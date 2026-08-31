हैदराबाद में 21 वर्षीय नर्स के साथ रेप के बाद की गई हत्या, पकड़ा गया आरोपी
हैदराबाद में नर्स के साथ रेप के बाद हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोपी को फांसी की सजा की मांग की गई.
Published : August 31, 2026 at 11:49 AM IST
हैदराबाद: आरोपी की नजर अपने घर के पास रहने वाली एक युवती पर थी और वह उसकी हरकतों पर नजर रखे हुए था. जब वह अकेली थी, तो मौका पाकर उसने उसके साथ रेप करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया, तो उसने उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी सांस रुक गई.
उसके बेहोश होने पर उसने उसके साथ रेप किया. रंगा रेड्डी जिले के पहाड़ीशरीफ पुलिस स्टेशन इलाके के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करने वाली 21 साल की नर्स की हत्या से हड़कंप मच गया. पुलिस ने पुष्टि की है कि बिहार के रहने वाले सना उल्लाह खान (40) ने, जिसे पोर्न वीडियो देखने की लत थी, इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया. रिपोर्ट के मुताबिक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
पुलिस ने क्या कहा-
कोठागुडेम जिले की रहने वाली यह युवती पिछले सात महीनों से रंगा रेड्डी जिले के टुक्कूगुडा में एक हॉस्पिटल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी. वह अस्पताल के पास ही स्टाफ के लिए बने एक कमरे में रहती थी. मूल रूप से बिहार का रहने वाला सना उल्लाह खान नौकरी की तलाश में शहर आया था. शुरुआत में उसने उप्पल में बाइक मैकेनिक के तौर पर काम किया.
कुछ समय के लिए बिहार लौटने के बाद वह दो महीने पहले वापस आया और टुक्कूगुडा में किराए के कमरे में रहते हुए बाइक मैकेनिक का काम करने लगा. उसकी पत्नी और एक बेटा है. वह अपना ज़्यादातर समय पोर्न वीडियो देखने में बिताता था और उसकी नजर पास में रहने वाली नर्स पर थी.
उसने कई बार महिला के कमरे में घुसने की कोशिश की. शुक्रवार रात महिला अपनी शिफ्ट खत्म करके अपने कमरे में लौटी. आरोपी सना उल्लाह खान जो पहले से ही नशे में था, ने देखा कि वह अकेली है. आधी रात के बाद वह कमरे के पास पहुँचा. दरवाज़ा बंद होने पर वह खिड़की से अंदर घुस गया. सो रही महिला आवाज सुनकर जाग गई.
सना उल्लाह खान को देखकर वह चिल्लाई. उसने उसका मुँह बंद कर दिया और उसके साथ रेप करने की कोशिश की. जब उसने विरोध किया, तो उसने उसका गला घोंट दिया. इसके बाद जब वह बेहोश थी और साँस लेने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब उसने उसके साथ रेप किया. जब उसे एहसास हुआ कि उसकी मौत हो गई है, तो वह वहाँ से भाग गया.
ऐसे प्रकाश में आया मामला
जब नर्स शनिवार सुबह 9:00 बजे ड्यूटी पर नहीं पहुंची, तो अस्पताल के कर्मचारियों ने उसे कॉल किया. जब उसने बगल के कमरे में रहने वाले पड़ोसियों के कॉल का भी कोई जवाब नहीं दिया, तो उन्होंने महेशवरम में रहने वाली उसकी मौसी को इसकी जानकारी दी.
बार-बार फोन करने पर भी कोई जवाब न मिलने से उसकी मौसी का बेटा परेशान हो गया. आखिरकार, दोपहर में अस्पताल के कर्मचारी उसका कमरा देखने गए. दरवाजा बंद पाकर वे खिड़की से अंदर गए. नर्स को बेजान हालत में पाकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी.
शमशाबाद के डीसीपी राजेश, पहाड़ीशरीफ के इंस्पेक्टर लक्ष्मीनारायण रेड्डी और 'क्लूज़' टीम ने घटनास्थल का मुआयना किया. शव को उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया. पहाड़ीशरीफ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया और जांच चल रही है. खबरों के मुताबिक, आरोपी सना उल्लाह खान, जो भागने की तैयारी में था, को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है.
रविवार शाम को मृतका के परिवार वालों और बीजेपी नेताओं ने उस्मानिया अस्पताल की मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. महेशवरम निर्वाचन क्षेत्र के बीजेपी प्रभारी अंडेला श्रीरामुलु ने मांग की कि आरोपी को फांसी दी जाए. विरोध प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल रहा. पुलिस सुरक्षा में पोस्टमार्टम के बाद पहाड़ीशरीफ पुलिस ने नर्स का शव उसके परिवार को सौंप दिया.
मंत्री सीताक्का ने हैरानी जताई
मंत्री सीताक्का ने रविवार को नर्स के तौर पर काम करने वाली एक युवती की हत्या पर हैरानी जताई. उन्होंने कहा कि इस घटना ने उन्हें बहुत परेशान कर दिया है. उन्होंने स्थानीय पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली और डीजीपी सीवी आनंद को फ़ोन करके मामले की पूरी जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने पीड़िता के परिवार को जल्द न्याय दिलाने के लिए जरूरी कदम उठाने पर ज़ोर दिया और उन्हें सरकार की ओर से मदद का भरोसा दिलाया.