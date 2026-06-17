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गिरिडीह में जिंदा बेटी का पिता ने किया पिंडादान, लव मैरिज से आहत थे परिजन

गिरिडीह: जिले के सरिया के उत्तरवाहिनी तट राजदह धाम में मंगलवार को एक ऐसी घटना घटी, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया. कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पिता ने जिंदा बेटी का प्रतीकात्मक पिंडदान कर दिया. मामला प्रेम विवाह से जुड़ा हुआ है.

पिता के मुताबिक, बेटी की शादी 20 जून 2026 को तय हुई थी. तिलक, बारात, भोज सबकी तैयारी पूरी हो चुकी थी लेकिन 12 जून की रात बेटी अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई. कुछ दिन बाद दोनों ने सोशल मीडिया पर शादी का वीडियो शेयर कर दिया. बेटी के इस कदम से पिता और पूरा परिवार टूट गया.

माता पिता ने किया बेटी का प्रतीकात्मक पिंडदान (Etv Bharat)

विधि-विधान के साथ बेटी का पिंडदान

पिता ने बताया कि हम मानसिक रूप से बिखर गए हैं. इसी पीड़ा में परिवार और गांव-समाज के लोगों के साथ मंगलवार को राजदह धाम पहुंचकर और पूरी विधि-विधान के साथ बेटी का पिंडदान कर दिया. हिंदू मान्यता के मुताबिक, पिंडदान मृत आत्मा की शांति के लिए किया जाता है. जीते जी संतान का पिंडदान बेहद दुर्लभ और भावनात्मक घटना मानी जाती है. इस कारण राजदह धाम में लगी भीड़ और इलाके में ये मामला चर्चा का विषय बना हुआ है.