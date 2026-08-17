केरल: कोझिकोड में बेटे के हमले के बाद पिता की मौत; त्रिशूर में मानसिक रूप से बीमार बेटे ने मां को मार डाला
केरल में एक घटना में बेटे ने पिता की व दूसरी घटना में बेटे ने अपनी मां की हत्या कर दी.
Published : August 17, 2026 at 3:46 PM IST
केरल: कोझिकोड में बेटे के हमले के बाद पिता की मौत; त्रिशूर में मानसिक रूप से बीमार बेटे ने मां को मार डाला कोझिकोड (केरल) : केरल में सोमवार सुबह कुट्टीकट्टूर सर्विस स्टेशन के पास कथित तौर पर बेटे द्वारा हमला किए जाने के बाद 64 साल के उसके पिता की मौत हो गई, जबकि त्रिशूर के पावरट्टी में 71 साल की एक महिला की उसके बेटे ने कथित तौर पर हत्या कर दी. ये दो अलग-अलग घटनाएं केरल में हुईं.
शशिधरन (64) की उनके बेटे अभिराम द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद रात करीब 12.30 बजे मौत हो गई.
पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, अभिराम कथित तौर पर नशे में था जब उसने अपने पिता पर हमला किया, जिससे उनके सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं.
हमले के बाद स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने शशिधरन को बेहोश और गंभीर रूप से घायल पाया. वहीं शशिधरन को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.
मेडिकल कॉलेज पुलिस बाद में शशिधरन के घर पहुंची और अभिराम को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी घर के अंदर मिला. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया है. मामले की जांच की जाएगी. आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की जांच और सबूत इकट्ठा करना जारी रहेगा.
पड़ोसियों के अनुसार, अभिराम का कथित तौर पर परिवार के सदस्यों के साथ बार-बार झगड़ा होता था और उसने पहले भी अपने माता-पिता और भाई पर हमला किया था. एक पड़ोसी ने बताया कि कथित हमलों के पहले भी मेडिकल कॉलेज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी.
पड़ोसी ने आरोप लगाया कि अभिराम ने पहले भी उसकी मां पर हमला किया था और शशिधरन ने बीच-बचाव किया था. उन्होंने यह भी दावा किया कि परिवार की शिकायतों के बाद अभिराम को कई बार हिरासत में लिया गया था.
हाल की घटना में, पुलिस और स्थानीय लोगों ने कहा कि हमले के दौरान शशिधरन को गर्दन और सिर में चोट लगी. फोरेंसिक और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स ने मौके की जांच की और सबूत इकट्ठा किए. खबर है कि अभिराम ने पुलिस को बताया है कि हमले के लिए वह जिम्मेदार है. जांच मेडिकल कॉलेज पुलिस इंस्पेक्टर विपिन कर रहे हैं.
पवारट्टी में बेटे ने महिला की हत्या कर दी
पड़ोसी त्रिशूर जिले में एक अलग घटना में, पवारट्टी में एक 71 साल की महिला की उसके बेटे ने कथित तौर पर हत्या कर दी. पीड़िता, जिसकी पहचान डॉली के तौर पर हुई है, पर कथित तौर पर उसके 46 साल के बेटे बेनहर ने चाकू से हमला किया. उसके सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे पहले पावरट्टी के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर त्रिशूर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रेफर किया गया. लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उसकी मौत हो गई.
घटना के बाद पवारट्टी पुलिस ने बेनहर को हिरासत में ले लिया. पावरट्टी ग्राम पंचायत के सदस्य ने कहा कि मां और बेटे के बीच कभी-कभी झगड़े होता था और बेनहर को मानसिक स्वास्थ्य समस्या थी.
पुलिस हमले के हालात की जांच कर रही है. जब पुलिस घर पहुंची तो डॉली खून से लथपथ पड़ी मिली. यह परिवार पहले बेंगलुरु और कोयंबटूर में रहता था. इनका घर पवारट्टी शहर के मध्य के समीप है. पुलिस जानलेवा हमले की जांच कर रही है.
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