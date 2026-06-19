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गाज़ियाबाद में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या करने वाले पड़ोसी के लिए पिता ने मांगी मौत की सज़ा, जानें पूरा मामला

गाजियाबाद का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट ( Representational Image )