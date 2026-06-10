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बीमार शोएब के पास तड़प रही थी नन्ही चिड़िया, पिलाया पानी.. खिलाया दाना और बदल गई पूरी जिंदगी

ऐसे मिली प्रेरणा : शोएब खान कहते हैं कि चार साल पहले तक वह उनकी (पक्षियों) सेवा के लिए कोई भाव नहीं रखते थे, लेकिन एक दिन वह घर के बाहर बैठे थे. तब वह बीमार थे. अपनी बीमारी को लेकर परेशान भी थे. तभी इस दौरान प्यासी एक चिड़िया उनके पास आकर फटफड़ाने लगी, वो पहले समझ नहीं पाए कि आखिर ऐसा क्यों कर रही है? लेकिन फिर लगा कि गर्मी है शायद वे पानी के कारण ऐसी हो रही हो. तभी उन्होंने उसको पकड़ा, उसको पानी पिलाया, ठंडी जगह पर जा रखा, कुछ देर बाद वो नॉर्मल होते ही उड़ गई.

"हमारी कोशिश रहती है कि सुखाग्रस्त क्षेत्रों में लावारिस और जंगली पशुओं को प्यास बुझाने में समस्याओं का सामना नहीं करना पड़े, क्योंकि अभी भीषण गर्मी पड़ रही है. कुछ ही जगहों और घर के आसपास जानवरों के लिए धान गेहूं के भूसे की भी व्यवस्था करते हैं. वहीं पानी की व्यवस्था दूर दराज के इलाकों में भी करते हैं." - शोएब खान,पशु-पक्षी प्रेमी

लावारिस पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था: 60 वर्षीय शोएब खान बताते हैं कि वह पिछले 4 सालों से पशु पक्षियों के भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं. लावारिस पशुओं के लिए वह मैदानी क्षेत्र जहां पानी की व्यवस्था नहीं है और आसपास आबादी भी नहीं है, वहां पर सुबह सवेरे उठकर डिब्बो में पानी भर कर पहुंचाते हैं.

बर्ड हाउस..जंगली जानवरों के लिए पानी का इंतजाम: घर की दीवारों पर मिट्टी और लकड़ी के बर्तन में पक्षियों के रहने भोजन पानी की व्यवस्था की है. लगभग मिट्टी और लकड़ी के 100 घर (घोंसला) भी पक्षियों के लिए बनवाए हैं. वहीं जंगली और लावारिस पशुओं के लिए कई जगहों पर ड्रम-डिब्बे से पानी की भी व्यवस्था की है. जंगली क्षेत्रों में स्थित सुखी नदियों में गड्ढे खुदवा कर पानी की व्यवस्था की है.

4 साल पहले शुरू की थी सेवा: दरअसल गया जिले के शेरघाटी प्रखंड में स्थित खण्डेल गांव के निवासी शोएब खान अपने पुत्र फैयाज खान के साथ पशु-पक्षियों के लिए भीषण गर्मी में पानी और उनके भोजन की व्यवस्था करते हैं. ऐसा नहीं है कि यह व्यवस्था उन्होंने इस बार की है, बल्कि पिछले चार सालों से सेवा भाव से काम कर रहे हैं. इतना ही नहीं उन्होंने अपने घर में भी पक्षियों के रहने और खाने के लिए खास व्यवस्था की है.

गर्मी में भूखे-प्यासे नहीं रहते पक्षी : बिहार के दक्षिणी भाग में भीषण गर्मी और उमस भरी स्थिति बनी हुई है. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण अधिकतम तापमान 40°C से 43°C के बीच दर्ज किया जा रहा है. इस चिलचिलाती हुई गर्मी में पानी और भोजन की व्यवस्था करने में पिता पुत्र हर महीने 20 से 25 हजार रुपए खर्च भी करते हैं. वह पूरी शिद्दत के साथ इस काम को नेकी के उद्देश्य से करते हैं.

गया: बिहार में आसमान से आग बरस रही है. जलस्तर नीचे जाने से इंसान तो इंसान, बेजुबान पशु-पक्षी भी बूंद-बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं. ऐसे में गया जिले के एक पिता-पुत्र इन बेजुबानों के लिए मसीहा से कम नहीं है. ये पिता-पुत्र पिछले 4 सालों से हर सुबह उठकर पहले पक्षियों, जंगली और लावारिस जानवरों की सेवा में जुट जाते हैं. इनके इस अनोखे प्रयास की आज सभी प्रशंसा कर रहे हैं.

पहले अकेले आई फिर झुंड लेकर पहुंची- शोएब खान: शोएब खान बताते हैं कि दो-तीन दिनों बाद वह चिड़िया पहले अकेले आई फिर धीरे-धीरे उसके साथ और चिड़िया आने लगी. पहले तो मैं दो-तीन दिनों तक इग्नोर करता रहा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि शायद यह दाने पानी के लिए आ रही हैं.

उसके बाद से शोएब अपने घर के बाहर उनके लिए दाना पानी रखने लगे. एक हफ्ते के दौरान सैंकड़ों पक्षी उनके घर के बाहर आने लगीं. शोएब को लगा कि इनके लिए कुछ करना चाहिए. शोएब कहते हैं, जैसे ही मैंने सेवा शुरू की. कुछ ही दिनों में मेरा स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और मैं आज तक ठीक हूं. अब मेरे घर के आसपास कई प्रजातियों की पक्षी आती हैं. इनमें धौला,नीलकंठ कौवे, गौरैया और कई तरह की अन्य चिड़िया शामिल हैं.

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"अब तो मेरी आदत हो गई है. जब तक इनके लिए सुबह सवेरे दाना पानी नहीं रखता हूं तब तक मैं खुद नाश्ता पानी नहीं लेता. इन बेजुबान पशु-पक्षियों का हम इंसानों को ही सेवा करना है. इनके बिना दुनिया सुनी है, बस समझ का फेर है. अगर इनके लिए सेवा भाव रखेंगे तो भगवान आपको स्वस्थ रखेगा."- शोएब खान, पशु-पक्षी प्रेमी

पिता की खुशी में शुरू किया अभियान: शोएब खान के पुत्र फैयाज खान कहते हैं कि शहरों में रहकर शिक्षा ग्रहण किया है. फिर दूसरे देश में जाकर नौकरी की. नौकरी भी ऐसी जगह पर किया जो रेगिस्तानी मौसम वाले इलाके हैं. वहां पक्षियों से कभी वास्ता नहीं रहा. उनकी सेवा कैसे की जाती है ये उन्हें पता नहीं था, लेकिन जब वो अपने गांव लौटे और पिता की चाहत उन पक्षियों की सेवा के लिए देखा तो मुझे भी लगा कि कुछ करना चाहिए.

जंगली और लावारिस पशुओं के लिए ड्रम में पानी की व्यवस्था (ETV Bharat)

पक्षियों के लिए बनाई नर्सरी: फैयाज खान बताते हैं कि जब इसकी शुरुआत उन्होंने की, तब उनका घर भी नहीं बना था.घर बनाते वक्त उन्होंने लकड़ी के दर्जनों घर नुमा छोटे-छोटे चिड़िया के घर बनवाए ताकि वह आराम से रहें. लकड़ी के उस घर में खान और पानी के लिए भी व्यवस्था बॉक्स में किया ताकि वो इधर उधर नहीं जाएं.

उन पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण देने के लिए घर के मैदानी क्षेत्र में नर्सरी लगवानी शुरू की, ताकि पक्षियों को प्राकृतिक वातावरण मिले. इसमें उन्हें सफलता भी मिली, क्योंकि इन पेड़ पौधों पर ही ज्यादातर अब पछी आती हैं और समय पर भोजन पानी खा-पीकर वह निकल जाती हैं. गर्मी के दिनों में तो इन्हीं पेड़ पौधों पर उनका ठिकाना होता है.

"जंगली क्षेत्र की नदियों में अप्रैल के अंतिम सप्ताह में ही गड्ढे खुदवान शुरू कर देते हैं, ताकि वहां जंगली जानवर जो आएं वह पानी के लिए भटके नहीं. साथ ही वह भटकते हुए आबादी वाले क्षेत्रों में नहीं पहुंचे जिससे उन्हें नुकसान नहीं हो., इनका ख्याल रखना हमारा कर्तव्य है. हम लोगों ने अपनी कमाई का एक हिस्सा इन पक्षियों और लावारिस व जंगली जानवरों के लिए हर महीने निकालते हैं ताकि उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रहे."- फैयाज खान, शोएब खान के बेटे

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1 लाख का बनवाया चिड़ियों का आशियाना: इतना ही नहीं पिता पुत्र पक्षियों पर पूरा खर्च करते हैं. अपने घर और आसपास के क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक स्थानों पर भी उनके लिए लकड़ी और मिट्टी के आशियाना बनवाए हैं. शोएब खान बताते हैं कि उन्होंने इसके लिए लगभग 1 लाख रुपए खर्च किए हैं जबकि अभी गर्मी में जंगल के क्षेत्रों में जंगली जानवरों के लिए भी 40 हजार रुपए खर्च किए हैं.

एक दूसरे से ही मिलती है प्रेरणा: फैयाज खान कहते हैं कि हर किसी को सेवा करने का भाव होना चाहिए और लोगों को होता भी है. एक दूसरे से ही प्रेरणा ली जाती है. हम समाज में रहते हुए एक दूसरे के कार्यों को सीखते हैं. हमने कई समाजसेवियों को देखा है जो सेवा में ऐसे लीन होते हैं कि वे अपनी जान की बाजी भी लगा देते हैं, वैसे लोगों से प्रेरणा मिलती है.

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