केरल: नाबालिग बेटी से बलात्कार करने की मिली सजा, आरोप पिता को 178 साल की कैद

नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में पिता को 178 साल की कैद ( सांकेतिक तस्वीर )

मलप्पुरम (केरल): केरल के आरीकोड में कोर्ट ने अपनी नाबालिग बेटी से बलात्कार के आरोप में पिता को 178 साल कैद की सजा सुनाई है. बच्ची ने स्कूल में गुड एंड बैड टच के बारे में पढ़ते समय शिक्षक को इस क्रूरता के बारे में बताया था. कोर्ट ने 11 साल की बेटी से बलात्कार के आरोप में उसे POCSO की विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है. यह सजा मंजेरी POCSO अदालत ने सुनाई है. जानकारी के मुताबिक आरोपी वर्तमान में एक अन्य बलात्कार मामले में जेल में सजा काट रहा है. आरोपी को POCSO एक्ट के तहत बलात्कार, अतिक्रमण और धमकी सहित धाराओं के तहत 178 साल जेल की सजा सुनाई गई है. 2022 में हुई थी घटना

विचाराधीन घटना जून 2022 में उस समय हुई थी, जब एक 46 वर्षीय पिता ने घर में सो रही अपनी 11 वर्षीय बेटी को धमकाकर उसके साथ बलात्कार किया. शिकायत में कहा गया है कि बच्ची के साथ तीन बार बलात्कार किया गया. अदालत ने कहा कि बच्चे की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाला पिता बच्चे के साथ क्रूरता से पेश आया और उसके साथ बलात्कार किया, इसलिए आरोपी को उसकी सजा में किसी भी तरह की रियायत नहीं मिलनी चाहिए. कोर्ट ने कहा कि जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक एक साल की अवधि में बच्ची के साथ तीन बार बलात्कार किया गया. सरकारी वकील सोमसुंदरम ने बताया कि आरोपी पिता ने बच्ची को बलात्कार के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए बच्ची ने बलात्कार के बारे में किसी को नहीं बताया.