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कश्मीर के बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद के पिता का AIIMS में निधन

सांसद इंजीनियर राशिद के पिता ने सोमवार सुबह दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली. वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे

बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद के पिता का AIIMS में निधन
बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद के पिता का AIIMS में निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 18, 2026 at 11:02 AM IST

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नई दिल्ली : कश्मीर के बारामूला से सांसद और जेल में बंद इंजीनियर राशिद के पिता का सोमवार सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वे लंबेे समय से बीमार थे और उनका इलाज एम्स में चल रहा था. इस खबर के बाद परिवार में शोक की लहर है.

सांसद इंजीनियर राशिद के पिता ने एम्स में ली अंतिम सांस
बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद के पिता ने सोमवार सुबह दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली. परिवार के सूत्रों के मुताबिक, उनकी तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था.

सोमवार सुबह इलाज के दौरान हुआ निधन

सोमवार सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. इस दुखद खबर के बाद परिवार में शोक का माहौल है. वहीं बारामूला और कश्मीर के कई इलाकों में भी उनके समर्थकों के बीच मायूसी देखी जा रही है.

अंतिम संस्कार को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं
फिलहाल परिवार की ओर से अंतिम संस्कार को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, वहीं इस मामले में अभी तक किसी राजनीतिक दल या नेता की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.दिल्ली के एम्स अस्पताल से आई इस खबर के बाद परिवार और करीबियों में दुख का माहौल है. अब सभी की नजर अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी पर टिकी हुई है.

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