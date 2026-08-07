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अंडे से डर? स्वतंत्रता सेनानियों को गोलियों का सामना करना पड़ा: SC ने महुआ मोइत्रा से कहा

नई दिल्ली: आप एक सांसद हैं- राजनीति में आने के बाद, आपको अंडों से डर लगता है? जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी छाती पर गोलियां खाई थीं?' सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ये मौखिक टिप्पणियां की, क्योंकि उसने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें हेट-स्पीच मामले में 15 अगस्त को पुलिस के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया था.

यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच के सामने आया. सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बेंच के सामने सांसद की तरफ से केस लड़ा. बेंच ने साफ कर दिया कि वह हाईकोर्ट के ऑर्डर में दखल नहीं देना चाहती. सुनवाई के दौरान, मोइत्रा के वकील ने कहा कि पुलिस के नोटिस के मुताबिक उन्हें अपने चुनाव क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में पेश होना है.

शंकरनारायणन ने कहा कि पिछली बार जब उनका क्लाइंट वहां गयी थी तो दो बातें हुई. पहली, अंडे फेंकने की धमकी दी गई वगैरह और दूसरी, अंडे सच में फेंके गए. मोइत्रा के वकील ने जोर देकर कहा कि उन्हें पुलिस के सामने वर्चुअली पेश होने का कानूनी अधिकार है.