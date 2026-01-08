ETV Bharat / bharat

बिहार में जहरीली शराब से पिता की मौत, बेटे की आंखों की रोशनी गई

समस्तीपुर: बिहार के समस्तीपुर जिले में नए साल की शुरुआत के साथ ही जहरीली शराब ने एक परिवार को तबाह कर दिया है. मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के बखरी बुजुर्ग गांव में बालेश्वर साह (60 वर्ष) व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे की दोनों आंखों की रौशनी चली गई.

बिहार में जहरीली शराब से मौत: मृतक के बेटे बबलू कुमार साह (30 वर्ष) ने बताया कि, एक जनवरी को गांव में ही शराब मिल रहा था, धंधेबाज बगल में बेच रहा था. मैंने सोचा पड़ोस का है तो अच्छा ही शराब मिलेगा. तीन बोतल खरीदी थी. एक बोतल पिताजी को दिया, पीने के बाद पिताजी की तबीयत बिगड़ने लगी.

''मैंने भी पिया था. बगल में झोलाछाप वाले डॉक्टर से उनको दिखाया था. सुधार नहीं हुआ तो समस्तीपुर में एक अस्पताल में भर्ती किया.रात में मैं घर लौट आया. सुबह मेरी भी तबीयत बिगड़ गई. डॉक्टर को दिखाया, उसने दवा दिया. लेकिन तबीयत ज्यादा खराब हुई तो अस्पताल में भर्ती हो गया.'' - बबलू कुमार साह, मृतक का बेटा

'मेरे दोनों आंखों की रोशनी चली गई' : बबलू कुमार साह ने आगे बताया कि, मेरे दोनों आंखों से दिखाई देना बंद हो गया था. इस बीच मेरे पिताजी की मौत हो गई. मैं उनकी लाश को कंधा भी नहीं दे सका. मेरी तबीयत फिर बिगड़ गई. मुझे घरवाले पटना ले गए. वहां डॉक्टरों ने कहा कि मेरी दोनों आंखों की रोशनी चली गई.

'धंधेबाज अरविंद कुमार ने दी थी शराब': बबलू कुमार साह की पत्नी ने कहा कि, ''मेरे पति दुकान ने छुप कर दुकान में शराब पी थी. मुझे पता होता तो मैं इन्हें शराब नहीं पीने देता. शराब धंधेबाज अरविंद कुमार खुलेआम शराब बेचता है. जो शराब इन्होंने (पति) पी थी, वो 6 महीने पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी. यहां तो हर जगह शराब मिलता है. कोई रोकने टोकने वाला नहीं है.''

पीड़ित परिवार ने दर्ज काराई शिकायत: एक मौत के बाद पीड़ित परिवार ने मुसरीघरारी पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई है. परिजनों ने आरोप लगाया कि अवैध शराब की सप्लाई से यह हादसा हुआ और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.