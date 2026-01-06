ETV Bharat / bharat

"दिलखुश" ने किया परिवार को खुश, 10 बेटियों के बाद घर में गूंज उठी बेटे की किलकारी

जींद/फतेहाबाद : भले ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे की शुरुआत हरियाणा से हुई हो, फिल्म दंगल का मशहूर डायलॉग "म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के" लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया हो, लेकिन इसके बावजूद राज्य के कई दंपति को आज भी बेटे की खासी चाहत है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जींद के उचाना से, जहां पर फतेहाबाद के रहने वाले एक दंपति ने 10 बेटियां होने के बावजूद भी शादी के 19 साल बाद उचाना के ओजस अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है.

10 बेटियों के बाद पैदा हुआ बेटा : फतेहाबाद के भूना के गांव ढाणी भोजराज के रहने वाले संजय पहले से 10 बेटियों के पिता है. उन्हें पहले से ही बेटे की चाह थी और इसी उम्मीद में उनके घर बेटियां होती चली गई और एक के बाद एक 10 बेटियां आ गई लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और 11वीं डिलीवरी में उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है जिसके बाद पूरे परिवार में जश्न का माहौल है, मिठाई बांटी जा रही है, केक काटे जा रहे हैं. संजय अपनी 10 बेटियों की अच्छे से परवरिश भी कर रहे हैं. घर में बेटा आने पर उनके दिल में खुशी का ऐसा सैलाब उमड़ा कि उन्होंने अपने बेटे का नाम "दिलखुश" रख दिया है.

10 बेटियों के बाद घर में गूंज उठी बेटे की किलकारी (Etv Bharat)

2007 में हुई थी शादी : बच्चे के पिता संजय ने बताया कि वो फतेहाबाद के भूना के गांव ढाणी भोजराज के रहने वाले हैं. साल 2007 में उनकी शादी राजस्थान के भादरा में सुनीता से हुई थी. शादी के डेढ़ साल बाद उनको बेटी हुई और फिर लगातार 10 बेटियां हुई. सभी बच्चियों को मैंने भगवान का आशीर्वाद समझा और हमेशा से चाहत रही कि बेटियों को राखी बांधने के लिए एक भाई भी होना चाहिए. अब करीब 19 साल बाद चाहत पूरी हुई है और बेटे की किलकारी घर में गूंजी है.

सबसे बड़ी बेटी 18 साल की : संजय ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी सरीना सरकारी स्कूल में पढ़ती है. वो अब करीब 18 साल की है. दूसरी बेटी अमृता 11वीं में पढ़ती है. तीसरी सुशीला सातवीं, चौथी बेटी किरण छठी कक्षा में, पांचवीं बेटी दिव्या पांचवी कक्षा में, छठी मन्नत तीसरी कक्षा में, सातवीं बेटी कृतिका दूसरी में, आठवीं बेटी अमनीश पहली कक्षा में, नौंवी बेटी लक्ष्मी और दसवीं वैशाली है. वैशाली के बाद बेटा आने पर उनका दिल काफी ज्यादा खुश हुआ और उन्होंने उसका नाम दिलखुश रख दिया है.