना को लेकर ये परिवार क्या कहते हैं और आखिर इस तरह की घटना क्यों होती है, जानिये.
जमुई का मामला
21 सितंबर 2026 को एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होता है. इस वीडियो को लेकर विपक्ष बिहार के सत्ता पक्ष पर सवाल उठाता है. केंद्र में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी से इस्तीफे की मांग की. मामला तूल पकड़ने के बाद पता चला कि यह वीडियो जमुई का है. जमुई पुलिस ने तुरंत इसे संज्ञान में लिया.
छात्रा के साथ बर्बरता
वीडियो में दिख रहा है कि कुछ लोग लड़की के साथ छेड़खानी कर रहे हैं और उसके दोस्तों के साथ मारपीट कर रहे हैं. पुलिस ने पीड़िता की पहचान कर पोक्सो एक्ट और बीएनएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की. छानबीन में पता चला कि 19 सितंबर को छात्रा अपने दोस्त के साथ कोचिंग पढ़कर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया. आरोपियों ने वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया.
पुलिस की कार्रवाई
इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तारी के दौरान एक आरोपी नंदन यादव का एनकाउंटर किया. कुल 5 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. पुलिस ने कार्रवाई तो कर दी, लेकिन शहर और गांवों की छात्राओं के परिजनों में डर का माहौल कायम है. लोगों ने डर से अपनी बच्चियों को घर से बाहर जाने से रोक दिया है.
जमुई के अभिभावकों में खौफ
जमुई की रहने वाली ज्योति देवी कहती हैं कि उनकी बेटी बीए में पढ़ती है. इस घटना के बाद डर का माहौल है. इसलिए उन्होंने अपनी बेटी का ट्यूशन छुड़वा दी है. अब वह घर से ही ऑनलाइन क्लास करेगी. वह कहती हैं कि अब हम अपनी बच्चियों को कहां छोड़ें. न घर सुरक्षित है, न ही स्कूल-कॉलेज और न ही ट्यूशन सुरक्षित है. आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, जो अब आम बात हो गई हैं. इस तरह की घटनाओं से मां-बेटी सभी परेशान हैं.
डिजिटल दौर में सुरक्षा की बड़ी चिंता
ज्योति देवी कहती हैं कि अभी इंटरनेट का जमाना है. सभी लोग मोबाइल रखते हैं. मैं खुद भी रखती हूं और बेटी के पास भी मोबाइल है. आज के समय में मोबाइल से पढ़ाई-लिखाई होती है. लेकिन आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के कारण एक डर बना हुआ है.
बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल
ज्योति देवी नौकरी करती हैं, उन्हें कभी दिन तो कभी रात में बाहर जाना होता है. ऐसे में घर में बच्ची सुरक्षित है या नहीं, इसका डर बना रहता है. सवाल यह है कि अपनी बेटी को किससे बचाएं. हर जगह दरिंदे बेनकाब घूम रहे हैं.
"जो डर पहले था, अब वही डर वापस आ रहा है. अब अपनी बच्चियों पर कंट्रोल रखना पड़ेगा. जमुई में यह पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी कई तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन यह घटना सोशल मीडिया पर आ गई तो लोगों को पता चला." -ज्योति देवी, जमुई की निवासी
अकेले घर में रहने वाली बच्चियों की असुरक्षा
जमुई की महिला किरण गुप्ता की भी बच्ची प्राइवेट स्कूल में 8वीं कक्षा में पढ़ती है. वह जमुई की घटना से हैरान और डर के साए में हैं. किरण गुप्ता काम से बाहर जाती हैं और बच्ची घर में अकेली रहती है. इसको लेकर वह बताती हैं कि डर बना रहता है कि घर में बच्ची अकेली है. मैं बाहर जाती हूँ, तो मैं खुद को भी सुरक्षित महसूस नहीं करती.
"19 सितंबर को जमुई में घटना घटी. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन जागा. सम्राट चौधरी ने कहा था कि रात में 12 बजे खाना खाइए और एक बार अपना गांव घूमकर आइए. अगर कोई छू देगा तो हम इस्तीफा दे देंगे. लेकिन इस तरह की घटना ने साबित कर दिया कि घर से निकलना सुरक्षित नहीं है." -किरण गुप्ता, जमुई की निवासी
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फेल
किरण गुप्ता बताती हैं कि उनकी बेटियों की सहेलियां कहती हैं कि अब स्कूल जाने में डर लगता है. इस तरह की घटना ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' का पर्दाफाश कर दिया है. महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो पीएम मोदी बोलते हैं, महिला वंदन आदि की बात करते हैं, उससे अच्छा है कि महिलाओं को सुरक्षा दीजिए.
शिक्षण संस्थानों में भी असुरक्षित माहौल
किरण गुप्ता बताती हैं कि यह तो जमुई में खुलेआम सड़कों की घटना है, लेकिन यहाँ सरकारी और प्राइवेट स्कूल भी सुरक्षित नहीं हैं. कभी शिक्षक छात्राओं को गोद में बैठने के लिए बोलता है तो कभी शिक्षक छात्राओं के साथ छेड़खानी करने लगता है. हमारी बेटियां कहीं सुरक्षित नहीं हैं.
समस्तीपुर का मामला
समस्तीपुर जिले से 23 सितंबर 2026 को एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें दिखता है कि कर्पूरीग्राम थाना क्षेत्र के जगतसिंहपुर गांव में बीच रास्ते में एक लड़की और उसके दोस्त को रोक लिया जाता है. कुछ लोग धारदार हथियार के बल पर लड़की के साथ छेड़खानी करते हैं और उसका दुपट्टा खींच लेते हैं. इसके साथ ही साथ में मौजूद लड़के के साथ मारपीट और गाली-गलौज करते हैं.
आरोपी की गिरफ्तारी और बुलडोजर एक्शन
वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस ने BNS, POCSO और IT एक्ट के तहत केस दर्ज करते हुए 6 घंटे के अंदर 4 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इसमें विकास कुमार, राहुल कुमार, रामबाबू सहनी और अवधेश पासवान शामिल हैं. इसमें मुख्य आरोपियों के घर पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर भी चलवाया. समस्तीपुर की इस घटना को लेकर भी लोगों में डर और गुस्से का माहौल है.
लड़कियों की सुरक्षा प्रशासन की जिम्मेदारी
समस्तीपुर के रहने वाले सीताराम श्रीधर बताते हैं कि लड़का हो या लड़की, सरकार की नजर में दोनों के अधिकार बराबर हैं. लड़के बाहर जाते हैं तो लड़कियां भी बाहर जाती हैं. लड़कियों के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है. वे कभी पढ़ाई के लिए तो कभी कोई दवा आदि या अन्य सामान लाने के लिए बाहर जाती हैं. अब ऐसे समय में अगर इस तरह की घटना होती है, तो इसके लिए प्रशासन अधिक जिम्मेदार है, इसके बाद उनके गार्जियन जिम्मेदार हैं.
निहत्थे अभिभावकों की लाचारी
सीताराम श्रीधर कहते हैं कि, अगर प्रशासन कमजोर होगा, तो गार्जियन क्या कर सकता है. गार्जियन के सामने से बच्ची को खींचकर रेप किया जाता है. उस समय गार्जियन क्या कर लेगा. क्या सभी गार्जियन को सरकार बंदूक का लाइसेंस देती है कि अगर कोई उनकी बच्ची के साथ कुछ करे तो वे उसे गोली मार दें.
"सरकार अगर कहती है कि गार्जियन बच्चियों की सुरक्षा करें तो निहत्थे सुरक्षा कैसे होगी? सरकार इस बात का जवाब दे. बच्चियों की सुरक्षा करना प्रशासन की जिम्मेदारी है." -सीताराम श्रीधर, समस्तीपुर के निवासी
दिनचर्या पर अभिभावकों की नजर
समस्तीपुर की ही बीणा कुमारी बताती हैं कि इस घटना के पीछे सभी की गलती है. कोई बच्चा अगर 9वीं-10वीं में पढ़ता है तो उसे समझ होनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है. गार्जियन को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरी बच्ची बाहर गई तो क्या कर रही है और कितनी देर में घर आएगी. कई बच्चियां स्कूल जाने के लिए घर से निकलती हैं, लेकिन स्कूल नहीं पहुँचतीं. इसको लेकर गार्जियन को ध्यान देना पड़ेगा.
"बच्चे गलती करते हैं, लेकिन समाज के बड़े लोगों, गार्जियन और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को सही-गलत के बारे में बताएं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है." -बीणा कुमारी, समस्तीपुर की निवासी
लोक-लाज के कारण दबते अनसुने मामले
बिजय कुमार पोद्दार बताते हैं कि जिस तरह की घटनाएं सामने आई हैं, चाहे वह जमुई की हों या समस्तीपुर की, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. एक-दो घटनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ जाती हैं और कई घटनाएं दब जाती हैं. कई ऐसे गार्जियन होते हैं, जो अपनी इज्जत का ख्याल करते हुए मामले को दबा देते हैं.
समाज में व्याप्त गहरा खौफ
समस्तीपुर के रहने वाले मिथलेश झा बताते हैं कि घटना सामने आने के बाद प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इस घटना ने लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया है. किसी की बच्ची अगर सड़क पर निकलती है तो गार्जियन चिंतित रहते हैं. उनकी बच्ची सुरक्षित वापस आएगी या नहीं आएगी, इस तरह की समस्या समाज में है.
"घटना के पीछे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन इसको लेकर गार्जियन को भी ध्यान देने की जरूरत है. बच्चियां बाहर जाती हैं, तो उनकी सुरक्षा कैसे हो, इस पर ध्यान देना चाहिए. खासकर लड़कों को भी इसके लिए जागरूक करना चाहिए. प्रशासन का भी काम है कि वह इसका ध्यान रखे." -मिथलेश झा, समस्तीपुर
महिला सशक्तिकरण की हकीकत
समस्तीपुर की रहने वाली सामाजिक कार्यकर्ता बंदना सिंह कहती हैं कि मैं भी एक मां हूँ. आज इस घटना के बाद अपनी बच्चियों को बाहर भेजने में डर लगता है. भले हम लोग कितने भी दावे कर लें कि हम लोग बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को बढ़ाएंगे, लेकिन ये सभी बातें सिर्फ कहने के लिए हैं.
मनचलों की गलत मंशा और बैड टच
लड़की अगर अपने भाई के साथ भी जाती है तो मनचलों के द्वारा उससे दुर्व्यवहार किया जाता है. मेरा उन मनचलों से सवाल है कि अगर आप अभिभावक की तरह उनसे सवाल करते हैं तो उसके गार्जियन को बुलाकर कंफर्म हो जाइए कि वह किसके साथ जा रही है. लेकिन ये लोग तो गलत मंशा के साथ उसके साथ गलत तरीके से पेश आ रहे हैं और बैड टच कर रहे हैं.
"इस तरह की घटना के बाद ज्यादातर लोग अपनी बच्चियों को ऑनलाइन क्लास कराना चाहते हैं. वे उन्हें कोचिंग नहीं भेजना चाहते हैं. स्कूल-कॉलेज दूर है तो वे बच्ची को बाहर नहीं भेजना चाहते हैं." -बंदना देवी, सामाजिक कार्यकर्ता
बीते 19 सितंबर से अब तक बिहार के जमुई, समस्तीपुर, बांका और किशनगंज से इस तरह का मामला सामने आ चुका है. इस पूरे मामले का सबसे अहम और असहज सवाल केवल यह नहीं है कि आरोपियों पर क्या कार्रवाई होगी, बल्कि सवाल यह भी है कि आखिर नाबालिग बच्चे ऐसी गंभीर घटनाओं में आरोपी के तौर पर कैसे शामिल हो रहे हैं?
डिजिटल दुनिया का प्रभाव
जमुई मामले में तीन नाबालिगों के पकड़े जाने की जानकारी सामने आने के बाद यह सवाल और गंभीर हो गया है. जिस उम्र में बच्चे सामाजिक व्यवहार, रिश्तों, जिम्मेदारी और सही-गलत की समझ विकसित कर रहे होते हैं, उसी उम्र में अगर वे यौन दुर्व्यवहार जैसी गंभीर घटना में शामिल पाए जाएं तो परिवार, स्कूल, समाज और डिजिटल दुनिया के प्रभाव को लेकर भी विचार करना जरूरी हो जाता है.
मनोवैज्ञानिक पहलू
मनोवैज्ञानिक डॉ. ईशा सिंह ने कहा कि नाबालिगों के ऐसी घटनाओं में शामिल होने के पीछे केवल एक कारण तलाशना सही नहीं होगा. बच्चे की परवरिश में माता-पिता के साथ-साथ आसपास का सामाजिक वातावरण, स्कूल और उसके संपर्क में आने वाला डिजिटल कंटेंट भी भूमिका निभाता है. उन्होंने खास तौर पर 14 से 18 वर्ष की उम्र का जिक्र करते हुए कहा कि, इस उम्र में बच्चे कई बार किसी फैसले के दूरगामी परिणामों को एक वयस्क की तरह नहीं समझ पाते.
बिना सेंसरशिप के कंटेंट
उन्होंने कहा कि कई विज्ञापनों के कंटेंट ऐसे होते हैं जो यौन इच्छा को उत्तेजित करते हैं. ये टीवी और मोबाइल पर बिना सेंसरशिप के आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह स्थापित तथ्य है कि 14 से 18 साल का बच्चा उस कंटेंट के मैसेज को उस रूप में नहीं लेगा जैसा एक वयस्क लेगा.
शारीरिक और भावनात्मक बदलाव
उन्होंने कहा कि इस उम्र में शारीरिक और भावनात्मक बदलाव भी होते हैं. ऐसे में अगर बच्चे को गलत दिशा में ले जाने वाला सामाजिक या डिजिटल प्रभाव मिल जाए तो उसका बुरा असर पड़ सकता है. डॉ. ईशा सिंह के मुताबिक, बच्चों को बचपन से ही उनकी उम्र के अनुरूप यह समझाना जरूरी है कि किस तरह का व्यवहार यौन हिंसा की श्रेणी में आता है, दूसरे व्यक्ति की सहमति और गरिमा का क्या महत्व है और किसी गलत हरकत के कानूनी तथा सामाजिक परिणाम क्या हो सकते हैं.
"माता-पिता और समाज को इस विषय पर बच्चों से बातचीत करने में झिझकना नहीं चाहिए. केवल घटना हो जाने के बाद प्रतिक्रिया देने के बजाय बच्चों को पहले से सही और वैज्ञानिक जानकारी देना जरूरी है. उनके मुताबिक, बहुत सी घटनाएं सामने तक नहीं आ पातीं और ऐसी घटनाओं के पीड़ित लंबे समय तक मानसिक आघात से गुजरते हैं." -डॉ. ईशा सिंह, मनोवैज्ञानिक
वीडियो वायरल कतना गलत या सही
मनोवैज्ञानिक डॉ. ईशा सिंह ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि जमुई की घटना वाकई दिमाग को झकझोर देने वाली और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने कहा कि घटना का वीडियो बनना और फिर उसका एक-दूसरे से शेयर होते हुए सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाना बेहद चिंताजनक है. सोशल मीडिया के फायदे हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा है, यह उतना ही महत्वपूर्ण है.
बिना सोचे-समझे फॉरवर्ड की आदत
डॉ. ईशा सिंह के मुताबिक आज कई लोगों की आदत बन गई है कि कोई भी वीडियो सामने आते ही वे उसे बिना सोचे-समझे फॉरवर्ड कर देते हैं या अपनी आईडी से पोस्ट कर देते हैं. लेकिन पोस्ट करने से पहले यह विचार नहीं किया जाता कि वीडियो कौन देखेगा, उसका असर क्या होगा और वीडियो देखने वाला उसे उसी उद्देश्य से समझेगा या नहीं, जिस उद्देश्य से उसे शेयर किया गया है.
पीड़ित महिलाओं की मानसिक स्थिति पर आघात
डॉ. ईशा सिंह ने कहा कि ऐसी घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पीड़िता की मानसिक स्थिति बेहद खराब हो सकती है. उसके भीतर डर, बेचैनी और असुरक्षा की भावना काफी बढ़ सकती है. यौन हिंसा से प्रभावित लोगों के साथ काम करने के अपने अनुभव का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि पीड़ितों के लिए घटना के बाद सामान्य जीवन में लौटना आसान नहीं होता. छोटी सी बात भी उनके भीतर घबराहट पैदा कर सकती है. कई पीड़िताएं समाज में दोबारा सामान्य तरीके से आने-जाने में डरती हैं, क्योंकि आसपास के लोगों का व्यवहार उन्हें बार-बार उस घटना की याद दिला सकता है.
"वीडियो को वायरल करने वाले व्यक्ति की मंशा चाहे पीड़िता को नुकसान पहुंचाने की न हो, लेकिन उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं. एक बार वीडियो कई प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए तो पीड़िता की पहचान सार्वजनिक होने का खतरा बढ़ जाता है और डिजिटल दुनिया में उसकी मौजूदगी को पूरी तरह खत्म करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए समाज को ऐसी घटनाओं में संवेदनशील और जिम्मेदार व्यवहार करना होगा." -डॉ. ईशा सिंह, मनोवैज्ञानिक
गोपनीयता की आवश्यकता
डॉ. ईशा सिंह ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी घटना का वीडियो आता है तो उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट या फॉरवर्ड करने के बजाय पुलिस, जिला प्रशासन या किसी जिम्मेदार मीडिया संस्थान को सूचना देनी चाहिए. अगर मीडियाकर्मी को वीडियो भेजा जाता है तो जिम्मेदार पत्रकारिता का दायित्व है कि पीड़िता की पहचान और निजता सुरक्षित रहे. ऐसे में पुलिस को आरोपियों की पहचान और घटना की जांच में मदद मिलने के साथ-साथ पीड़ित की पहचान गोपनीय रहती.
सोशल मीडिया ट्रायल
जमुई की घटना के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने वीडियो पोस्ट कर सरकार और पुलिस से सवाल किए. इसके बाद एक बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या किसी गंभीर अपराध का वीडियो सार्वजनिक कर देना ही नागरिक की जिम्मेदारी है?
समाजशास्त्री प्रो. बीएन प्रसाद कहते हैं कि इस मामले के दो पहलू हैं. वीडियो वायरल होने के कारण एक तरफ घटना पुलिस के संज्ञान में आई और कार्रवाई आगे बढ़ी, लेकिन दूसरी तरफ उसी वीडियो के प्रसार से पीड़ितों की पहचान सार्वजनिक होने का खतरा भी पैदा हुआ.
बीएन प्रसाद के मुताबिक, किसी नागरिक के पास यदि ऐसा वीडियो आता है तो उसे यह सोचना चाहिए कि उसकी पहली जिम्मेदारी क्या है. यदि उद्देश्य वास्तव में अपराध के खिलाफ आवाज उठाना है तो वीडियो को अपनी सोशल मीडिया आईडी से सार्वजनिक करने के बजाय नजदीकी थाने या सक्षम प्राधिकारी को सौंपा जा सकता है. इससे पुलिस को जांच में मदद मिलेगी और पीड़ित की पहचान को सुरक्षित रखने की संभावना भी बढ़ेगी.
"समाज के तौर पर यह चिंता करने की बात है कि कोई व्यक्ति घटना का वीडियो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर डालकर प्रसिद्धि हासिल करना चाहता है या वास्तव में कार्रवाई चाहता है; यह अलग-अलग मामलों में अलग हो सकता है. इसलिए बिना किसी व्यक्ति की मंशा पर निष्कर्ष निकाले यह समझना जरूरी है कि ऐसे मामलों में नागरिक जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए." -प्रो. बीएन प्रसाद, समाजशास्त्री
सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कार्रवाई
पुलिस ने वायरल वीडियो के प्रसार से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू की है. इससे पहले पुलिस ने वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी और जहां भी सोशल मीडिया पर वीडियो लिंक मिल रहे हैं, उसे डिलीट कराया जा रहा है.
महिला आयोग का कड़ा रुख
इधर, पूरे मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए बिहार के डीजीपी से विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है. आयोग ने मामले की समयबद्ध जांच, पीड़ितों की सुरक्षा, कानूनी सहायता और मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग की जरूरत पर जोर दिया है. बिहार महिला आयोग ने भी जमुई एसपी से कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.
किशोर न्याय व्यवस्था बनाम मीडिया ट्रायल
हालांकि, इस पूरी बहस में एक महत्वपूर्ण सवाल नाबालिग आरोपियों को लेकर है. नाबालिग आरोपी होने की स्थिति में उनके खिलाफ कार्रवाई किशोर न्याय व्यवस्था के तहत होगी, जबकि वयस्क आरोपियों पर लागू कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सोशल मीडिया पर नाबालिग आरोपियों को लेकर जो मीडिया ट्रायल और बहस हो रही है, उस पर भी प्रशासन को संवेदनशील होने की जरूरत है.
विपक्षी दलों के तीखे सवाल
बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता विशाल यादव ने कहा कि पुलिस ने घटना के बाद कार्रवाई की है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी घटना हुई कैसे. उन्होंने कहा कि किसी भी जाति या समुदाय से आने वाला आरोपी हो, उसके खिलाफ संविधान और कानून के अनुरूप कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. उनके मुताबिक इस घटना ने महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.
कांग्रेस की आठ सदस्यीय जांच टीम का गठन
"कांग्रेस ने घटना के विरोध में प्रदर्शन भी किया है. 22 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस की ओर से मामले की जांच के लिए आठ सदस्यीय टीम बनाई गई है, जो जमुई जाकर पीड़िता के परिवार से मिलने और स्थिति की जानकारी लेगी." -विशाल यादव, प्रवक्ता, कांग्रेस
सरकार और विपक्ष में तकरार
राज्य में कांग्रेस और विपक्षी दलों ने घटना के विरोध में प्रदर्शन शुरू किया है और प्रदेश कांग्रेस की ओर से मामले की स्थलीय जांच के लिए आठ सदस्यीय टीम भी गठित की गई है. वहीं, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी सरकार के कानून-व्यवस्था के दावों पर सवाल उठाए गए हैं. कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी मामले में आरोपियों के खिलाफ POCSO के तहत कार्रवाई की मांग की है. दूसरी ओर, सरकार और सत्तारूढ़ पक्ष की ओर से पुलिस कार्रवाई को रेखांकित करते हुए कहा गया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.
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