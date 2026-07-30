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शून्य-उत्सर्जन गाड़ियों को अपनाने से भारत में 17 लाख मौतों को टाला जा सकता है: रिपोर्ट

रिपोर्ट के मुताबिक, सड़क-परिवहन प्रदूषण के कारण दुनियाभर में समय से पहले होने वाली मौतों में भारत का योगदान 13% है. संतु दास की रिपोर्ट.

Faster shift to zero-emission vehicles could prevent 17 lakh premature deaths in India ICCT Report
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 30, 2026 at 1:54 PM IST

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नई दिल्ली: एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शून्य-उत्सर्जन गाड़ियों को तेजी से अपनाने से भारत में अभी से लेकर 2050 तक समय से पहले होने वाली 17 लाख मौतों को टाला जा सकता है.

इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) की ताजा रिपोर्ट '2050 तक शून्य-उत्सर्जन परिवहन के स्वास्थ्य लाभ' में एक ऐसा परिदृश्य बताया गया है, जिसमें 2045 तक सभी नई बिकने वाली गाड़ियां शून्य-उत्सर्जन वाली हो जाएंगी और हवा की गुणवत्ता, समय से पहले मौत और बच्चों में अस्थमा पर इसके असर की जांच की गई है.

ICCT की नई ग्लोबल स्टडी के अनुसार, सड़क परिवहन प्रदूषण भारत में एक बड़ी जन स्वास्थ्य चुनौती है, जिसके कारण 2024 में हर 6 मिनट में समय से पहले एक मौत और हर 34 मिनट में बच्चों में अस्थमा का एक नया मामला सामने आया.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सड़क परिवहन से होने वाले उत्सर्जन के कारण दुनिया भर में होने वाली समय से पहले मौतों में भारत का योगदान 13 प्रतिशत है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली और NCR पर इस बोझ का हिस्सा बराबर नहीं है, और भारत में बच्चों में अस्थमा के 23 प्रतिशत मामले सड़क परिवहन से जुड़े हैं, जबकि यहां कुल आबादी का सिर्फ 5 प्रतिशत ही रहता है.

एनसीआर के उन इलाकों में जहां बहुत अधिक प्रदूषण है, अकेले सड़क परिवहन से होने वाला उत्सर्जन, सभी स्रोतों को मिलाकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सालाना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) गाइडलाइन 10 µg/m³ से अधिक है. दिल्ली में, सड़क परिवहन की वजह से PM2.5 का आबादी के हिसाब से होने वाला जोखिम 2024 में 13 µg/m³ तक पहुंच गया, जो सभी स्रोतों को मिलाकर कुल PM2.5 जोखिम (exposure) के लिए WHO की गाइडलाइन से 2.5 गुना अधिक है.

रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क परिवहन प्रदूषण से जुड़ी समय से पहले होने वाली मौतें अधिकांश गंगा के मैदानी इलाकों में होती हैं, और NCR को भारत के सबसे गंभीर हॉटस्पॉट (क्षेत्र) में से एक माना गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "2024 में, NCR में समय से पहले 8,100 मौतें हुईं, जो भारत के कुल राष्ट्रीय मामलों का 9 प्रतिशत है, और 3,500 बच्चों में अस्थमा के नए मामले सामने आए, जो देश के कुल मामलों का 23 प्रतिशत है, जबकि देश की आबादी में यह सिर्फ 5% है. NCR में, दिल्ली में 2024 में सड़क परिवहन प्रदूषण के कारण समय से पहले 2,800 मौतें हुईं और 1,500 बच्चों में अस्थमा के नए मामले सामने आए."

रिपोर्ट में परिवहन उत्सर्जन प्रोफाइल में भारी-ड्यूटी वाहनों की बढ़ी हुई भूमिका की ओर भी इशारा किया गया है.

रिपोर्ट में कहा गया है, "हालांकि ट्रक और बस गाड़ियों के बेड़े में काफी कम हिस्सा हैं, लेकिन वे हवा के प्रदूषण में बहुत अधिक योगदान देते हैं. भारत में, 2024 में सड़क परिवहन से होने वाले टेलपाइप NOx उत्सर्जन (साइलेंसर निकलने वाले धुएं) में भारी व्यावसायिक वाहनों (Heavy-Duty Vehicles) का हिस्सा 79% और टेलपाइप PM2.5 उत्सर्जन में 64% था. ये निष्कर्ष माल ढुलाई के विद्युतीकरण के महत्व और स्वच्छ ट्रकों तथा बसों की ओर बदलाव को तेज करने के लिए मजबूत नीतियों के महत्व को पुख्ता करते हैं.

विशेषज्ञों के विचार
पर्यावरणविद बीएस वोहरा ने कहा कि ICCT रिपोर्ट में सड़क-परिवहन प्रदूषण से होने वाले स्वास्थ्य पर पड़ने वाले भारी बोझ और शून्य-उत्सर्जन गाड़ियों से लाखों जानें बचाने की क्षमता पर जोर दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह दर्शाता है कि आंतरिक दहन वाहनों को इलेक्ट्रिक, शून्य उत्सर्जन विकल्पों से बदलने से हानिकारक वायु प्रदूषकों के संपर्क में काफी कमी आ सकती है और समय से पहले होने वाली मौतों को रोका जा सकता है.

उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, "ये फायदे तेजी से मोटर-गाड़ियों वाले शहरों और गंभीर वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे देशों में बहुत महत्वपूर्ण हैं. रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि वाहनों का विद्युतीकरण केवल एक जलवायु रणनीति नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप है. भारत और दिल्ली-एनसीआर के लिए, यह अन्य प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने के व्यापक उपायों के साथ-साथ स्वच्छ गतिशीलता—विशेष रूप से इलेक्ट्रिक बसों और कमर्शियल फ्लीट—को तेजी से अपनाने की अनिवार्यता को रेखांकित करता है."

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