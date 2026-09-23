मुंबई: रेस्टोरेंट में कॉकरोच-चीटिया, गंदगी पाए जाने पर FDA का बड़ा एक्शन, लाइसेंस सस्पेंड
मुंबई के कई रेस्टोरेंट फूड सेफ्टी ऑडिट में फेल होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई.
Published : September 23, 2026 at 10:14 AM IST
मुंबई: राजधानी मुंबई में रेस्टोरेंट में साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर कार्रवाई की गई. खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने महालक्ष्मी रेसकोर्स समेत पांच खाने-पीने की जगहों में गंदगी पाए जाने पर कार्रवाई की.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रसिद्ध महालक्ष्मी रेसकोर्स में एक रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की. उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया. खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मुंबई में पांच खाने-पीने की जगहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. इनमें महालक्ष्मी रेसकोर्स में ‘रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब’ के अंदर मौजूद रेस्टोरेंट और बांद्रा वेस्ट में भी एक प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की गई.
जिंदा कॉकरोच और चीटियां मिली
एक रेस्टोरेंट के इंस्पेक्शन के दौरान फूड सेफ़्टी के गंभीर उल्लंघन का पता चला. नॉन-वेजिटेरियन चीज़ों से खून और रेफ्रिजरेटर के अंदर बर्फ पर केचप के दाग मिले. इंस्पेक्शन में यह भी पता चला कि कच्चा माल फटी और खराब पैकेजिंग में रखा जा रहा था. रेस्टोरेंट के किचन में चिकनाई जम गई थी, और दीवारें टूटी-फूटी हालत में पाई गई.
ड्रेनेज कवर ठीक से नहीं थे और उस जगह पर जिंदा कॉकरोच और चीटियां मिली. इसके अलावा इंस्पेक्शन में गंदा पानी जमा होने का भी पता चला. यह भी पता चला कि भोजन संभालने वाले कर्मचारियों की वार्षिक चिकित्सा जांच और टीकाकरण से संबंधित रिकॉर्ड अनुपलब्ध थे. इन गंभीर उल्लंघनों के मद्देनजर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने रेस्टोरेंट का लाइसेंस निलंबित कर दिया.
खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने क्या कहा ?
एफडीए द्वारा जारी एक बयान के अनुसार एक निरीक्षण में जीवित तिलचट्टे और चींटियाँ, रेफ्रिजरेटर के अंदर बर्फ पर खून और केचप के धब्बे, क्षतिग्रस्त खाद्य पैकेजिंग और जमा पानी का पता चला. खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता नियमों के उल्लंघन के कारण रेस्टोरेंट का खाद्य लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिया गया.
इस बीच नियमों का उल्लंघन करने और स्वच्छता बनाए रखने में विफल रहने के लिए बांद्रा में 'खिलाफ भी कार्रवाई की गई. स्वास्थ्य संबंधी मानदंडों की अनदेखी पाए जाने पर प्रतिष्ठान का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया.