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हैदराबाद में 21 वर्षीय नर्स के साथ रेप के बाद की गई हत्या, पकड़ा गया आरोपी

हैदराबाद: आरोपी की नजर अपने घर के पास रहने वाली एक युवती पर थी और वह उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए था. जब वह अकेली थी, तो मौका पाकर उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया, तो उसने उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी सांस रुक गई.

उसके बेहोश होने पर उसने उसके साथ रेप किया. रंगा रेड्डी जिले के पहाड़ीशरीफ पुलिस स्टेशन इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली 21 साल की नर्स की हत्या से हड़कंप मच गया. पुलिस ने पुष्टि की है कि बिहार के रहने वाले सना उल्लाह खान (40) ने, जिसे पोर्न वीडियो देखने की लत थी, इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया. रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.

पुलिस ने क्या कहा-

कोठागुडेम जिले की रहने वाली यह युवती पिछले सात महीनों से रंगा रेड्डी जिले के टुक्कूगुडा में एक हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी. वह अस्पताल के पास ही स्टाफ के लिए बने एक कमरे में रहती थी. मूल रूप से बिहार का रहने वाला सना उल्लाह खान नौकरी की तलाश में शहर आया था. शुरुआत में उसने उप्पल में बाइक मैकेनिक के तौर पर काम किया.

कुछ समय के लिए बिहार लौटने के बाद वह दो महीने पहले वापस आया और टुक्कूगुडा में किराए के कमरे में रहते हुए बाइक मैकेनिक का काम करने लगा. उसकी पत्नी और एक बेटा है. वह अपना ज़्यादातर समय पोर्न वीडियो देखने में बिताता था और उसकी नजर पास में रहने वाली नर्स पर थी.

उसने कई बार महिला के कमरे में घुसने की कोशिश की. शुक्रवार रात महिला अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने कमरे में लौटी. आरोपी सना उल्लाह खान जो पहले से ही नशे में था, ने देखा कि वह अकेली है. आधी रात के बाद वह कमरे के पास पहुँचा. दरवाज़ा बंद होने पर वह खिड़की से अंदर घुस गया. सो रही महिला आवाज सुनकर जाग गई.

सना उल्लाह खान को देखकर वह चिल्लाई. उसने उसका मुँह बंद कर दिया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया, तो उसने उसका गला घोंट दिया. इसके बाद जब वह बेहोश थी और साँस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब उसने उसके साथ रेप किया. जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत हो गई है, तो वह वहाँ से भाग गया.