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सिक्किम टनल हादसा: 7 लोगों की मौत, कई मजदूरों के फंसे होने की आशंका, गैस लीक से बचाव में बाधा

जिला प्रशासन ने सात लोगों की मौत की खबर दी. टनल में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया.

sikkim tunnel gas leak
सिक्किम टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 21, 2026 at 7:52 AM IST

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गंगटोक: सिक्किम के नामची जिले के समरदुंग, झोलुंगे में बन रही सुरंग के अंदर मजदूरों के फंसने से मौत की बड़ी खबर सामने आई है. उन्हें निकालने के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है. लेटेस्ट ऑफिशियल जानकारी के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सात मौतों की खबर दी है.

इन्फॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन्स ने एक बयान में कहा कि मृतकों के शवों को सिंगताम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, एसटीएनएम हॉस्पिटल, गंगटोक और नामची डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया. नामची डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, अधिकारियों, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सिक्किम पुलिस, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज, हेल्थ डिपार्टमेंट और दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट के साथ मिलकर लगातार ऑपरेशन चला रहा है. बयान में कहा गया है कि एसएसडीएमए स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है, जरूरत पड़ने पर आगे अपडेट जारी किए जाएंगे.

नामची जिले की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनुपा तमलिंग ने घटना की जानकारी देते हुए पहले कहा था, 'टनल के अंदर करीब 27 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है. हालांकि, टनल के अंदर की हालत के बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं आई है, इसलिए असली संख्या कन्फर्म नहीं हुई है.'

उन्होंने बताया कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF) की एक टीम टनल में घुस गई है और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है. उन्होंने आगे कहा कि एनडीआरएफ टीम के लौटने के बाद ही साफ जानकारी मिलेगी कि अंदर कितने मजदूर हैं और उनकी हालत क्या है.

गौरतलब है कि सोमवार दोपहर को समरडोंग में एक टनल के अंदर कथित गैस लीक का मामला सामने आया. इस घटना के बाद टनल के अंदर काम कर रहे लोग फंस गए और उनके रेस्क्यू के लिए संबंधित एजेंसियों को लगाया गया. हालांकि, अभी भी यह साफ़ नहीं है कि टनल के अंदर असल में क्या हुआ था और अभी कितने लोग वहां फंसे हुए हैं.

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