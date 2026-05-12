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हैदराबाद: जानलेवा रेस का अंत खौफनाक, तेज रफ्तार टक्कर में पांच की मौत

महबूबनगर: हैदराबाद के महबूबनगर के बाहरी इलाके में देर रात हुए एक जानलेवा सड़क हादसे में दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब बाईपास रोड पर पालकोंडा जंक्शन पर एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक एक कार से टकरा गई. यह भयानक हादसा रविवार आधी रात के कुछ देर बाद हुआ और इससे पूरा शहर सदमे में है.

पुलिस और आस-पास के लोगों के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब न्यू प्रेम नगर के पीओपी वर्कर बसिथ, एसवीएस हॉस्पिटल के पास एक होटल में रिश्तेदारों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन होस्ट करके लौट रहे थे. खबर है कि वह अपनी कार से परिवार के लोगों को घर छोड़ रहे थे और पालकोंडा जंक्शन पर यू-टर्न ले रहे थे, तभी बहुत तेज स्पीड से आ रही एक स्पोर्ट्स बाइक गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई.

टक्कर बहुत भयानक थी. बसिथ की पत्नी सारा (30), उसका नौ साल का बेटा हुजैफा और उसका 18 महीने का भतीजा अम्मार, जो पिछली सीट पर बैठे थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई. स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैदराबाद के दीवान देवड़ी इलाके के रहने वाले आवेज (26) की भी तुरंत मौत हो गई. उनके दोस्त और पीछे बैठे मेहदीपट्टनम के याकूब अफजल (25) को गंभीर चोटें आई और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

कार में सवार कई और लोग घायल हो गए. बसिथ के साले की पत्नी रेशमा, उसका तीन साल का बेटा इमाद और बसिथ की मौसी गौसिया बेगम इस एक्सीडेंट में घायल हो गए. डॉक्टरों ने कहा कि इमाद की हालत अभी भी गंभीर है. कार चला रहे बसिथ को मामूली चोटें आई.