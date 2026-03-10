बेटी की शादी का इंतजाम न कर सके तो पिता ने दे दी जान, लाडली ने भी दुनिया को कहा 'अलविदा'
चेन्नई के वडपलानी से एक अत्यंत दुखद खबर आई है, जहां भविष्य की चिंताओं के चलते एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया.
Published : March 10, 2026 at 5:02 PM IST
चेन्नईः तमिलनाडु के वडपलानी में एक पिता ने अपनी बेटी की शादी न हो पाने के गम में आत्महत्या कर ली. पिता की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर पाने के कारण बेटी ने भी खुदकुशी करने जैसा कदम उठाया, जिससे इलाके में मातम पसर गया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
कृष्णकुमार (57) चेन्नई के वडपलानी स्थित गंगईअम्मन कोविल इलाके के रहने वाले थे. वह पेशे से ऑटो ड्राइवर थे. उनकी दो बेटियां थी. बड़ी बेटी शादीशुदा है और अंबात्तूर में अपने पति के साथ रहती है. उनकी छोटी बेटी अविवाहित थी. बताया जा रहा है कि कृष्णकुमार अपनी छोटी बेटी पाकिया की शादी न हो पाने के कारण काफी समय से मानसिक तनाव में थे, क्योंकि वह 30 साल की हो चुकी थी.
पुलिस के अनुवास 7 मार्च को घर से निकले कृष्णकुमार जब काफी समय तक वापस नहीं लौटे, तो उनकी पत्नी और बेटी ने कई जगहों पर उनकी तलाश की. कहीं भी उनका पता न चलने पर मां-बेटी दुखी होकर घर लौट आईं. 8 तारीख को, कृष्णकुमार की पत्नी घर के पिछले हिस्से में गईं, जहां उन्हें एक जर्जर कुएं के पास कृष्णकुमार का मोबाइल फोन मिला. उसने अपनी बेटी को इसके बारे में बताया.
बेटी वहां पहुंची और कुएं में देखी तो पिता का शव तैरता देख दंग रह गई. इसके बाद वह अपनी मां को घर के अंदर ले गई, उन्हें कमरे में बंद कर दिया. फिर, रसोई में जाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. कृष्णकुमार की पत्नी ने अपनी बड़ी बेटी को फोन कर पूरी बात बताई. वह अपने पति के साथ मां के घर पहुंची, कमरा खोला और अपनी मां को बाहर निकाला.
इसके बाद, वे सभी छोटी बेटी को इलाज के लिए किलपौक सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. बाद में, वडपलानी पुलिस को घटना की सूचना दी गयी. दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कुएं से कृष्णकुमार का शव बाहर निकाला. पुलिस ने पिता और पुत्री दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर लिया.
पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच से पता चला है कि बेटी के 30 साल की हो जाने के बाद भी उसकी शादी न कर पाने की निराशा में पिता ने यह आत्मघाती कदम उठाया. पिता की मृत्यु के दुख को सहन न कर पाने के कारण बेटी ने भी आत्महत्या कर ली.
महत्वपूर्ण संदेश: (आत्महत्या एक गंभीर मनोवैज्ञानिक और सामाजिक समस्या है. यदि आप या आपके परिचित किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या दुख से गुजर रहे हैं, तो कृपया सहायता लें. भारत सरकार के हेल्पलाइन 1800-599-0019 से मदद ले सकते हैं. दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत करनी चाहिए.)
इसे भी पढ़ेंः