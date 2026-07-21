सिक्किम टनल हादसा: 7 लोगों की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका, गैस लीक से बचाव में बाधा
जिला प्रशासन ने सात लोगों की मौत की खबर दी. टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.
Published : July 21, 2026 at 7:52 AM IST
गंगटोक: सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग, झोलुंगे में बन रही सुरंग के अंदर मजदूरों के फंसने से मौत की बड़ी खबर सामने आई है. उन्हें निकालने के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है. लेटेस्ट ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सात मौतों की खबर दी है.
इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन्स ने एक बयान में कहा कि मृतकों के शवों को सिंगताम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एसटीएनएम हॉस्पिटल, गंगटोक और नामची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया. नामची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकारियों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लगातार ऑपरेशन चला रहा है. बयान में कहा गया है कि एसएसडीएमए स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, जरूरत पड़ने पर आगे अपडेट जारी किए जाएंगे.
Namchi, Sikkim: Search and rescue operations are continuing to evacuate the workers trapped inside the under-construction tunnel of the National Hydroelectric Power Corporation Limited (NHPC) Teesta Stage VI Hydroelectric Project at Samardung, Jholungey, under Namchi District.— ANI (@ANI) July 21, 2026
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नामची जिले की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनुपा तमलिंग ने घटना की जानकारी देते हुए पहले कहा था, 'टनल के अंदर करीब 27 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है. हालांकि, टनल के अंदर की हालत के बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं आई है, इसलिए असली संख्या कन्फर्म नहीं हुई है.'
Gangtok, Sikkim: Seven deaths have been confirmed in a tunnel incident at NHPC Teesta Stage VI project in Namchi. Bodies were sent to nearby hospitals, while rescue teams continue efforts to evacuate workers trapped inside the under-construction tunnel. pic.twitter.com/m5IhyiQL1o— IANS (@ians_india) July 21, 2026
उन्होंने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF) की एक टीम टनल में घुस गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि एनडीआरएफ टीम के लौटने के बाद ही साफ जानकारी मिलेगी कि अंदर कितने मजदूर हैं और उनकी हालत क्या है.
Gangtok, Sikkim: All 16 workers trapped inside the under-construction Samardung tunnel at Mamring in South Sikkim have been rescued after a landslide reportedly triggered a suspected gas leak inside the tunnel. Rescue teams from the Sikkim Police, Fire and Emergency Services, and… pic.twitter.com/w85KvYfKUl— IANS (@ians_india) July 20, 2026
गौरतलब है कि सोमवार दोपहर को समरडोंग में एक टनल के अंदर कथित गैस लीक का मामला सामने आया. इस घटना के बाद टनल के अंदर काम कर रहे लोग फंस गए और उनके रेस्क्यू के लिए संबंधित एजेंसियों को लगाया गया. हालांकि, अभी भी यह साफ़ नहीं है कि टनल के अंदर असल में क्या हुआ था और अभी कितने लोग वहां फंसे हुए हैं.