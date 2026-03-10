ETV Bharat / bharat

बेटी की शादी का इंतजाम न कर सके तो पिता ने दे दी जान, लाडली ने भी दुनिया को कहा 'अलविदा'

चेन्नईः तमिलनाडु के वडपलानी में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी न हो पाने के गम में आत्महत्या कर ली. पिता की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण बेटी ने भी खुदकुशी करने जैसा कदम उठाया, जिससे इलाके में मातम पसर गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

कृष्णकुमार (57) चेन्नई के वडपलानी स्थित गंगईअम्मन कोविल इलाके के रहने वाले थे. वह पेशे से ऑटो ड्राइवर थे. उनकी दो बेटियां थी. बड़ी बेटी शादीशुदा है और अंबात्तूर में अपने पति के साथ रहती है. उनकी छोटी बेटी अविवाहित थी. बताया जा रहा है कि कृष्णकुमार अपनी छोटी बेटी पाकिया की शादी न हो पाने के कारण काफी समय से मानसिक तनाव में थे, क्योंकि वह 30 साल की हो चुकी थी.

पुलिस के अनुवास 7 मार्च को घर से निकले कृष्णकुमार जब काफी समय तक वापस नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी और बेटी ने कई जगहों पर उनकी तलाश की. कहीं भी उनका पता न चलने पर मां-बेटी दुखी होकर घर लौट आईं. 8 तारीख को, कृष्णकुमार की पत्नी घर के पिछले हिस्से में गईं, जहां उन्हें एक जर्जर कुएं के पास कृष्णकुमार का मोबाइल फोन मिला. उसने अपनी बेटी को इसके बारे में बताया.

बेटी वहां पहुंची और कुएं में देखी तो पिता का शव तैरता देख दंग रह गई. इसके बाद वह अपनी मां को घर के अंदर ले गई, उन्हें कमरे में बंद कर दिया. फिर, रसोई में जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. कृष्णकुमार की पत्नी ने अपनी बड़ी बेटी को फोन कर पूरी बात बताई. वह अपने पति के साथ मां के घर पहुंची, कमरा खोला और अपनी मां को बाहर निकाला.