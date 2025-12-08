हाथ बांधकर नहर में फेंका, दो माह बाद जिंदा लौटी बेटी ने लगाई गुहार, कहा- पापा को जेल से निकालो बाहर
'मेरे पिता ने मेरे हाथ बांधकर मुझे नहर में फेंक दिया था और जब मैं नहर में गिरी, तो मेरे हाथ अपने आप खुल गए.'
Published : December 8, 2025 at 3:26 PM IST
फिरोजपुर (पंजाब): तकरीबन 2 महीने पहले फिरोजपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक पिता अपनी नाबालिग बेटी को नाजायज रिश्ते के शक में पहले नहर के किनारे लाया, फिर उसके हाथ बांधकर उसे नहर में धकेल दिया. गौर करें तो पिता ने बिना किसी रहम के पूरी घटना का वीडियो भी बनाया.
उस समय यह मामला उस समय सुर्खियों में रहा था. इसके बाद फिरोजपुर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और वो अब भी जेल में है. दूसरी ओर, नहर से चमत्कारिक रूप से जिंदा बच निकली लड़की ने कहा, 'मेरे पिता ने मेरे हाथ बांधकर मुझे नहर में फेंक दिया था और जब मैं नहर में गिरी, तो मेरे हाथ अपने आप खुल गए और मेरा हाथ नहर के किनारे लगी लोहे की ग्रिल पर गिर गया. मैंने कुछ घंटों तक ग्रिल को पकड़ कर संघर्ष किया और आखिरकार नहर से सुरक्षित बाहर आ गई.'
उसने कहाकि मेरे पिता को जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती. मैं अपनी मौसी के घर रहना चाहती हूं और मुझे वहीं रहने दिया जाना चाहिए.
नाबालिग लड़की जिंदा बच गई: SSP फिरोजपुर भूपिंदर सिंह ने बताया, 'कुछ महीने पहले नाबालिग लड़की को उसके पिता ने जान से मारने के इरादे से नहर में धकेल दिया था, लेकिन इस दौरान वह (लड़की) थोड़ी दूर नहर के पानी में चली गई और लोहे की ग्रिल से फंस गई और काफी मुश्किल के बाद नहर से बाहर निकली.
नहर से निकलने के बाद लड़की ने एक राहगीर से लिफ्ट ली और अपने एक रिश्तेदार के घर चली गई. अब वह 2 महीने बाद सामने आई है और उसने पूरी कहानी बताई है. लड़की को पुलिस कस्टडी में मेडिकल जांच के बाद माननीय कोर्ट में पेश किया जा रहा है और कोर्ट के आदेशों का इंतज़ार किया जाएगा कि कोर्ट उसके बारे में क्या फैसला लेती है.'
अपनी नाबालिग बेटी को जान से मारने के इरादे से नहर में फेंकने वाले आरोपी पिता ने अपनी सफाई देते हुए कहा था, 'उसकी बेटी के बाहर एक लड़के के साथ नाजायज रिश्ते थे और उसकी बेटी ने बाकी परिवार को अपने रास्ते से हटाने के लिए खाने में जहर भी मिला दिया था. हमने अपनी बेटी को कई बार समझाया था कि ऐसा मत करो, लेकिन वह नहीं मानी, जिसके बाद मैं उसे नहर के पास ले गया, उसके हाथ बांधे और नहर में धक्का दे दिया.'
ये भी पढ़ें - कोरबा मर्डर मिस्ट्री, शादी का दबाव बनाने पर प्रेमिका का मर्डर, आरोपी गिरफ्तार