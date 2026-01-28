ETV Bharat / bharat

ओडिशा : कंगारू कोर्ट में बेटी को जूतों से पीटा, अपमानित किया, पिता की मौत, जांच शुरू

घटना की बंसदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई. ( ETV Bharat )

भद्रक/बालेश्वर (ओडिशा) : ओडिशा में एक महिला को प्रताड़ित किए से दुखी उसके पिता ने जान दे दी. बताया जाता है कि महिला मंडल कंगारू कोर्ट में एक महिला को कथित तौर पर टॉर्चर किया गया. शराब बेचने के आरोप में महिला को जबरदस्ती जूतों से पीटने के साथ ही उसे सड़क पर घसीटा गया. इतना ही नहीं उस पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.

घटना से आहत लड़की के पिता की आखिर में जान चली गई. घटना भद्रक जिले के बांसडा पुलिस स्टेशन के चारडिया पंचायत में हुई.

पुलिस में शिकायत दर्ज

इस संबंध में मृतक के परिवार द्वारा बंसदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.

बंसदा पुलिस स्टेशन ऑफिसर प्रभास साहू ने बताया, 'लंबोदर तराई की मौत के बाद उनके बेटे मिनोरांजद ने बांसडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही गवाहों के बयान दर्ज किए.

घटना में दस से अधिक लोग थे शामिल

परिवार का आरोप है कि इस घटना में 10 से अधिक लोग शामिल थे, जिनमें से मिथुन नायक नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है. पुलिस अधिकारी प्रभास साहू के मुताबिक, 'महिलाओं के शराब विरोधी ग्रुप के सदस्यों ने पिता और उसकी बेटी को धमकाया और जुर्माना मांगा.

इस पर जब समूह को 10 हजार रुपये देने की पेशकश की, तो महिलाओं के ग्रुप ने उसे लेने से मना कर दिया और उन्हें फिर से धमकाया. इससे दुखी लड़की के पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया.

जूतों की माला पुलिस ने की बरामद

पुलिस ने महिला के गले में पहनाई गई जूतों की माला बरामद कर ली है. पुलिस ने कहा कि महिलाओं का समूह चारडिया गांव में गैर-कानूनी शराब के धंधे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था.

इसी सिलसिले में 25 जनवरी को महिला ग्रुप की सदस्यों ने लंबोदर के घर पर धावा बोल दिया और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की. उन्होंने कंगारू कोर्ट में 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी मांगा.