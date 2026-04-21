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जब थमने लगती हैं सांसें, तब सड़कों पर फरिश्ता बनकर पहुंचती है फैयाज हुसैन की ये टीम

घायल भतीजे के ठीक होने पर बढ़ा हौसला: फैयाज का 6 वर्षीय भतीजा 2018 में समय दुर्घटना में घायल हो गया था, तभी स्थानीय लोगों ने हिम्मत दी और वह अस्पताल लेकर पहुंचे. समय पर इलाज मिलने के बाद उसे रांची के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था. आज वह सही सलामत है और पढ़ाई कर रहा है, उसको ठीक होते देख कर फैयाज का हौसला और बढ़ गया. अब उनकी ये टीम जरूरत पड़ने पर घायलों को जिले से बाहर दूसरे शहरों के बड़े अस्पताल भी पहुंचाती है. खून देने के साथ आर्थिक मदद भी करती है.

लगातार बढ़ा है हादसों में मौत का आंकड़ा: एनएच 83 डोभी गया पटना रोड पर लगभ 30 किमी दूरी के अंतराल में 6 ब्लैक स्पॉट हैं, जहां आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं. जिला पुलिस के आंकड़ों के अनुसार 2023 से 2025 तक 1677 सड़क दुर्घटनाएं हुईं हैं, जिस में 957 मौतें हुई हैं, जबकि 505 लोग घायल हुए हैं, 2023 में 493 दुर्घटनाएं हुई हैं, इस में 221 लोगों की मौत हुई थी जबकि 148 घायल हुए थे , 2023 की तुलना में 2024 में मौत का आंकड़ा 323 हो गया था, घायलों की संख्या 186 थी , इसी तरह 2025 में ये आंकड़ा और बढ़ गया था , 2025 में 413 लोगों की मौत हुई थी जबकि घायलों की संख्या 171 थी.

अपने क्षेत्र में ही रह कर काम करते हैं सभी: फैयाज की ये टीम ना तो एनजीओ के माध्यम से कार्य करती है और ना ही समूह बना कर घायलों तक पहुंचती है, बल्कि इसके सदस्य जो जिस इलाके के रहने वाले हैं वो वहां अपने क्षेत्र में ही रह कर कार्य करते हैं, इन युवाओं में अधिकतर नेशनल हाईवे 2, स्टेट हाइवे और वो इलाके जो ब्लैक स्पॉट के रूप में चिन्हित हैं वो उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं. हादसे की खबर पर ये कम से कम वक्त में घायलों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं.

युवाओं को प्रेरित कर बनाएंगे टीम: फैयाज बताते हैं कि मुदस्सिर उनका दोस्त और रिश्तेदार भी था, उसकी मौत के बाद से ही यह फैसला किया था कि वह जिले में हर उस क्षेत्र में युवाओं को प्रेरित कर के टीम बनाएंगे जो घायलों को अस्पताल पहुंचने में जरा सा भी हिचकिचाए नहीं. अब वह न सिर्फ टीम बनाने में सफल हुए बल्कि व्यक्तिगत रूप से भी अब तक 100 से अधिक घायलों को अस्पताल पहुंचा चुके हैं.

100 युवाओं का नेटवर्क: भागती-दौड़ती इस जिंदगी में इनके मन में इंसान की मदद करने का ख्याल आज भी जिंदा है. फैयाज हुसैन ने 2011 से सड़क पर पड़े घायलों को अस्पताल पहुंचाने का काम शुरू किया था. दरअसल उस साल सड़क दुर्घटना में मुदस्सिर खान नाम के एक युवा की मौत हो गई थी. मुदस्सिर खान दुर्घटना के 1 घंटे बाद तक सड़क पर पड़े रहे थे, उन्हें किसी ने अस्पताल नहीं पहुंचाया था. इस घटना ने ही फैयाज हुसैन पर गहरा प्रभाव डाला.

गया: बिहार के गया से इंसानियत की मिसाल पेश करती एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिससे आम लोग एक बार फिर मानवता के मूल्यों पर भरोसा करने को मजबूर हो जाएंगें. अमूमन कहा जाता है कि दुर्घटना में घायल शख्स को सही समय पर इलाज मिलने पर उसके बचने की संभावना कई गुना तक बढ़ जाती है. मगर आमतौर पर लोग सड़क दुर्घटना में घायलों को देखकर भी अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाते हैं लेकिन जिले के फैयाज हुसैन, मो चांद, नीतीश कुमार, संतोष कुमार की ये टीम घायलों के लिए देवदूत से कम नहीं है.

किराए पर गाड़ी लेकर भी भेजते हैं अस्पताल: फैयाज के सहयोगी नीतीश कुमार बताते हैं कि हम लोग अक्सर घायलों को अस्पताल पहुंचाते हैं, जब हम लोगों के पास कोई साधन नहीं होता है तो किराए पर गाड़ी लेकर भी भेजते हैं, अगर वह भी संभव नहीं हो सका तो गया फैयाज खान, मोहम्मद चांद जैसे सहयोगी मित्रों को फोन कर गाड़ी लेकर बुलाते हैं और फिर यह लोग घायलों को अस्पताल पहुंचते हैं.

अपने साथियों के साथ फैयाज हुसैन (ETV Bharat)

"अक्सर सुनते थे कि सड़क दुर्घटना में घायल हुए लोगों की किसी ने सुध नहीं ली, कोई समय पर अस्पताल नहीं पहुंचा सका, इन सब बातों को सुनकर हमें परेशानी होती थी तभी से हमने ठान लिया के घायलों को सही समय पर अस्पताल पहुंचने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे." - नीतीश कुमार, सहयोगी

काफी हद तक लोगों में आई जागरूकता: टीम के एक सदस्य और सड़क दुर्घटना पर पीएचडी करने वाले शमीम उल हक कहते हैं कि पहले की तुलना में अब काफी हद तक लोगों में जागरूकता भी आई है और समय पर लोग घायलों को अस्पताल भी पहुंचाते हैं, बिहार सरकार की ओर से गुड सीमिरेटन अवॉर्ड पाने वाले पहले व्यक्ति भी गयाजी के फैयाज हुसैन खान ही थे, इस से स्पष्ट है कि गयाजी में सड़क सुरक्षा और घायलों को अस्पताल पहुंचाने के कार्य में कई सालों से कार्य हो रहे हैं.

शमीम उल हक, फैयाज के सहयोगी (ETV Bharat)

गर्मी में होते हैं अधिक हादसे: 2011 से 2025 तक के आंकड़ों पर बात करते हुए शमीम कहते हैं कि गयाजी में सबसे ज्यादा मई और जून के महीने में सड़क दुर्घटनाएं होती रही है. इसका कारण यह भी माना जाता है कि गर्म वातावरण में गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर ज्यादा तकनीकी गलतियां करते हैं, अपने लेन से भटकने की संभावना ज्यादा होती है.

"गर्मी में ड्राइवर ज्यादा थकान महसूस करते हैं, इस वजह से कहा जा सकता है कि अच्छी ड्राइविंग गर्मी में कम होती है. यहीं कारण है कि गर्मी के मौसम में हादसे भी ज्यादा होते हैं."- शमीम उल हक, सदस्य

कई पुरस्कारों से नवाजे गए फैयाज (ETV Bharat)

क्या है गोल्डन आवर?: डॉ संजय प्रसाद कहते हैं कि गोल्डन आवर जिसे सुनहरा घंटा भी कहा जाता है, इस शब्द का उपयोग रोड एक्सीडेंट के दौरान घायल व्यक्ति को उचित समय पर इलाज मिलने की समय सीमा के लिए किया जाता है. इसकी अवधारणा फ्रांस की सेना ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किया था. उन्होंने कहा की डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार माने तो सड़क दुर्घटना के बाद घायलों को समय से इलाज मिलने से हादसे में मृत्यु की संख्या आधी कम की जा सकती है.

"दुर्घटना में गंभीर चोट लगने पर मरीजों के शरीर से काफी ज्यादा खून बह जाता है, मरीज का जितना ज्यादा खून बहेगा उतना ही ज्यादा खतरा बढ़ जाता है. ऐसे मरीज को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उचित इलाज मिल जाए तो उसकी जान बच सकती है."- संजय प्रसाद, डॉक्टर

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लहरिया कट बाइक चलाना खतरनाक: टीम के एक और सदस्य मोहम्मद चांद के अनुसार लहरिया कट बाइक चलाने वाले युवा दुर्घटना के ज्यादा शिकार होते हैं. ऐसे में माता-पिता की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने से रोकें, जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं वैसे माता पिता अपने बच्चों को लहरिया कट बाइक चलाने पर रोक लगाएं तो भी शहरी क्षेत्र में दुर्घटना कम हो सकती है.

पुलिस नहीं करती है परेशान: वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार कहते हैं कि सरकार की भी बहुत क्लियर पॉलिसी है कि घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को गुड स्मारिटेन अवॉर्ड से सम्मानित किया जाता है, जो भी व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को इलाज के लिए पहुंचाते हैं उनको सरकार के द्वारा पुरस्कृत किया जाता है. सभी थानों को आदेश भी है कि जो व्यक्ति घायलों को अस्पताल पहुंचाता है उसको किसी भी तरह से तंग नहीं किया जाएगा, उसको विटनेस बनाने की जरूरत नहीं है.

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"लोग डरते हैं कि कहीं बाद में केस मुकदमा होगा तो उनका नाम आएगा और कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा, हालांकि ऐसा नहीं है बल्कि हम लोग वैसे लोगों को पुरस्कृत करते हैं , इसलिए लोग घबराए नहीं बल्कि घायलों की सहायता के लिए आगे आएं." - सुशील कुमार ,वरीय पुलिस अधीक्षक, गया

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