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फतेहाबाद में 70 लाख की अफीम जब्त, मध्य प्रदेश निवासी महिला सहित 2 गिरफ्तार, गाड़ी पर लगा था प्रेस का स्टीकर

फतेहाबाद में प्रेस स्टीकर लगे एक लग्जरी गाड़ी से पुलिस ने 13 किलो 60 ग्राम अफीम के साथ महिला समेत दो को गिरफ्तार किया है.

Opium worth 70 lakh seized
अफीम के साथ मध्य प्रदेश निवासी महिला सहित 2 गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 1, 2026 at 3:56 PM IST

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फतेहाबाद: एक लग्जरी गाड़ी से फतेहाबाद पुलिस ने 13 किलो 60 ग्राम अफीम के साथ महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार किया है. जब्त अफीम का अनुमानित मूल्य 70 लाख रुपये आंकी गई है. अफीम को मध्य प्रदेश के नीमछ जिले से तस्करी कर ला रहे थे, जिसे हरियाणा और पंजाब में सप्लाई किया जाना था.

दोनों मध्य प्रदेश के हैं आरोपीः इस बारे में जानकारी देते हुए फतेहाबाद की एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि "सीआईए रतिया की टीम एनएच-9 स्थित धांगड़ पुल के समीप नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए गश्त एवं निगरानी कर रही थी. इसी दौरान विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि ईश्वर लाल पुत्र मांगी लाल पाटीदार निवासी बरलाई, जिला नीमच (मध्य प्रदेश) और सोना प्रजापति पत्नी सुनील प्रजापति निवासी बैजलपुर, जिला रायसेन (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में अफीम लेकर हरियाणा और पंजाब में सप्लाई करने आ रहे हैं."

मध्य प्रदेश निवासी महिला सहित 2 गिरफ्तार, 13 किलो 60 ग्राम अफीम जब्त (ETV Bharat)

धांगड़ पुल के समीप पुलिस ने की नाकेबंदी: एएसपी ने बताया कि "सूचना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने एनएच-9 स्थित धांगड़ पुल के समीप नाकेबंदी की. कुछ ही देर बाद मुखबिर द्वारा बताए गए विवरण के अनुसार होंडा सिटी कार को रोककर नियमानुसार तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कार से 13 किलो 60 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 70 लाख रुपये है. पुलिस ने तस्करी में प्रयुक्त कार को भी कब्जे में लेकर दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर लिया."

समाचार पत्र के स्टिकरों का दुरुपयोग का आरोपः "कार्रवाई के दौरान एक महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने आया. आरोपियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही कार के आगे और पीछे मीडिया संस्थान के स्टिकर लगे हुए थे. प्रारंभिक जांच में आशंका है कि आरोपियों ने स्वयं को संदेह से दूर रखने और पुलिस जांच के दौरान आसानी से निकलने के उद्देश्य से समाचार पत्र के स्टिकरों का कथित रूप से दुरुपयोग किया. पुलिस इस पूरे पहलू की गंभीरता से जांच कर रही है कि इन स्टिकरों का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया और इसके पीछे कोई अन्य व्यक्ति या नेटवर्क तो शामिल नहीं है. "

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FATEHABAD AFIM MAMLA
फतेहाबाद से 70 लाख का अफीम जब्त
OPIUM SEIZED IN FATEHABAD
भारी मात्रा में अफीम जब्त
OPIUM WORTH 70 LAKH SEIZED

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