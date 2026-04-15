ETV Bharat / bharat

'...तुम्हारे जैसा नहीं दिखता' ताने से तंग पिता ने बेटे को नदी में फेंककर मार डाला

एक पिता ने अपने बेटे को कृष्णा नदी में फेंककर मार डाला, क्योंकि उसे ताना दिया जाता था कि बच्चा उससे मिलता-जुलता नहीं है.

Father threw son into Krishna river, police arrested the accused.
पिता ने बेटे को कृष्णा नदी में फेंक दिया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 15, 2026 at 6:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

विजयपुरा (कर्नाटक): विजयपुरा जिले के नागथाना गांव में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक पिता ने 'तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं दिखता' जैसे शब्दों से परेशान होकर अपने ही बेटे को कृष्णा नदी में फेंक दिया. इससे बच्चे की मौत हो गई. मामले में पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है.

इस बारे में जिला पुलिस अधीक्षक लक्ष्मण निंबर्गी ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि विजयपुरा तालुक के नागथाना गांव के मल्लिकार्जुन अरकेरी ने अपने ही छह साल के बेटे को कृष्णा नदी में फेंककर मार डाला. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है.

हत्या का कारण मामूली बात: बताया जाता है कि कुछ लोग आरोपी मल्लिकार्जुन से कहते थे, 'तुम्हारा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं दिखता'. वे उसे यह कहकर ताना भी मारते थे कि, 'तुम्हारे बेटे का चेहरा तुम्हारे चेहरे से मेल नहीं खाता.' इसलिए मल्लिकार्जुन, जो हर दिन यह बात सुनकर गुस्सा हो जाता था, उसने अपने ही बेटे को मारने की साजिश रची थी, पुलिस जांच में यह बात सामने आई.

16 मार्च को आरोपी अपने बेटे को कोचिंग सेंटर में एडमिशन दिलाने के लिए सिंदगी ले गया था, इसी दौरान उसने बच्चे को महाराष्ट्र के सतारा जिले में कराड के पास कृष्णा नदी में धक्का दे दिया और वापस आ गया.

वहीं मृतक बेटे की मां भाग्यश्री और दादी सुमित्रा रोते हुए कह रही थीं कि आरोपी ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं.

इतना ही नहीं आरोपी ने घटना के छिपाने के लिए अपनी पत्नी से नाटक किया. इसमें जब उसकी पत्नी ने कहा कि फोन करके बेटे से बात करो. तब उसके पति ने किसी और को फोन कर दिया. वहीं फोन उठाने वाले व्यक्ति ने हमसे कहा, ' आपका बेटा बात नहीं करना चाहता, वह खेलने में व्यस्त है.'

बाद में, क्योंकि 1 अप्रैल को हमारे बेटे का जन्मदिन था, मेरे पति मुझे 31 मार्च को सिंदगी ले गए और कहा कि हम अपने बेटे से मिलेंगे. लेकिन उसने मुझे पूरे दिन वहीं भटकाया और आखिर में मुझे मेरे बेटे से भी मिलने नहीं दिया.

लड़के की मां भाग्यश्री ने कहा, "इस बात से परेशान होकर मैंने गांव के बुज़ुर्गों के साथ मीटिंग की. लेकिन उसने उनके सामने कुछ नहीं कहा. और आखिर में वह मेरे पास आया और मुझसे कहा कि 'अपने बेटे को भूल जाओ' और घर से चला गया."

महाराष्ट्र पुलिस ने जारी किया बयान: दूसरी तरफ सतारा पुलिस ने भी कृष्णा नदी में मिले एक अज्ञात लड़के के शव की फोटो के साथ बयान जारी किया था. बाद में, मां भाग्यश्री ने अपने बेटे और पिता दोनों के लापता होने के संबंध में ग्रामीण पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

इस बारे में निंबर्गी के एसपी ने बताया कि शिकायत दर्ज करने के बाद, पुलिस आरोपी मल्लिकार्जुन को ढूंढकर लाई और जब उससे पूछताछ की गई, तो उसने कबूल किया कि उसने अपने बेटे को कृष्णा नदी में धकेल दिया था और उसे मार डाला था.

ये भी पढ़ें- आंध्र प्रदेश: घर में गैस सिलेंडर के फटने से चार लोगों की मौत, 21 लोग घायल...रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

TAGGED:

MAN MURDERS SON
VIJAYAPURA KARNATAKA
PATERNITY SUSPICION
विजयपुरा कर्नाटक
FATHER KILLS SON

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.