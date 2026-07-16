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FDA ने सिया गोयल के पिता की दुकान पर छापा मारा, लाखों के खाने के सामान जब्त किए

महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने केतन अग्रवाल हत्या मामले के आरोपी सिया गोयल के पिता की दुकान पर छापेमारी की.

FDA Raids Siya Goyal Father Shop
केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाती पुलिस (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 16, 2026 at 11:31 AM IST

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पुणे : महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने चर्चित केतन अग्रवाल की हत्या के आरोपियों में से एक सिया गोयल के परिवार की पुणे की एक दुकान पर छापा मारा. एफडीए ने सेफ्टी नियमों के कथित उल्लंघन के लिए 8 लाख रुपये से ज़्यादा के खाने के सामान जब्त किए.

पुणे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पुणे डिवीजन-1 ने 14 जुलाई को मार्केट यार्ड क्षेत्र में स्थित 'बी.जी. गोयल एंड कंपनी' दुकान पर छापा मारा. दुकान के मालिक प्रवीण गोयल हैं, जो केतन अग्रवाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता हैं. अधिकारियों ने बताया कि नियमों के उल्लंघन के कारण 8,14,630 रुपये कीमत के 4,172 किलोग्राम खाने के सामान जब्त किए गए.

एफडीए के मुताबिक संदिग्ध पाए जाने पर एनालिसिस के लिए चार सैंपल लिए गए. इनमें हल्दी पाउडर, तिल और सोया मिनी चंक्स शामिल हैं. एफडीए ने कहा कि यह कार्रवाई बिना लाइसेंस के स्टोररूम चलाने, लेबलिंग के नियमों का उल्लंघन करने और खाने के प्रोडक्ट के घटिया और असुरक्षित होने के शक की वजह से की गई. इसके अलावा, दुकान को 'स्टॉप-बिजनेस' नोटिस जारी किया गया है.

जब्त किए गए स्टॉक में 598 किलोग्राम 'संत' ब्रांड का हल्दी पाउडर, 1,258 किलोग्राम 'साधु' ब्रांड का हल्दी पाउडर, 538 किलोग्राम 'ग्रीन लीफ' तिल और 1,778 किलोग्राम 'मधुर' सोया मिनी चंक्स शामिल हैं. पुणे के मार्केट यार्ड इलाके में अनाज और मसालों के बिजनेस अब एफडीए की नजर में आ गए हैं.

सांगली जिले के मिराज तालुका में अधिकारियों ने दूध में मिलावट के मामले में दो जगहों पर कार्रवाई की. शक के घेरे में आए दूध को नष्ट कर दिया गया, और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए. इसके अलावा, पुणे के बोपोडी और कोल्हापुर जिले में दो जगहों पर बैन गुटखा और दूसरी खाने की चीज़ों का स्टॉक जब्त किया गया और संबंधित लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए गए.

ये भी पढ़ें- केतन अग्रवाल मर्डर केस: माता-पिता ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर न्याय की लगाई गुहार

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