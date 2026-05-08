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पिता ने 9 साल की बेटी को मारकर घर में लगा दी आग, परीक्षा में कम नंबर आने से था नाराज

दौंड (महाराष्ट्र): पुणे के दौंड तालुका स्थित देउलगांव राजे गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक पिता ने अपनी ही 9 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. लकड़ी काटने की आरी से अपनी बेटी के गले और सिर पर वार कर उसे मार डाला. हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई. अपराध के सबूत मिटाने के लिए उसने बेटी के शव को साड़ी में लपेटकर घर में आग लगा दी.

शांताराम चव्हाण अपने परिवार के साथ देउलगांव राजे के हनुमान बस्ती इलाके में रहता था. बेटा, चौथी कक्षा में और बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ती थी. कुछ दिन पहले उसके बेटे और बेटी का रिजल्ट आया था. बेटी को कम नंबर आया था. उसके रिजल्ट को लेकर चिढ़ाया जा रहा था, जिससे नाराज होकर बच्ची ने अपने भाई के रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी. इसी बात से गुस्सा होकर शांताराम ने आरी से वार कर अनामिका की जान ले ली.

पुलिस के मुताबिक, हत्या की प्राथमिक वजह रिजल्ट में छेड़छाड़ के कारण गुस्सा होना बताया जा रहा है. हालांकि, दौंड पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर वह असली वजह क्या थी, जिसने शांताराम को अपनी ही संतान की हत्या करने पर मजबूर कर दिया.