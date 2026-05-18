कश्मीर के बारामूला सांसद इंजीनियर राशिद के पिता का AIIMS में निधन
सांसद इंजीनियर राशिद के पिता ने सोमवार सुबह दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली. वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे
Published : May 18, 2026 at 11:02 AM IST
नई दिल्ली : कश्मीर के बारामूला से सांसद और जेल में बंद इंजीनियर राशिद के पिता का सोमवार सुबह दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया. बताया जा रहा है कि वे लंबेे समय से बीमार थे और उनका इलाज एम्स में चल रहा था. इस खबर के बाद परिवार में शोक की लहर है.
सांसद इंजीनियर राशिद के पिता ने एम्स में ली अंतिम सांस
बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद के पिता ने सोमवार सुबह दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली. परिवार के सूत्रों के मुताबिक, उनकी तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया था.
Deeply saddened to hear about the passing away of Engineer Rashid sahab’s father. The pain of losing a parent is quite devastating & I pray to Allah SWT to give the family patience & strength at this difficult time. May Allah SWT give him the highest place in Jannah. Ameen.— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 18, 2026
सोमवार सुबह इलाज के दौरान हुआ निधन
सोमवार सुबह इलाज के दौरान उनका निधन हो गया. इस दुखद खबर के बाद परिवार में शोक का माहौल है. वहीं बारामूला और कश्मीर के कई इलाकों में भी उनके समर्थकों के बीच मायूसी देखी जा रही है.
अंतिम संस्कार को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं
फिलहाल परिवार की ओर से अंतिम संस्कार को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है, वहीं इस मामले में अभी तक किसी राजनीतिक दल या नेता की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.दिल्ली के एम्स अस्पताल से आई इस खबर के बाद परिवार और करीबियों में दुख का माहौल है. अब सभी की नजर अंतिम संस्कार से जुड़ी जानकारी पर टिकी हुई है.
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