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FDA ने सिया गोयल के पिता की दुकान पर छापा मारा, लाखों के खाने के सामान जब्त किए

केतन अग्रवाल मर्डर केस में आरोपी सिया गोयल को कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाती पुलिस ( ANI )

पुणे : महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने चर्चित केतन अग्रवाल की हत्या के आरोपियों में से एक सिया गोयल के परिवार की पुणे की एक दुकान पर छापा मारा. एफडीए ने सेफ्टी नियमों के कथित उल्लंघन के लिए 8 लाख रुपये से ज़्यादा के खाने के सामान जब्त किए.

पुणे में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पुणे डिवीजन-1 ने 14 जुलाई को मार्केट यार्ड क्षेत्र में स्थित 'बी.जी. गोयल एंड कंपनी' दुकान पर छापा मारा. दुकान के मालिक प्रवीण गोयल हैं, जो केतन अग्रवाल मर्डर केस के मुख्य आरोपी सिया गोयल के पिता हैं. अधिकारियों ने बताया कि नियमों के उल्लंघन के कारण 8,14,630 रुपये कीमत के 4,172 किलोग्राम खाने के सामान जब्त किए गए.

एफडीए के मुताबिक संदिग्ध पाए जाने पर एनालिसिस के लिए चार सैंपल लिए गए. इनमें हल्दी पाउडर, तिल और सोया मिनी चंक्स शामिल हैं. एफडीए ने कहा कि यह कार्रवाई बिना लाइसेंस के स्टोररूम चलाने, लेबलिंग के नियमों का उल्लंघन करने और खाने के प्रोडक्ट के घटिया और असुरक्षित होने के शक की वजह से की गई. इसके अलावा, दुकान को 'स्टॉप-बिजनेस' नोटिस जारी किया गया है.