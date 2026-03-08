ETV Bharat / bharat

चक्रधरपुर अस्पताल में संवेदनहीनता , नवजात के शव को डिब्बे में रखकर घर ले गया मजबूर पिता

कार्डबोर्ड के डिब्बे में नवजात का शव ले जाता पिता ( Etv Bharat )

देवेंद्र कुमार की रिपोर्ट

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल से मानवता को झकझोर देने वाली एक घटना सामने आई है. आरोप है कि अस्पताल से किसी प्रकार की मदद नहीं मिलने पर एक गरीब पिता को अपने नवजात बच्चे का शव कार्डबोर्ड के डिब्बे में रखकर गांव ले जाना पड़ा. इस घटना के बाद सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

नवजात के शव को अस्पताल से ले जाने के लिए कहा गया- परिजन

जानकारी के अनुसार, सराईकेला थाना क्षेत्र के बंगरासाई गांव निवासी रामकृष्ण हेंब्रम अपनी पत्नी रीता तिरिया को प्रसव के लिए कुछ दिन पहले चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल लेकर आए थे. शनिवार को महिला ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन जन्म के कुछ ही देर बाद नवजात की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि बच्चे की हालत बिगड़ने के बावजूद अस्पताल की ओर से समुचित देखभाल नहीं की गई. उनका कहना है कि नवजात की मौत के बाद अस्पताल प्रशासन ने परिवार को किसी प्रकार की मदद नहीं दी और शव को जल्द अस्पताल से ले जाने के लिए कहा.

अस्पताल प्रभारी और पीड़ित व्यक्ति के बयान (Etv Bharat)

कार्डबोर्ड के डिब्बे में नवजात के शव को रखा

पीड़ित पिता ने बच्चे के शव को गांव तक पहुंचाने के लिए एंबुलेंस या किसी वाहन की व्यवस्था करने की मांग की, लेकिन परिजनों के अनुसार अस्पताल की ओर से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई. मजबूरी में पिता ने पास में पड़े एक खाली कार्डबोर्ड के डिब्बे में अपने नवजात के शव को रखा और उसी में लेकर गांव के लिए निकल पड़ा.

आर्थिक सहायता देने की मांग