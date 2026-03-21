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बेटी पैदा होने से नाराज पिता ने 15 दिन की मासूम को जहर देकर मार डाला, गिरफ्तार

बेलगावी (कर्नाटक): कर्नाटक के बेलगावी जिले के उक्कड़ गांव में एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक पिता ने अपनी ही 15 दिन की नवजात बच्ची को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि आरोपी पिता केवल इसलिए अपनी बेटी का दुश्मन बन गया क्योंकि वह बेटा चाहता था.

क्या है पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, आरोपी भीमराय चिप्पडी 17 मार्च को उक्कड़ गांव में अपनी ससुराल गया था. वह अपनी पत्नी शीला और नवजात बच्ची से मिलने के बहाने वहां पहुंचा था. उस दिन भारी बारिश हो रही थी और बच्ची की मां सो रही थी. इसी का फायदा उठाकर भीमराय ने मासूम के दूध पीने वाली बोतल के ऊपरी हिस्से में जहर लगा दिया और उसे पिला दिया.

जहर शरीर में फैलते ही बच्ची के मुंह से झाग निकलने लगा और वह जोर-जोर से रोने लगी. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर जब मां की नींद खुली, तो आरोपी भीमराय तुरंत वहां से भाग निकला. कुछ ही देर में उस मासूम ने अपनी मां की गोद में दम तोड़ दिया.

बेटी को मायके छोड़ने का बनाता था दबाव