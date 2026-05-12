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हैदराबाद: जानलेवा रेस का अंत खौफनाक, तेज रफ्तार टक्कर में पांच की मौत

हैदराबाद के महबूबनगर में एक बाइक और एक कार के बीच हुई भीषण टक्कर में पांच लोगों की मौत हो गई.

Hyderabad accident
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 12:02 PM IST

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महबूबनगर: हैदराबाद के महबूबनगर के बाहरी इलाके में देर रात हुए एक जानलेवा सड़क हादसे में दो बच्चों समेत पांच लोगों की मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब बाईपास रोड पर पालकोंडा जंक्शन पर एक तेज रफ्तार स्पोर्ट्स बाइक एक कार से टकरा गई. यह भयानक हादसा रविवार आधी रात के कुछ देर बाद हुआ और इससे पूरा शहर सदमे में है.

पुलिस और आस-पास के लोगों के मुताबिक यह हादसा तब हुआ जब न्यू प्रेम नगर के पीओपी वर्कर बसिथ, एसवीएस हॉस्पिटल के पास एक होटल में रिश्तेदारों के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन होस्ट करके लौट रहे थे. खबर है कि वह अपनी कार से परिवार के लोगों को घर छोड़ रहे थे और पालकोंडा जंक्शन पर यू-टर्न ले रहे थे, तभी बहुत तेज स्पीड से आ रही एक स्पोर्ट्स बाइक गाड़ी के पिछले हिस्से से टकरा गई.

टक्कर बहुत भयानक थी. बसिथ की पत्नी सारा (30), उसका नौ साल का बेटा हुजैफा और उसका 18 महीने का भतीजा अम्मार, जो पिछली सीट पर बैठे थे, उनकी मौके पर ही मौत हो गई. स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैदराबाद के दीवान देवड़ी इलाके के रहने वाले आवेज (26) की भी तुरंत मौत हो गई. उनके दोस्त और पीछे बैठे मेहदीपट्टनम के याकूब अफजल (25) को गंभीर चोटें आई और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई.

कार में सवार कई और लोग घायल हो गए. बसिथ के साले की पत्नी रेशमा, उसका तीन साल का बेटा इमाद और बसिथ की मौसी गौसिया बेगम इस एक्सीडेंट में घायल हो गए. डॉक्टरों ने कहा कि इमाद की हालत अभी भी गंभीर है. कार चला रहे बसिथ को मामूली चोटें आई.

पुलिस जांच में पता चला कि हैदराबाद से युवाओं का एक बड़ा ग्रुप शाम को लगभग 12 स्पोर्ट्स बाइक पर क्रिश्चियनपल्ली के एक फंक्शन हॉल में रखी गई दावत में शामिल होने आया था. इवेंट के बाद हैदराबाद लौटते समय बाइकर्स ने कथित तौर पर एक हाई-स्पीड रेस लगाई. कहा जाता है कि दोस्तों ने एक-दूसरे को चैलेंज दिया कि कौन पहले पहुंच सकता है.

अधिकारियों ने कहा कि 11 बाइक पालकोंडा जंक्शन को सुरक्षित रूप से पार कर गई, लेकिन आखिरी बाइक का कंट्रोल खो गया और वह बसिथ की कार से जोर से टकरा गई. चश्मदीदों ने दावा किया कि कुछ बाइकर्स ने शुरू में अपने मृत पड़े दोस्तों के शवों को दुर्घटना वाली जगह से हटाने की कोशिश की, इससे पहले कि स्थानीय लोग बीच-बचाव करते.

अफरा-तफरी और गुस्से के बीच कई बाइकर्स कथित तौर पर मौके से भाग गए. इस दुखद घटना ने एक बार फिर हाईवे और बाईपास सड़कों पर स्पोर्ट्स बाइक सवारों द्वारा लापरवाही से गाड़ी चलाने, गैर-कानूनी स्ट्रीट रेसिंग और ओवरस्पीडिंग को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी रखे हुए है.

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