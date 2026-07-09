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मुंबई के मशहूर 'के रुस्तम' आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस सस्पेंड, FDA ने दुकान को सील किया

FDA के अधिकारियों को चर्चगेट स्थित 'के. रुस्तम एंड कंपनी' आइसक्रीम पार्लर में गंदगी के साथ और गड़बड़ियां मिलीं.

FDA suspends licence of Mumbai's K Rustom ice cream parlour for violating hygiene food safety norms
मुंबई के मशहूर 'के रुस्तम' आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस सस्पेंड, FDA ने दुकान को सील किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 9, 2026 at 2:15 PM IST

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मुंबई: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बुधवार को मुंबई के चर्चगेट में मशहूर 'के. रुस्तम एंड कंपनी' आइसक्रीम पार्लर पर छापा मारा और दुकान को सील कर दिया. दुकान का खाद्य सुरक्षा लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वहां गंदगी और प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया में गड़बड़ियां पाई गईं. यह कार्रवाई एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंधे के नेतृत्व में की गई.

बुधवार को, FDA अधिकारियों ने 'के. रुस्तम एंड कंपनी' का औचक निरीक्षण किया और वहां चूहे और मक्खियां मिलीं. अधिकारियों को बहुत गंदा नजारा मिला: कचरे से भरा एक कूड़ेदान, टूटा-फूटा फर्नीचर, अलमारियों के नीचे से भागते चूहे, और एक गंदा रेफ्रिजरेटर.

एक्सपायर हो चुके सामान की बिक्री
इसके अलावा, पार्लर में एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट पाए गए, जिन्हें बिक्री के लिए रखा गया था. अधिकारियों ने आइसक्रीम स्टोरेज के लिए बनाए गए तापमान में भी काफी अंतर देखा. जब इन बातों के बारे में पूछा गया, तो दुकान के मालिक और स्टाफ कोई ठीक-ठाक जवाब नहीं दे पाए. इसके बाद, अधिकारियों ने सबूत और सैंपल इकट्ठा किए और लंबे समय से चल रहे 'के. रुस्तम एंड कंपनी' पार्लर का बिजनेस लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया.

इसके अलावा, जब तक वे हाइजीन और फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड में सुधार नहीं करते और सभी नियमों का पालन नहीं करते, तब तक उन्हें बिक्री करने से रोक दिया गया है. आइसक्रीम के सैंपल की स्पॉट टेस्टिंग में पता चला कि उसमें मिल्क फैट की मात्रा सिर्फ 7.94% थी. FSSAI के नियमों के मुताबिक, आइसक्रीम में कम से कम 10% फैट होना चाहिए. इसलिए, लैब में भेजे गए सैंपल की फाइनल रिपोर्ट आने तक दुकान को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

यह कार्रवाई पूरे महाराष्ट्र में चल रहे फूड सेफ्टी ड्राइव का हिस्सा है. FDA के जॉइंट कमिश्नर एस. कांबले ने कहा कि दूसरे होटलों और जगहों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है.

जब ईटीवी भारत ने इस मामले में दुकान के मालिकों से संपर्क किया, तो उन्होंने कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया.

के. रुस्तम का इतिहास
चर्चगेट में मशहूर 'के. रुस्तम एंड कंपनी' अपने सिग्नेचर आइसक्रीम सैंडविच के लिए लोकप्रिय है. ये सैंडविच कुरकुरे वेफर्स की दो परतों के बीच आइसक्रीम का एक मोटा टुकड़ा रखकर बनाए जाते हैं – जो 100 से ज्यादा स्वादों में उपलब्ध है. यह दुकान 1953 में खुदाबख्श रुस्तम ईरानी ने शुरू की थी. शुरुआत में, यह फोर्ट इलाके में थी, लेकिन बाद में इसे CCI के ठीक बगल में चर्चगेट में 'स्टेडियम हाउस' में स्थानांतरित कर दिया गया.

70 से अधिक वर्षों से, यह दुकान पारंपरिक तरीकों से हाथ से बनी आइसक्रीम बेच रही है. ग्राहक आम, कॉफी, चॉकलेट और रास्पबेरी जैसे मुख्य स्वादों से लेकर कस्टर्ड एप्पल (सीताफल), लीची, स्ट्रॉबेरी, पान, नींबू और पुदीना जैसे अनोखे विकल्पों की भारी मांग दिखाते हैं.

फिर भी, दुकान ने अपना क्लासिक पारसी आकर्षण बरकरार रखा है; फर्नीचर सादा और पुराने जमाने का है, जिसमें कोई चमक-दमक नहीं है. आज भी, यहां कोई आधुनिक फ्रीजर या डिस्प्ले काउंटर इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं. साधारण बटर पेपर में लिपटे होने के बावजूद, इस आइसक्रीम का आनंद लेने के लिए लोगों की भीड़ दिन भर दुकान के बाहर देखी जा सकती है. मुंबई के मरीन ड्राइव पर घूमने वाले विजिटर्स हमेशा इस दुकान की तरफ खिंचे चले आते हैं. इसलिए, FDA की इस दुकान के खिलाफ कार्रवाई ग्राहकों के लिए झटके की तरह है.

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