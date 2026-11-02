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गुजरात : पिता ने 10 साल के इकलौते बेटे को मार डाला, शव के बगल में सोता मिला

पिता ने नाबालिग बेटे को मार डाला. ( प्रतीकात्मक फोटो-IANS )

अहमदाबाद: साणंद तालुका के विंछिया गांव से एक चौंकाने वाली घटना में एक पिता ने अपने 10 साल के इकलौते बेटे की हत्या कर दी. देवी के मंदिर के पास बेटे को मारने के बाद, पिता ने शव को एक खाट पर रखा और उसी के बगल में सो गया. जब मां घर लौटी, तो उसने अपने बेटे को खून से लथपथ और मृत पाया.

शिकायत के अनुसार, जब मां ने अपने पति से बेटे की मौत के बारे में पूछा, तो उसने अंधविश्वास से जुड़ा एक कारण बताया. मां ने साणंद पुलिस स्टेशन में अपने पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया है.

पति के साथ विवाद के बाद मां अपने मायके चली गई थी

विंछिया गांव में 37 वर्षीय भारतीबेन पटेल अपने पति नरेश पटेल और 10 साल के बेटे करण के साथ रहती थीं. करीब दस दिन पहले पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें नरेश ने भारतीबेन के साथ मारपीट की. इससे परेशान होकर वह अपने मायके चली गईं. हालांकि, बेटे करण की परीक्षाएं होने के कारण, वह अपने पिता नरेश के पास ही रह गया. मां ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि बेटे को पिता के पास छोड़ने का फैसला इतनी बड़ी त्रासदी का कारण बन जाएगा. पड़ोसी का फोन आने के बाद मां परिवार के साथ गांव पहुंची

एक नवंबर की शाम को, भारतीबेन को एक पड़ोसी का फोन आया. पड़ोसी ने उन्हें बताया कि उनके पति नरेश ने उनके बेटे करण को डंडे से पीटा है. यह पता चलने पर, भारतीबेन तुरंत विंछिया गांव के लिए निकल पड़ीं. उनके साथ उनके माता-पिता, भाई और भाभी भी गांव गए. रात करीब 9:00 बजे वे अपने घर के पास पहुंचे. घर के करीब स्थित 'जोगनीमाता' के मंदिर (देरी) के पास पहुंचने पर, उन्होंने देखा कि करण एक खाट पर पड़ा है और खून से लथपथ है.