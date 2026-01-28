ओडिशा : कंगारू कोर्ट में बेटी को जूतों से पीटा, अपमानित किया, पिता की मौत, जांच शुरू
ओडिशा में कंगारू कोर्ट लगाकर महिला को प्रताड़ित किया गया. वहीं घटना से दुखी उसके पिता की मौत हो गई.
Published : January 28, 2026 at 4:52 PM IST
भद्रक/बालेश्वर (ओडिशा) : ओडिशा में एक महिला को प्रताड़ित किए से दुखी उसके पिता ने जान दे दी. बताया जाता है कि महिला मंडल कंगारू कोर्ट में एक महिला को कथित तौर पर टॉर्चर किया गया. शराब बेचने के आरोप में महिला को जबरदस्ती जूतों से पीटने के साथ ही उसे सड़क पर घसीटा गया. इतना ही नहीं उस पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया.
घटना से आहत लड़की के पिता की आखिर में जान चली गई. घटना भद्रक जिले के बांसडा पुलिस स्टेशन के चारडिया पंचायत में हुई.
पुलिस में शिकायत दर्ज
इस संबंध में मृतक के परिवार द्वारा बंसदा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है.
बंसदा पुलिस स्टेशन ऑफिसर प्रभास साहू ने बताया, 'लंबोदर तराई की मौत के बाद उनके बेटे मिनोरांजद ने बांसडा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ ही गवाहों के बयान दर्ज किए.
घटना में दस से अधिक लोग थे शामिल
परिवार का आरोप है कि इस घटना में 10 से अधिक लोग शामिल थे, जिनमें से मिथुन नायक नाम के एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है. पुलिस अधिकारी प्रभास साहू के मुताबिक, 'महिलाओं के शराब विरोधी ग्रुप के सदस्यों ने पिता और उसकी बेटी को धमकाया और जुर्माना मांगा.
इस पर जब समूह को 10 हजार रुपये देने की पेशकश की, तो महिलाओं के ग्रुप ने उसे लेने से मना कर दिया और उन्हें फिर से धमकाया. इससे दुखी लड़की के पिता ने जहरीला पदार्थ खा लिया.
जूतों की माला पुलिस ने की बरामद
पुलिस ने महिला के गले में पहनाई गई जूतों की माला बरामद कर ली है. पुलिस ने कहा कि महिलाओं का समूह चारडिया गांव में गैर-कानूनी शराब के धंधे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा था.
इसी सिलसिले में 25 जनवरी को महिला ग्रुप की सदस्यों ने लंबोदर के घर पर धावा बोल दिया और परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की. उन्होंने कंगारू कोर्ट में 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी मांगा.
परिवार ने शिकायत की थी कि लंबोदर की बेटी को शराब की तस्करी के आरोप में जूतों और हार से पीटा गया और पूरे गांव में घुमाया गया.
पिता गहरे मानसिक तनाव में था
परिवार ने बताया कि लंबोदर के द्वारा 10,000 रुपये का जुर्माना भरने के बाद उसकी बेटी को छोड़ दिया गया था. लेकिन, महिला समूहों की धमकियों और घर में आग लगाने की धमकियों के कारण, लंबोदर ने मानसिक तनाव के कारण जहर खा लिया.
इस पर उसे चांदबली मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस संबंध में लंबोदर के परिवार ने 26 जनवरी को बांसडा पुलिस स्टेशन में 10 से अधिक महिलाओं और पुरुषों के नाम पर शिकायत दर्ज कराई.
लंबोदर की बेटी ने कहा, "मैं शराब बेचती थी. लेकिन पुलिस स्टेशन में आवेदन दिए जाने के बाद मैंने यह काम बंद कर दिया था. जब महिलाओं का ग्रुप हमारे घर आया, तो उन्हें कोई शराब नहीं मिली. फिर भी, उन्होंने मुझे, मेरे पिता और मेरी मां को पीटा."
घटना के बारे में लंबोदर के भाई ने कहा, "मेरे भाई ने 10,000 रुपये का जुर्माना भर दिया, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि बाकी रकम बाद में दे देना."
उनके भाई ने आरोप लगाया कि महिलाओं के ग्रुप की धमकियों का लंबरदार पर असर पड़ा और इसे और वह बर्दाश्त नहीं सके और जहरीला पदार्थ खा लिया. इससे उनकी मौत हो गई.
