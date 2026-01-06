ETV Bharat / bharat

"दिलखुश" ने किया परिवार को खुश, 10 बेटियों के बाद घर में गूंज उठी बेटे की किलकारी

हरियाणा के फतेहाबाद के दंपति ने शादी के 19 साल बाद बेटे को जन्म दिया है. दंपति की पहले से 10 बेटियां हैं.

Fatehabad couple is blessed with a son after 19 years of marriage and 10 daughters in Jind uchana ojas Hospital
"दिलखुश" ने किया परिवार को खुश (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 6, 2026 at 7:19 PM IST

|

Updated : January 6, 2026 at 7:51 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

जींद/फतेहाबाद : भले ही बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे की शुरुआत हरियाणा से हुई हो, फिल्म दंगल का मशहूर डायलॉग "म्हारी छोरियां छोरों से कम हैं के" लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गया हो, लेकिन इसके बावजूद राज्य के कई दंपति को आज भी बेटे की खासी चाहत है. ऐसा ही एक मामला सामने आया है जींद के उचाना से, जहां पर फतेहाबाद के रहने वाले एक दंपति ने 10 बेटियां होने के बावजूद भी शादी के 19 साल बाद उचाना के ओजस अस्पताल में बेटे को जन्म दिया है.

10 बेटियों के बाद पैदा हुआ बेटा : फतेहाबाद के भूना के गांव ढाणी भोजराज के रहने वाले संजय पहले से 10 बेटियों के पिता है. उन्हें पहले से ही बेटे की चाह थी और इसी उम्मीद में उनके घर बेटियां होती चली गई और एक के बाद एक 10 बेटियां आ गई लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और 11वीं डिलीवरी में उनकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया है जिसके बाद पूरे परिवार में जश्न का माहौल है, मिठाई बांटी जा रही है, केक काटे जा रहे हैं. संजय अपनी 10 बेटियों की अच्छे से परवरिश भी कर रहे हैं. घर में बेटा आने पर उनके दिल में खुशी का ऐसा सैलाब उमड़ा कि उन्होंने अपने बेटे का नाम "दिलखुश" रख दिया है.

10 बेटियों के बाद घर में गूंज उठी बेटे की किलकारी (Etv Bharat)

2007 में हुई थी शादी : बच्चे के पिता संजय ने बताया कि वो फतेहाबाद के भूना के गांव ढाणी भोजराज के रहने वाले हैं. साल 2007 में उनकी शादी राजस्थान के भादरा में सुनीता से हुई थी. शादी के डेढ़ साल बाद उनको बेटी हुई और फिर लगातार 10 बेटियां हुई. सभी बच्चियों को मैंने भगवान का आशीर्वाद समझा और हमेशा से चाहत रही कि बेटियों को राखी बांधने के लिए एक भाई भी होना चाहिए. अब करीब 19 साल बाद चाहत पूरी हुई है और बेटे की किलकारी घर में गूंजी है.

सबसे बड़ी बेटी 18 साल की : संजय ने बताया कि उनकी बड़ी बेटी सरीना सरकारी स्कूल में पढ़ती है. वो अब करीब 18 साल की है. दूसरी बेटी अमृता 11वीं में पढ़ती है. तीसरी सुशीला सातवीं, चौथी बेटी किरण छठी कक्षा में, पांचवीं बेटी दिव्या पांचवी कक्षा में, छठी मन्नत तीसरी कक्षा में, सातवीं बेटी कृतिका दूसरी में, आठवीं बेटी अमनीश पहली कक्षा में, नौंवी बेटी लक्ष्मी और दसवीं वैशाली है. वैशाली के बाद बेटा आने पर उनका दिल काफी ज्यादा खुश हुआ और उन्होंने उसका नाम दिलखुश रख दिया है.

Fatehabad couple is blessed with a son after 19 years of marriage and 10 daughters in Jind uchana ojas Hospital
10 बेटियों के बाद पैदा हुआ बेटा (Etv Bharat)

मजदूरी कर परिवार को पाला : वहीं संजय की मां माया देवी पोते के जन्म से बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि भगवान ने उनकी वर्षों की मन्नत पूरी कर दी. संजय के पिता कपूर सिंह, जो लोक निर्माण विभाग में बेलदार के पद पर कार्यरत थे, उनका पहले ही निधन हो चुका है. परिवार की जिम्मेदारियां लंबे समय से संजय के कंधों पर ही है. आर्थिक हालातों की बात करें तो संजय का जीवन संघर्षों से भरा रहा है. वे पहले लोक निर्माण विभाग में डेली वेज पर कार्यरत थे, लेकिन वर्ष 2018 में उन्हें हटा दिया गया. इसके बाद उन्होंने मनरेगा के तहत मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण किया. पिछले एक साल से मनरेगा का काम भी बंद होने के कारण वे बेरोजगार हैं. लेकिन फिर भी बेटियों की अच्छी परवरिश की हर संभव कोशिश कर रहे हैं.

चैलेंजिंग होने के बावजूद नॉर्मल डिलीवरी : उचाना में निजी ओजस अस्पताल के डॉक्टर नरवीर श्योराण और डॉक्टर संतोष ने बताया कि 4 जनवरी को परिवार उनके पास आया था. तब मां और बच्चे दोनों की हालत गंभीर थी. मां में खून की कमी थी, अस्पताल आते ही सबसे पहले मां को खून चढ़ाया गया. इसके लिए उन्होंने जींद शहर से खून का अरेंजमेंट किया और उसके बाद सुनीता की नॉर्मल डिलीवरी कराई गई. मां की 11वीं डिलीवरी होने के चलते बच्चेदानी कमजोर थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक रहा और अब मां और बेटा दोनों स्वस्थ हैं और दोनों को अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया है.

Fatehabad couple is blessed with a son after 19 years of marriage and 10 daughters in Jind uchana ojas Hospital
"दिलखुश" के आने पर काटा केक (Etv Bharat)

सरपंच करेंगी सम्मानित : वहीं गांव की सरपंच ज्योति देवी ने दंपति को सम्मानित करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि संजय और सुनीता कन्याभ्रूण हत्या करने वालों के लिए एक प्रेरणा है जिन्होंने बेटे की चाह होने के बावजूद भी सभी बेटियों की अच्छे से परवरिश करने की सोच रखी है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - टाइम से पहले दौड़ पड़ी शताब्दी एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म पर धड़ाधड़ गिरे यात्री, मच गई चीख-पुकार

ये भी पढ़ें - रेवाड़ी से राजस्थान जा रही ट्रेन के शीशे तोड़े, चढ़ने से रोकने पर यात्रियों ने किया बवाल

ये भी पढ़ें - बीवी की टीटीई से ट्रेन में हुई लड़ाई, रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने पर बात आई, पति अरेस्ट

Last Updated : January 6, 2026 at 7:51 PM IST

TAGGED:

FATEHABAD COUPLE 11TH CHILD
SON BORN AFTER 10 DAUGHTERS
UCHANA OJAS HOSPITAL
10 बेटियों के बाद पैदा हुआ बेटा
FATEHABAD COUPLE 11TH CHILD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.