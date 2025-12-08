ETV Bharat / bharat

हाथ बांधकर नहर में फेंका, दो माह बाद जिंदा लौटी बेटी ने लगाई गुहार, कहा- पापा को जेल से निकालो बाहर

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( IANS )

फिरोजपुर (पंजाब): तकरीबन 2 महीने पहले फिरोजपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां एक पिता अपनी नाबालिग बेटी को नाजायज रिश्ते के शक में पहले नहर के किनारे लाया, फिर उसके हाथ बांधकर उसे नहर में धकेल दिया. गौर करें तो पिता ने बिना किसी रहम के पूरी घटना का वीडियो भी बनाया. उस समय यह मामला उस समय सुर्खियों में रहा था. इसके बाद फिरोजपुर पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया और वो अब भी जेल में है. दूसरी ओर, नहर से चमत्कारिक रूप से जिंदा बच निकली लड़की ने कहा, 'मेरे पिता ने मेरे हाथ बांधकर मुझे नहर में फेंक दिया था और जब मैं नहर में गिरी, तो मेरे हाथ अपने आप खुल गए और मेरा हाथ नहर के किनारे लगी लोहे की ग्रिल पर गिर गया. मैंने कुछ घंटों तक ग्रिल को पकड़ कर संघर्ष किया और आखिरकार नहर से सुरक्षित बाहर आ गई.' उसने कहाकि मेरे पिता को जेल से बाहर निकाला जाना चाहिए, लेकिन मैं अपने माता-पिता के साथ नहीं रहना चाहती. मैं अपनी मौसी के घर रहना चाहती हूं और मुझे वहीं रहने दिया जाना चाहिए.