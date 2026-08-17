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केरल: कोझिकोड में बेटे के हमले के बाद पिता की मौत; त्रिशूर में मानसिक रूप से बीमार बेटे ने मां को मार डाला

केरल के कोझिकोड में बेटे ने पिता व त्रिशूर में बेटे ने मां की हत्या कर दी. ( सांकेतिक तस्वीर. (IANS) )

केरल: कोझिकोड में बेटे के हमले के बाद पिता की मौत; त्रिशूर में मानसिक रूप से बीमार बेटे ने मां को मार डाला कोझिकोड (केरल) : केरल में सोमवार सुबह कुट्टीकट्टूर सर्विस स्टेशन के पास कथित तौर पर बेटे द्वारा हमला किए जाने के बाद 64 साल के उसके पिता की मौत हो गई, जबकि त्रिशूर के पावरट्टी में 71 साल की एक महिला की उसके बेटे ने कथित तौर पर हत्या कर दी. ये दो अलग-अलग घटनाएं केरल में हुईं. शशिधरन (64) की उनके बेटे अभिराम द्वारा कथित तौर पर हमला किए जाने के बाद रात करीब 12.30 बजे मौत हो गई. पुलिस और स्थानीय लोगों के अनुसार, अभिराम कथित तौर पर नशे में था जब उसने अपने पिता पर हमला किया, जिससे उनके सिर और गर्दन पर गंभीर चोटें आईं. हमले के बाद स्थानीय लोगों और रिश्तेदारों ने शशिधरन को बेहोश और गंभीर रूप से घायल पाया. वहीं शशिधरन को कोझिकोड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मेडिकल कॉलेज पुलिस बाद में शशिधरन के घर पहुंची और अभिराम को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी घर के अंदर मिला. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखा गया है. मामले की जांच की जाएगी. आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद आगे की जांच और सबूत इकट्ठा करना जारी रहेगा. पड़ोसियों के अनुसार, अभिराम का कथित तौर पर परिवार के सदस्यों के साथ बार-बार झगड़ा होता था और उसने पहले भी अपने माता-पिता और भाई पर हमला किया था. एक पड़ोसी ने बताया कि कथित हमलों के पहले भी मेडिकल कॉलेज पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी.