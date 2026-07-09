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मुंबई के मशहूर 'के रुस्तम' आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस सस्पेंड, FDA ने दुकान को सील किया

मुंबई के मशहूर 'के रुस्तम' आइसक्रीम पार्लर का लाइसेंस सस्पेंड, FDA ने दुकान को सील किया ( ETV Bharat )

मुंबई: महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बुधवार को मुंबई के चर्चगेट में मशहूर 'के. रुस्तम एंड कंपनी' आइसक्रीम पार्लर पर छापा मारा और दुकान को सील कर दिया. दुकान का खाद्य सुरक्षा लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया गया क्योंकि वहां गंदगी और प्रोडक्ट स्टोरेज एरिया में गड़बड़ियां पाई गईं. यह कार्रवाई एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंधे के नेतृत्व में की गई.

बुधवार को, FDA अधिकारियों ने 'के. रुस्तम एंड कंपनी' का औचक निरीक्षण किया और वहां चूहे और मक्खियां मिलीं. अधिकारियों को बहुत गंदा नजारा मिला: कचरे से भरा एक कूड़ेदान, टूटा-फूटा फर्नीचर, अलमारियों के नीचे से भागते चूहे, और एक गंदा रेफ्रिजरेटर.

एक्सपायर हो चुके सामान की बिक्री

इसके अलावा, पार्लर में एक्सपायर हो चुके प्रोडक्ट पाए गए, जिन्हें बिक्री के लिए रखा गया था. अधिकारियों ने आइसक्रीम स्टोरेज के लिए बनाए गए तापमान में भी काफी अंतर देखा. जब इन बातों के बारे में पूछा गया, तो दुकान के मालिक और स्टाफ कोई ठीक-ठाक जवाब नहीं दे पाए. इसके बाद, अधिकारियों ने सबूत और सैंपल इकट्ठा किए और लंबे समय से चल रहे 'के. रुस्तम एंड कंपनी' पार्लर का बिजनेस लाइसेंस तुरंत सस्पेंड कर दिया.

इसके अलावा, जब तक वे हाइजीन और फूड क्वालिटी स्टैंडर्ड में सुधार नहीं करते और सभी नियमों का पालन नहीं करते, तब तक उन्हें बिक्री करने से रोक दिया गया है. आइसक्रीम के सैंपल की स्पॉट टेस्टिंग में पता चला कि उसमें मिल्क फैट की मात्रा सिर्फ 7.94% थी. FSSAI के नियमों के मुताबिक, आइसक्रीम में कम से कम 10% फैट होना चाहिए. इसलिए, लैब में भेजे गए सैंपल की फाइनल रिपोर्ट आने तक दुकान को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.

यह कार्रवाई पूरे महाराष्ट्र में चल रहे फूड सेफ्टी ड्राइव का हिस्सा है. FDA के जॉइंट कमिश्नर एस. कांबले ने कहा कि दूसरे होटलों और जगहों के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है.