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मुंबई: रेस्टोरेंट में कॉकरोच-चीटिया, गंदगी पाए जाने पर FDA का बड़ा एक्शन, लाइसेंस सस्पेंड

मुंबई के कई रेस्टोरेंट फूड सेफ्टी ऑडिट में फेल होने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई की गई. ( ETV Bharat )

मुंबई: राजधानी मुंबई में रेस्टोरेंट में साफ सफाई और खाने की गुणवत्ता को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बार फिर कार्रवाई की गई. खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने महालक्ष्मी रेसकोर्स समेत पांच खाने-पीने की जगहों में गंदगी पाए जाने पर कार्रवाई की. खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने प्रसिद्ध महालक्ष्मी रेसकोर्स में एक रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई की. उसका लाइसेंस निलंबित कर दिया. खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मुंबई में पांच खाने-पीने की जगहों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की. इनमें महालक्ष्मी रेसकोर्स में ‘रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब’ के अंदर मौजूद रेस्टोरेंट और बांद्रा वेस्ट में भी एक प्रतिष्ठान पर कार्रवाई की गई. जिंदा कॉकरोच और चीटियां मिली एक रेस्टोरेंट के इंस्पेक्शन के दौरान फूड सेफ़्टी के गंभीर उल्लंघन का पता चला. नॉन-वेजिटेरियन चीज़ों से खून और रेफ्रिजरेटर के अंदर बर्फ पर केचप के दाग मिले. इंस्पेक्शन में यह भी पता चला कि कच्चा माल फटी और खराब पैकेजिंग में रखा जा रहा था. रेस्टोरेंट के किचन में चिकनाई जम गई थी, और दीवारें टूटी-फूटी हालत में पाई गई.