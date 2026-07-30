ETV Bharat / bharat

शून्य-उत्सर्जन गाड़ियों को अपनाने से भारत में 17 लाख मौतों को टाला जा सकता है: रिपोर्ट

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शून्य-उत्सर्जन गाड़ियों को तेजी से अपनाने से भारत में अभी से लेकर 2050 तक समय से पहले होने वाली 17 लाख मौतों को टाला जा सकता है. इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) की ताजा रिपोर्ट '2050 तक शून्य-उत्सर्जन परिवहन के स्वास्थ्य लाभ' में एक ऐसा परिदृश्य बताया गया है, जिसमें 2045 तक सभी नई बिकने वाली गाड़ियां शून्य-उत्सर्जन वाली हो जाएंगी और हवा की गुणवत्ता, समय से पहले मौत और बच्चों में अस्थमा पर इसके असर की जांच की गई है. ICCT की नई ग्लोबल स्टडी के अनुसार, सड़क परिवहन प्रदूषण भारत में एक बड़ी जन स्वास्थ्य चुनौती है, जिसके कारण 2024 में हर 6 मिनट में समय से पहले एक मौत और हर 34 मिनट में बच्चों में अस्थमा का एक नया मामला सामने आया. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सड़क परिवहन से होने वाले उत्सर्जन के कारण दुनिया भर में होने वाली समय से पहले मौतों में भारत का योगदान 13 प्रतिशत है. रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली और NCR पर इस बोझ का हिस्सा बराबर नहीं है, और भारत में बच्चों में अस्थमा के 23 प्रतिशत मामले सड़क परिवहन से जुड़े हैं, जबकि यहां कुल आबादी का सिर्फ 5 प्रतिशत ही रहता है. एनसीआर के उन इलाकों में जहां बहुत अधिक प्रदूषण है, अकेले सड़क परिवहन से होने वाला उत्सर्जन, सभी स्रोतों को मिलाकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की सालाना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂) गाइडलाइन 10 µg/m³ से अधिक है. दिल्ली में, सड़क परिवहन की वजह से PM2.5 का आबादी के हिसाब से होने वाला जोखिम 2024 में 13 µg/m³ तक पहुंच गया, जो सभी स्रोतों को मिलाकर कुल PM2.5 जोखिम (exposure) के लिए WHO की गाइडलाइन से 2.5 गुना अधिक है. रिपोर्ट में कहा गया है कि सड़क परिवहन प्रदूषण से जुड़ी समय से पहले होने वाली मौतें अधिकांश गंगा के मैदानी इलाकों में होती हैं, और NCR को भारत के सबसे गंभीर हॉटस्पॉट (क्षेत्र) में से एक माना गया है.