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बेंगलुरु में मासूम की हत्या के लिए पिता गिरफ्तार, मां फरार, पुलिस पर टॉर्चर का आरोप

शुरू में माता-पिता ने दावा किया कि जब बच्ची को ब्रेस्टफीडिंग करा रही थी तो गलती से बिस्तर से गिर गयी. शख्स ने कथित तौर पर पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी दूध पिलाते समय सो गई थी, जिससे बच्ची बिस्तर से गिर गयी और उसे जानलेवा चोटें आई.

पुलिस ने कहा कि महिला गिरफ्तारी से बच रही है. मूल रूप से यादगीर जिले के रहने वाले इस जोड़े की शादी चार साल पहले हुई थी और उनके दो बच्चे हैं. पुलिस ने आरोप लगाया कि उनकी छोटी बेटी, 11 महीने की थी. 9 जून को घरेलू झगड़े के बाद बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई. घटना के बाद माता-पिता खुद बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल ले गए.

महिला ने किसी अनजान जगह से एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने बच्चे की मौत में शामिल होने से इनकार किया है और पुलिस पर कस्टोडियल टॉर्चर का आरोप लगाया है. पुलिस ने आरोपों को खारिज कर दिया है. जांचकर्ताओं के अनुसार इस मामले में शख्स और उसकी पत्नी को आरोपी बनाया गया है.

बेंगलुरु: अवलाहल्ली पुलिस ने एक शख्स को अपनी 11 महीने की बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. इस मामले में उसकी पत्नी भी आरोपी है और वह फरार है.

इसी आधार पर पुलिस ने शुरू में अननैचुरल डेथ का केस दर्ज किया. हालांकि, 22 जून को मिली पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट ने माता-पिता की बात पर गंभीर शक पैदा किया. डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की मौत इंटरनल ब्लीडिंग और सांस की दिक्कतों की वजह से हुई थी. रिपोर्ट में बच्चे के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटों का भी जिक्र था और यह नतीजा निकाला गया कि मौत एक्सीडेंटल नहीं थी.

मेडिकल रिपोर्ट के बाद पुलिस सब-इंस्पेक्टर सुनील कुमार ने मौके का मुआयना किया और घटना की जांच की. जांच करने वालों ने यह नतीजा निकाला कि चोटें लगभग दो फीट ऊंचे बिस्तर से गिरने की वजह से नहीं लगी होंगी. जांच के दौरान, पुलिस ने दो गवाहों से पूछताछ की, जिन्होंने कथित तौर पर कहा कि महिला के विवाहेत्तर संबंध थे. पुलिस के मुताबिक, इस बात को लेकर कपल में अक्सर बहस होती थी. जांच करने वालों ने आरोप लगाया कि 9 जून की दोपहर को शख्स लंच के लिए घर लौटा था, तभी खाना परोसने को लेकर बहस शुरू हो गई. झगड़े के दौरान, बच्ची रोने लगी. पुलिस ने दावा किया कि महिला ने कथित तौर पर बच्ची को लात मारी और उसे बदकिस्मत बच्ची कहा.

जब झगड़ा बढ़ा, तो शख्स ने कथित तौर पर बच्ची को उठाया और उस शेड से बाहर फेंक दिया. पुलिस ने आरोप लगाया कि बाद में दंपति घायल बच्ची को अस्पताल ले गए और झूठा दावा किया कि वह बिस्तर से गिर गई थी. इस बीच महिला ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें अवलाहल्ली पुलिस पर पूछताछ के दौरान उस पर, उसके पति और उसके देवर पर हमला करने का आरोप लगाया है. वह अभी फरार है.

उसने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने उनसे हत्या कबूल करने के लिए मजबूर किया और उनके साथ मारपीट की. उसने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उसे हिरासत में कथित दुर्व्यवहार का खुलासा करने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी. अवलाहल्ली पुलिस ने वीडियो में लगाए गए सभी आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि मामले की आगे की जांच चल रही है.