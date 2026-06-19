गाज़ियाबाद में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले पड़ोसी के लिए पिता ने मांगी मौत की सज़ा, जानें पूरा मामला
यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जहां बच्ची को आपातकालीन चिकित्सा उपचार न दिए जाने के आरोपों की जांच की जा रही है.
Published : June 19, 2026 at 10:37 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में दुष्कर्म और हत्या का शिकार हुई चार साल की बच्ची के पिता आरोपी के लिए मौत की सज़ा की मांग कर रहे हैं. यह घटना 16 मार्च, 2026 को नंदग्राम पुलिस स्टेशन इलाके में हुई थी. पिता के अनुसार, आरोपी गौरव प्रजापति, जो उनका पड़ोसी है, ने बच्ची को आइसक्रीम और चॉकलेट दिलाने का लालच देकर घर के बाहर से बहला-फुसलाकर ले गया था.
उन्होंने कहा, "जिस आदमी ने मेरी बेटी के साथ यह अपराध किया, वह अभी भी ज़िंदा है. मेरी बस यही मांग है कि मेरी मासूम बच्ची को इंसाफ़ मिले."
बाद में बच्ची गंभीर रूप से घायल और खून से लथपथ हालत में मिली, उसके सिर पर चोट के निशान थे. उसके पिता ने बताया कि वे उसे अपनी मोटरसाइकिल पर दो प्राइवेट अस्पतालों में ले गए, लेकिन दोनों ने उसे भर्ती करने से मना कर दिया. घायल बेटी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने में उन्हें लगभग दो घंटे लग गए और आखिरकार वे ज़िला MMG अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
लापरवाही ने ली जान
उन्होंने कहा, "अगर अस्पताल चाहते तो मेरी बेटी की जान बचा सकते थे. वह आज मेरे साथ होती. लेकिन किसी भी अस्पताल ने उसे भर्ती नहीं किया. इलाज की तलाश में मैं दो घंटे तक अपनी घायल बेटी को मोटरसाइकिल पर लेकर घूमता रहा." उनके अनुसार, नंदग्राम इलाके के पहले प्राइवेट अस्पताल ने बच्ची को भर्ती करने से मना कर दिया, जबकि दूसरे अस्पताल ने कहा कि यह पुलिस का मामला है और उन्हें ज़िला MMG अस्पताल ले जाने की सलाह दी. उन्होंने कहा, "जब तक मैं ज़िला अस्पताल पहुंचा, मेरी बेटी की मौत हो चुकी थी."
पिता ने मेडिकल लापरवाही का आरोप लगाते हुए दोनों प्राइवेट अस्पतालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की भी मांग की है. उन्होंने आरोप लगाया, "अगर किसी भी अस्पताल ने मेरी बेटी को भर्ती करके उसका इलाज किया होता, तो शायद वह बच जाती. पहले अस्पताल ने कहा कि मामला उनकी क्षमता से बाहर है और हमें कहीं और भेज दिया. दूसरे अस्पताल में स्टाफ़ ने कहा कि यह पुलिस का मामला है और वे उसका इलाज नहीं कर सकते. उन्होंने मुझे सीधे ज़िला MMG अस्पताल जाने के लिए कहा."
पिता ने की ये मांग
उन्होंने आगे कहा, "मुझे कोई आर्थिक मुआवज़ा नहीं चाहिए. मैं बस इंसाफ़ और अस्पतालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई चाहता हूं ताकि किसी और माता-पिता को इस तरह अपना बच्चा न खोना पड़े. फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है."
पिता पिछले चार सालों से गाज़ियाबाद के नंदग्राम पुलिस स्टेशन इलाके के सिहानी गांव में रह रहे थे. इस घटना के बाद, वह अपने बच्चों के साथ नोएडा चले गए. परिवार का खर्च चलाने के लिए वह पेंटर का काम करते हैं. उनके मुताबिक, उनकी पत्नी कई साल पहले परिवार छोड़कर दूसरी शादी कर चुकी हैं, जबकि उनके माता-पिता का भी कई साल पहले निधन हो चुका है. वह अकेले ही अपने तीनों बच्चों की परवरिश कर रहे हैं.
अब उनका कहना है कि उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती काम और बच्चों की देखभाल के बीच तालमेल बिठाना है. उन्होंने कहा, "बच्चों का पेट भरने के लिए मुझे बाहर जाकर काम करना पड़ता है, लेकिन साथ ही उनकी देखभाल भी करनी होती है. घटना के बाद, मैंने बच्चों को सुरक्षित माहौल देने की उम्मीद में उन्हें नंदग्राम से नोएडा शिफ्ट कर दिया था."
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है. सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ यादव ने कहा कि 16 जून को सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों से पूछा है कि क्या वे पीड़िता के माता-पिता को मुआवजा देंगे. हालांकि, पिता का कहना है कि उन्हें केवल मुआवजे की नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि अब मामले की अगले माह सुनवाई होगी. तब स्थिति स्पष्ट होगी. जांच में सामने आया है कि 16 मार्च को बच्ची घर के बाहर खेल रही थी, तभी पड़ोसी उसे बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने बच्ची के सिर पर ईंट से वार भी किया था. एडवोकेट सिद्धार्थ यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित एसआईटी ने पिता के आरोपों में दम पाया है.
हम मुआवजा तय करेंगे
मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता सिद्धार्थ यादव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में अस्पतालों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप खुद इस मामले में पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा तय करें नहीं तो हम मुआवजा तय करेंगे. उन्होंने कहा कि इलाज में लापरवाही बरतने से मौत होने के बहुत से मामले होते हैं. लेकिन, लोग सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं. इसलिए अस्पतालों पर इस तरह की कार्रवाई नहीं हो पाती जिससे एग्जाम्पल सेट हो.
एसआईटी की रिपोर्ट की जाएगी दाखिल
अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में पीड़ित परिवार बहुत ही गरीब है. बच्ची का पिता एक लेबर क्लास आदमी है. मेरे एक परिचित के माध्यम से वह मुझसे मिले तो मैंने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले में पैरवी शुरू की. अब अगले महीने सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां खत्म होने के बाद ही इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख तय होगी. इसके बाद मामले में गठित एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी. उस रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर फिर सुप्रीम कोर्ट अस्पतालों के द्वारा पीड़ित परिवार को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि तय कर सकता है.
इलाज मिलता तो बच जाती बच्ची
उन्होंने आगे बताया, पहले तो पुलिस ने मामले में जांच करते हुए यह लिख दिया था कि पहले जिन दो अस्पतालों में बच्ची को इलाज के लिए ले जाया गया वहां पहुंचते समय ही बच्ची की मौत हो गई थी. लेकिन, जब दोनों अस्पतालों ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफीडेविट दिए और उनमें यह बात सामने आई कि बच्ची उस समय जीवित थी तब अस्पतालों की लापरवाही का तथ्यात्मक रूप से खुलासा हुआ. घटना के बाद बच्ची साढ़े चार घंटे तक जीवित रही थी. अगर उसे समय पर इलाज मिल गया होता तो वह जरूर बच जाती.
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