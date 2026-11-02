गुजरात : पिता ने 10 साल के इकलौते बेटे को मार डाला, शव के बगल में सोता मिला
गुजरात के साणंद में एक पिता के द्वारा अपने इकलौते नाबालिग बेटे की हत्या किए जाने का मामला सामने आया है.
Published : November 2, 2026 at 2:45 PM IST
अहमदाबाद: साणंद तालुका के विंछिया गांव से एक चौंकाने वाली घटना में एक पिता ने अपने 10 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर दी. देवी के मंदिर के पास बेटे को मारने के बाद, पिता ने शव को एक खाट पर रखा और उसी के बगल में सो गया. जब मां घर लौटी, तो उसने अपने बेटे को खून से लथपथ और मृत पाया.
शिकायत के अनुसार, जब मां ने अपने पति से बेटे की मौत के बारे में पूछा, तो उसने अंधविश्वास से जुड़ा एक कारण बताया. मां ने साणंद पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है.
पति के साथ विवाद के बाद मां अपने मायके चली गई थी
विंछिया गांव में 37 वर्षीय भारतीबेन पटेल अपने पति नरेश पटेल और 10 साल के बेटे करण के साथ रहती थीं. करीब दस दिन पहले पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें नरेश ने भारतीबेन के साथ मारपीट की. इससे परेशान होकर वह अपने मायके चली गईं. हालांकि, बेटे करण की परीक्षाएं होने के कारण, वह अपने पिता नरेश के पास ही रह गया. मां ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बेटे को पिता के पास छोड़ने का फैसला इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बन जाएगा.
पड़ोसी का फोन आने के बाद मां परिवार के साथ गांव पहुंची
एक नवंबर की शाम को, भारतीबेन को एक पड़ोसी का फोन आया. पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उनके पति नरेश ने उनके बेटे करण को डंडे से पीटा है. यह पता चलने पर, भारतीबेन तुरंत विंछिया गांव के लिए निकल पड़ीं. उनके साथ उनके माता-पिता, भाई और भाभी भी गांव गए. रात करीब 9:00 बजे वे अपने घर के पास पहुंचे. घर के करीब स्थित 'जोगनीमाता' के मंदिर (देरी) के पास पहुंचने पर, उन्होंने देखा कि करण एक खाट पर पड़ा है और खून से लथपथ है.
बेटे के शव के पास सो रहा था पिता
जब भारतीबेन ने करण को देखा, तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी थी. पास ही एक दूसरी खाट पर उसका पति नरेश सो रहा था, जिसके कपड़ों पर खून के धब्बे थे. जब भारतीबेन ने नरेश से बेटे की मौत के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि उसके पिता एक 'भुवा' (देवी की पारंपरिक पूजा-पाठ करने वाले) थे, और उनके निधन के बाद उसने भी यही काम अपना लिया था. शिकायत के अनुसार, नरेश ने कबूल किया कि उसने करण की हत्या इसलिए कर दी ताकि परिवार में उसके बाद कोई और 'भुवा' न बन सके.
देवी के मंदिर के पास हत्या का आरोप
शिकायत में कहा गया है कि नरेश ने भारतीबेन को बताया कि उसने करण को दोनों पैरों से पकड़ा, देवी के मंदिर के पास उसे दो-तीन बार जमीन पर पटका, और फिर डंडे से पीट-पीटकर उसकी जान ले ली. पति के मुंह से यह सुनकर परिवार के सदस्य गहरे सदमे और गुस्से में आ गए. भारतीबेन की सूचना पर, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सानंद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और एफएसएल (फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की टीम ने सबूत इकट्ठा किए.
पुलिस और एफएसएल की जांच; शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया
घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और करण के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया. भारतीबेन ने साणंद पुलिस स्टेशन में अपने पति, नरेश पटेल के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई है. इस शिकायत के आधार पर, पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है. पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के नतीजों जैसी जानकारियों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेगी.
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