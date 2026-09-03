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कीचड़ भरी राहों पर आदिवासी पिता ने कंधे पर ढोया बेटी का शव; गुजरात की यह तस्वीर झकझोर देगी!

गांव में पक्की और चौड़ी सड़क न होने के कारण आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा '108' वहां नहीं पहुंच सकी. मनोज खत्री की रिपोर्ट.

Father carries daughter body
शव को कंधे पर ले जाते पिता. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 3, 2026 at 8:58 PM IST

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दाहोद (गुजरात): विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच, गुजरात के दाहोद से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है. यहां एक लाचार पिता को अपनी 13 साल की मासूम बेटी का शव कंधे पर उठाकर कीचड़ भरी सड़क से गुजरते हुए घर ले जाना पड़ा. यह दर्दनाक घटना दाहोद ज़िले के सागडापाडा गांव की है, जहां आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा नहीं है.

इलाज मिलने से पहले ही बच्ची ने तोड़ा दम

फतेपुरा तालुका के सागडापाडा में रहने वाली एक नाबालिग लड़की अचानक बीमार पड़ गई. पिता उसे अस्पताल ले जाने के लिए निकला, लेकिन गांव में पक्की और चौड़ी सड़क न होने के कारण आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा '108' वहां नहीं पहुंच सकी. मजबूरन पिता अपनी बीमार बेटी को कंधे पर उठाकर ही अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ा.

रास्ते की बदहाली के कारण उसे दो-तीन बार रुकना भी पड़ा. जब वह जैसे-तैसे अस्पताल पहुंचा, तो ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पिता को अपनी मृत बेटी का शव कंधे पर उठाकर उसी कीचड़ भरे रास्ते से वापस घर लौटना पड़ा.

"इलाके में सड़क न होने के कारण मुझे अपनी बेटी को कंधे पर उठाना पड़ा. रास्ते में उसे कई बार नीचे उतारना और फिर उठाना पड़ा. मुझे अस्पताल ले जाने के लिए बस या कोई अन्य वाहन नहीं मिला, जिस वजह से मैं समय पर नहीं पहुंच सका और मेरी बेटी की मौत हो गई." - रूपसिंह कटारा (मृत बच्ची के पिता)

बुनियादी सुविधाओं से वंचित 8 हजार की आबादी

सागडापाडा गांव की कुल आबादी लगभग 8 हजार है. गांव में तलगाम कटारा फलिया तक जाने वाली मुख्य सड़क सिर्फ कच्ची मिट्टी और गड्ढों से भरी पड़ी है. मॉनसून के दिनों में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि यहां मोटरसाइकिलें भी नहीं पहुंच पातीं. गर्भवती महिलाओं या गंभीर रूप से बीमार मरीजों को मुख्य सड़क तक खाट या स्ट्रेचर पर लिटाकर ले जाना पड़ता है. यहां तक ​​कि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी हर दिन अपनी जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरना पड़ता है.

नेताओं के घर के पास पसरा है अंधेरा

फतेहपुरा के विधायक और राज्य मंत्री रमेश कटारा का घर (हिंगला गांव) यहां से सिर्फ 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है. इसके अलावा, यह भाजपा के राज्य मंत्री शंकर अमलियार का पैतृक गांव है और उनके चचेरे भाई बाबूभाई अमलियार ही इस गांव के सरपंच हैं. सत्ता के इतने ऊंचे पदों पर अपने जन-प्रतिनिधियों के होने के बावजूद, आदिवासी आबादी वाला यह गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से पूरी तरह वंचित है.

गांव के रहने वाले सबूरभाई, विक्रम कटारा और रूपसिंह कटारा समेत अन्य ग्रामीणों ने कहा, "हमने विधायक, सांसद और पंचायत स्तर पर कई बार गुहार लगाई है. कागजों पर मंजूरी मिलने के बावजूद जमीन पर आज तक कोई काम नहीं हुआ है."

ग्रामीणों ने दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों का यह आक्रोश एक बड़ा प्रशासनिक सवाल खड़ा करता है कि करोड़ों रुपये की ग्रांट होने के बावजूद सागडापाडा की सड़क अब तक क्यों नहीं बनाई गई. ग्रामीणों ने मांग की है कि गांव में तुरंत पक्की सड़क बनाई जाए. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही यहां पक्की सड़क नहीं बनी, तो वे आने वाले दिनों में गांधीवादी तरीके से विरोध-प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे.

स्थानीय लोगों से नहीं मिल रहा सहयोग: मंत्री

इस पूरे मामले पर राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक रमेश कटारा ने ईटीवी भारत से टेलीफोन पर हुई बातचीत में अपना पक्ष रखा. उन्होंने कहा, "सरकार इस दूर-दराज के इलाके में सड़कें बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन स्थानीय लोग सड़क निर्माण के लिए अपनी जमीन का छोटा सा हिस्सा भी देने को तैयार नहीं हैं."

उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि जब एक पिता के चार बेटे होते हैं और जमीन चार हिस्सों में बंट जाती है, तो चारों बेटे अलग-अलग जगहों पर खेतों में घर बना लेते हैं. ऐसे में हर घर तक सड़क पहुंचाने के लिए उनकी जमीन का थोड़ा हिस्सा चाहिए होता है, लेकिन स्थानीय लोग सड़क बनाने के लिए अपनी जमीन से एक-आध फीट जगह भी देने को राजी नहीं हैं. इसी वजह से आज यह स्थिति बनी हुई है.

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