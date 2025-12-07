ETV Bharat / bharat

घरेलू विवाद में पिता ने की शादीशुदा बेटे की हत्या, मृतक की पत्नी ने की न्याय की मांग

पंजाब के अमृतसर जिले के अजनाला क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में एक पति ने ईंटों से हमला कर अपने शादीशुदा बेटे की हत्या कर दी.

father kills son over family dispute in Amritsar Punjab who wanted to bring back his wife
घरेलू विवाद में पिता ने की शादीशुदा बेटे की हत्या, मृतक की पत्नी ने की न्याय की मांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 7, 2025 at 2:55 PM IST

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में एक पिता द्वारा बेटे की हत्या करने का चौंकाने वाला सामने आया है. घटना अजनाला के कियामपुर गांव की है, जहां घरेलू झगड़े में एक युवक की जान चली गई. दरअसल, मृतक सिमरजंग सिंह की पत्नी घरेलू झगड़े के कारण अपने मायके चली गई थी. सिमरजंग सिंह अपनी पत्नी को घर वापस लाना चाहता था, लेकिन उसके पिता को यह मंजूर नहीं था, जिसके कारण पिता-पुत्र में झगड़ा हो गया और पिता ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी.

पति की हत्या की खबर मिलने के बाद पत्नी नवप्रीत कौर रोते हुए मौके पर पहुंची. मृतक की पत्नी कौर ने बताया, "मेरी शादी सिमरजंग सिंह से करीब चार साल पहले हुई थी और उनका एक 2 साल का बेटा है. शादी के कुछ समय बाद ही मेरे ससुराल वाले मुझे परेशान करने लगे. मेरे ससुराल वाले और मामा मुझे दहेज के लिए परेशान करते थे और मारते-पीटते थे. जिसकी वजह से मैं मार्च से अपने माता-पिता के घर आ गई थी, लेकिन मैं अपने पति से बात करती रहती थी और वह मुझे वापस घर ले जाना चाहते थे."

पीड़िता ने बताया कि ससुराल वाले उस पर यह रिश्ता खत्म करने का दबाव डाल रहे थे और दूसरी शादी की बात कर रहे थे, लेकिन उसके पति सिमरजंग सिंह इसके खिलाफ थे. नवप्रीत कौर ने बताया, "वह मुझे घर वापस लाना चाहते थे और आज सुबह हमारी बात भी हुई थी कि वह आकर मुझे ले जाएंगे. इसके बाद इसी बात पर पिता-पुत्र के बीच जोरदार बहस हुई और सिमरजंग के पिता ने ईंटों से उसके सिर पर हमला कर दिया. गंभीर चोटों के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. मैं और मेरा बेटा न्याय चाहते हैं, मेरे पति के हत्यारों को सजा मिलनी चाहिए."

मृतका के ससुर ने कहा कि उनकी बेटी को हमेशा परेशान किया जाता था, लेकिन हमारा दामाद उसे घर वापस ले जाना चाहता था, पर सास ने ऐसा नहीं करने दिया.

अजनाला पुलिस थाने के प्रभारी हिमांशु भगत ने बताया कि मृतक के दादा के बयानों के आधार पर मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में सिमरजंग के हत्यारे पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि मां की तलाश जारी है.

