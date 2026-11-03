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पानी की कमी से प्रभावित हो रही धान की उपज, 'डीएसआर तकनीक' से मिलेगी जल संकट से निजात

नई दिल्ली: भारत का धान की खेती का क्षेत्र भूजल में कमी, जलवायु परिवर्तन, खेती की बढ़ती लागत और पारंपरिक खेती के तरीकों से पर्यावरण पर पड़ने वाले बढ़ते दबाव का सामना कर रहा है. दुनिया के सबसे बड़े धान उत्पादक देशों में से एक होने के नाते, भारत के सामने कृषि उत्पादकता को बनाए रखने के साथ-साथ, पानी की अधिक खपत वाली खेती की विधियों पर अपनी निर्भरता कम करने की चुनौती है.

इस पृष्ठभूमि में ICRIER की रिपोर्ट 'धान की खेती में एफडीआई, नवाचार और तकनीक, सवाना सीड्स (Savannah Seeds) का विषय इस बात का विश्लेषण करती है कि तकनीकी प्रगति, हाइब्रिड बीजों का विकास और निजी क्षेत्र का निवेश, भारत की धान अर्थव्यवस्था को बदलने में किस प्रकार मदद कर सकते हैं.

नीतिगत दृष्टिकोण: प्रस्तावित '-5, +10' रणनीति का लक्ष्य धान की खेती के रकबे को 5 मिलियन हेक्टेयर कम करना और साथ ही उत्पादन को 10 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ाना है.

निजी निवेश: एफडीआई और निजी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास भारत के बीज उद्योग और ग्रामीण रोजगार को मजबूत कर सकते हैं.

किसानों की आय में वृद्धि: अनुमान है कि 2013 से अब तक 'सवाना' (Savannah) की तकनीकों से किसानों की कुल अतिरिक्त आय में 25,540 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई है.

मुख्य बातें पानी की बचत: डीएसआर (सीधी बुवाई) तकनीक पानी की खपत को 40 फीसदी तक कम कर सकती है.

यह रिपोर्ट पारंपरिक धान की खेती (जिसमें नर्सरी तैयार करके रोपाई की जाती है) के विकल्प के रूप में 'डायरेक्ट-सीडेड राइस' (DSR) की संभावनाओं को उजागर करती है. नर्सरी और रोपाई के चरणों को हटाकर, डीएसआर पानी की खपत को 40 फीसदी तक कम कर सकता है.

इसके अलावा, 'सवाना' (Savannah) की 'सावा 134 फुलपेज' (Sava 134 FullPage) तकनीक के विशेष आकलन से पता चलता है कि यह मीथेन उत्सर्जन को लगभग 90 फीसदी तक कम कर सकती है, इससे श्रम की आवश्यकता और खेती की लागत भी कम होती है, जिससे धान की खेती अधिक संसाधन-कुशल (resource-efficient) बन जाती है.

एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष कृषि उत्पादकता बढ़ाने में हाइब्रिड बीजों की भूमिका से जुड़ा है. हरियाणा में, 'सवाना' की हाइब्रिड किस्मों (जैसे 'सावा 7501') ने प्रति हेक्टेयर लगभग 7.3 से 10.3 टन तक पैदावार देने की क्षमता दिखाई है. इन सुधारों से किसानों को खेती का रकबा (क्षेत्रफल) बढ़ाए बिना ही अपना उत्पादन और मुनाफा बढ़ाने का अवसर मिलता है.

रिपोर्ट में कृषि क्षेत्र में निजी भागीदारी के आर्थिक प्रभाव का भी विश्लेषण किया गया है. अनुमान है कि 2013 से अब तक 'सवाना' की बीज तकनीकों ने किसानों की आय में कुल मिलाकर लगभग 25,540 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वृद्धि की है. इसका 'कॉन्ट्रैक्ट-फार्मिंग' (अनुबंध खेती) मॉडल हाइब्रिड बीजों के उत्पादन के जरिए किसानों के लिए नए अवसर पैदा करता है. साथ ही अनुसंधान, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और वितरण के क्षेत्रों में रोजगार को भी बढ़ावा देता है.

नीतिगत दृष्टिकोण से, यह रिपोर्ट कृषि अनुसंधान और विकास में अधिक निवेश, मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP), किसानों के बीच बेहतर जागरूकता और टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने की वकालत करती है. इसमें एक '−5, +10' रणनीति का भी प्रस्ताव है. जिसका लक्ष्य धान की खेती के तहत आने वाले क्षेत्र को 5 मिलियन हेक्टेयर कम करना है, जबकि उत्पादकता में सुधार के जरिए उत्पादन को 10 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ाना है.

कुल मिलाकर, यह रिपोर्ट भारत की धान अर्थव्यवस्था को संसाधन-गहन (resource-intensive) खेती से हटाकर, तकनीक-आधारित और टिकाऊ कृषि पद्धतियों की ओर ले जाने के महत्व पर जोर देती है. यह दर्शाती है कि कैसे हाइब्रिड बीज, डीएसआर तकनीक और निजी क्षेत्र का निवेश मिलकर किसानों की आय बढ़ाने, पानी बचाने, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और भारत की दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने में मदद कर सकते हैं.

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