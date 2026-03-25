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तेलंगाना : पिता ने चीकू में जहर देकर दो साल की मासूम को उतारा मौत के घाट

तेलंगाना में एक व्यक्ति ने दो साल की मासूम बेटी को चीकू में चूहे मारने की दवा मिलाकर खिला दी, जिससे उसकी मौत हो गई.

A father poisoned his two-year-old daughter to death in Yadadri Bhuvanagiri district.
यादद्री भुवनगिरी जिले में एक पिता ने दो साल की मासूम को जहर देकर मार डाला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 3:04 PM IST

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संस्थान नारायणपुरम (तेलंगाना) : तेलंगाना के यादद्री भुवनगिरी जिले के संस्थान नारायणपुरम मंडल के लच्छम्मागुडेम गांव में एक पिता के द्वारा अपनी दो साल की बेटी को चीकू में चूहा मारने की दवा मिलाकर मार डालने का मामला सामने आया है.

बताया जाता है कि आरोपी पिता ने अपनी बेटी मेघना को, जो उसके साथ रह रही थी. उसको चीकू में चूहे मारने की दवा मिलाकर दी और उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने बताया कि इस घटना के पीछे का मूल कारण पति-पत्नी के बीच चल रहे झगड़े थे. पड़ताल में सामने आया कि लच्छम्मागुडेम के रवि की शादी तीन साल पहले रंगारेड्डी जिले की स्वाति से हुई थी.

इस दंपती की दो बेटियां हैं. पारिवारिक कलह के कारण तीन महीने पहले स्वाति अपनी 9 महीने की छोटी बेटी मयूरी को लेकर मायके चली गई थी, जबकि बड़ी बेटी मेघना अपने पिता रवि के पास रह रही थी. स्वाति ने पुलिस से अनुरोध किया था कि बड़ी बेटी को भी अपने पास भेजा जाए, जिसके बाद बुजुर्गों की उपस्थिति में पंचायत का आयोजन होना था.

आरोपी ने की जान देने की कोशिश
रवि ने अपनी पत्नी और बड़ी बेटी से दूर होने की भावना और गुस्से के कारण इस घटना को अंजाम दिया. उसने चीकू में जहर मिलाकर अपनी बड़ी बेटी मेघना को खिलाया. बच्ची ने पिता के द्वारा दिए गए फल को खा लिया, जिससे वह उल्टी करने के बाद बेहोश हो गई. हालांकि रवि ने भी नींद की गोलियां और चूहे मारने की दवा पीकर आत्महत्या की कोशिश की.

मां ने पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
हालांकि घटना के तुरंत बाद परिवार के लोगों ने रवि को नलगोंडा और मेघना को हैदराबाद के निलोफर अस्पताल में भर्ती कराया. इलाज के दौरान, बच्ची मेघना की सोमवार को मौत हो गई. इस घटना के बाद मां स्वाति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और जांच शुरू कर दी गई है.

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पिता ने बेटी को दिया जहर
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