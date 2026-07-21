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सिक्किम टनल हादसा: 7 लोगों की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका, गैस लीक से बचाव में बाधा

सिक्किम टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान ( IANS )

गंगटोक: सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग, झोलुंगे में बन रही सुरंग के अंदर मजदूरों के फंसने से मौत की बड़ी खबर सामने आई है. उन्हें निकालने के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है. लेटेस्ट ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सात मौतों की खबर दी है. इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन्स ने एक बयान में कहा कि मृतकों के शवों को सिंगताम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एसटीएनएम हॉस्पिटल, गंगटोक और नामची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया. नामची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकारियों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लगातार ऑपरेशन चला रहा है. बयान में कहा गया है कि एसएसडीएमए स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, जरूरत पड़ने पर आगे अपडेट जारी किए जाएंगे.