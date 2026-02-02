ETV Bharat / bharat

फतेहाबाद में संगीत सम्राट पंडित जसराज की प्रतिमा का अनावरण, गांव के विकास के लिए कई योजनाओं को सीएम ने दी स्वीकृति

संगीत सम्राट पंडित जसराज की प्रतिमा अनावरण समारोह ( Etv Bharat )

फतेहाबादः हरियाणा के फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में सोमवार को संगीत सम्राट पंडित जसराज की जयंती समारोह का आयोजन किया गया. समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सीएम नायब सिंह सैनी ने पंडित जसराज की प्रतिमा का अनावरण किया. कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार की ओर से किया गया था. इस दौरान सीएम ने गांव और इलाके के विकास के लिए कई करोड़ की परियोजनाओं की घोषणा की. उन्होंने कहा कि "जब तक सृष्टि में ओम का नाम गुंजेगा तब तक सृष्टि में पंडित जसराज का नाम रहेगा." मौके पर पंडित जसराज की बेटी दुर्गा जसराज, भजन सम्राट अनूप जलोटा, पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला मुख्य रूप से मौजूद थे.

सीएम ने पीली मंदोरी को दी करोड़ों की सौगातः दुर्गा जसराज ने पीली मंदोरी गांव के विकास के लिए मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा. मुख्यमंत्री ने दुर्गा जसराज की मांग पर गांव के पशु अस्पताल को 40 लाख रुपए की ग्रांट देने, भट्टु मंडी को तहसील का दर्जा देने, गांव में पावर सब स्टेशन, आईटीआई, चौपाल सहित कई योजनाओं की घोषणा भी मौके पर ही कर दी. साथ ही दुर्गा जसराज को आश्वासन दिया कि गांव और इलाके के विकास के लिए जो भी उनकी मांगें हैं, वो स्वयं या किन्हीं के द्वारा भेज दें, हम सबों को पूरा करेंगे. दुर्गा जसराज ने कहा कि "मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूं. मेरी इच्छा है कि मैं अपने पिता के गांव और यहां के लोगों से लगातार मिलती-जुलती रहूं. आज मेरे पिता की प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है."

संगीत सम्राट पंडित जसराज (Etv Bharat)

फतेहाबाद में संगीत सम्राट पंडित जसराज की जयंती समारोह (Etv Bharat)

'इस मिट्टी में आकर मैं अपने आप को धन्य समझती हूं': स्टेज पर भाषण देते वक्त दुर्गा जसराज भावुक भी हो गई थी. मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि "इस गांव से उनके पिता की यादें जुड़ी हुई है. इस मिट्टी में आकर मुझे अपने पिता की याद आती है और मैं धन्य हो जाती हूं. पिता ने पीली मंदोरी गांव से निकलकर पूरे विश्व में अपना नाम कमाया है. पीली मंदोरी में ही उनका जन्म हुआ था."

दुर्गा जसराज (Etv Bharat)

दुर्गा जसराज के साथ भजन सम्राट अनूप जलोटा (Etv Bharat)

अनूप जलोटा ने पंडित जसराज को अर्पित की श्रद्धांजलिः मीडिया से बातचीत करते हुए भजन गायक अनूप जलोटा ने इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जमकर प्रशंसा की. उन्होंने पंडित जसराज को भी याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की.