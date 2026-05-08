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पिता ने 9 साल की बेटी को मारकर घर में लगा दी आग, परीक्षा में कम नंबर आने से था नाराज

पुलिस जांच कर रही है कि आखिर वह असली वजह क्या थी, जिसने अपनी ही संतान की हत्या करने पर मजबूर कर दिया.

Father kills daughter in Pune
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 10:00 PM IST

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दौंड (महाराष्ट्र): पुणे के दौंड तालुका स्थित देउलगांव राजे गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. यहां एक पिता ने अपनी ही 9 साल की मासूम बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी. लकड़ी काटने की आरी से अपनी बेटी के गले और सिर पर वार कर उसे मार डाला. हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई. अपराध के सबूत मिटाने के लिए उसने बेटी के शव को साड़ी में लपेटकर घर में आग लगा दी.

शांताराम चव्हाण अपने परिवार के साथ देउलगांव राजे के हनुमान बस्ती इलाके में रहता था. बेटा, चौथी कक्षा में और बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ती थी. कुछ दिन पहले उसके बेटे और बेटी का रिजल्ट आया था. बेटी को कम नंबर आया था. उसके रिजल्ट को लेकर चिढ़ाया जा रहा था, जिससे नाराज होकर बच्ची ने अपने भाई के रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ कर दी. इसी बात से गुस्सा होकर शांताराम ने आरी से वार कर अनामिका की जान ले ली.

पुलिस के मुताबिक, हत्या की प्राथमिक वजह रिजल्ट में छेड़छाड़ के कारण गुस्सा होना बताया जा रहा है. हालांकि, दौंड पुलिस इस बात की गहराई से जांच कर रही है कि आखिर वह असली वजह क्या थी, जिसने शांताराम को अपनी ही संतान की हत्या करने पर मजबूर कर दिया.

मिली जानकारी के अनुसार शांताराम की पत्नी साथ में नहीं रहती हैं. शांताराम के साथ अनबन की वजह से, वह बारामती में अपने माता-पिता के साथ रहती हैं. फिलहाल शांताराम के साथ एक अन्य महिला रह रही है. सबूत मिटाने की कोशिश में शांताराम चव्हाण ने बेटी के शव को साड़ी में लपेटा था वह इसी महिला की थी. दौंड पुलिस ने शांताराम के साथ उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया है. दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

दौंड पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक गोपाल पवार ने बताया कि जांच अब इस बात पर केंद्रित होगी कि लड़की की हत्या का असली मकसद क्या था, क्या किसी और ने इन दोनों की मदद की थी, और इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की गई.

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