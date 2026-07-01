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फतेहाबाद में 70 लाख की अफीम जब्त, मध्य प्रदेश निवासी महिला सहित 2 गिरफ्तार, गाड़ी पर लगा था प्रेस का स्टीकर

अफीम के साथ मध्य प्रदेश निवासी महिला सहित 2 गिरफ्तार ( ETV Bharat )

फतेहाबाद: एक लग्जरी गाड़ी से फतेहाबाद पुलिस ने 13 किलो 60 ग्राम अफीम के साथ महिला समेत दो आरोपी गिरफ्तार किया है. जब्त अफीम का अनुमानित मूल्य 70 लाख रुपये आंकी गई है. अफीम को मध्य प्रदेश के नीमछ जिले से तस्करी कर ला रहे थे, जिसे हरियाणा और पंजाब में सप्लाई किया जाना था. दोनों मध्य प्रदेश के हैं आरोपीः इस बारे में जानकारी देते हुए फतेहाबाद की एएसपी दिव्यांशी सिंगला ने बताया कि "सीआईए रतिया की टीम एनएच-9 स्थित धांगड़ पुल के समीप नशा तस्करों की धरपकड़ के लिए गश्त एवं निगरानी कर रही थी. इसी दौरान विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई कि ईश्वर लाल पुत्र मांगी लाल पाटीदार निवासी बरलाई, जिला नीमच (मध्य प्रदेश) और सोना प्रजापति पत्नी सुनील प्रजापति निवासी बैजलपुर, जिला रायसेन (मध्य प्रदेश) मध्य प्रदेश से भारी मात्रा में अफीम लेकर हरियाणा और पंजाब में सप्लाई करने आ रहे हैं."